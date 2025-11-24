Colombia

Centro Democrático atacó a Claudia López y recordó entrevista en la que destapó, en 2022, apoyo a Gustavo Petro: “Camaleónica por excelencia”

El partido de oposición al Gobierno, publicó un clip en sus redes sociales en las que se refirió a la forma en que la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial mostró en su momento el respaldo al entonces candidato y hoy primer mandatario

Guardar
El partido de oposición al Gobierno nacional se refirió a lo que sería el cambio de postura de la precandidata presidencial, en lo referente al presidente Gustavo Petro - crédito @Cedemocratico/X

En una nueva controversia en las redes sociales, con la que se empezó a calentar la campaña a la presidencia de la República, el Centro Democrático, partido de oposición al mando del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, arremetió contra la exalcaldesa de Bogotá y aspirante al primer cargo de la Nación Claudia López: a la que le volvieron a recordar su decidido apoyo al jefe de Estado, Gustavo Petro, durante la campaña del 2022, aun siendo mandataria de la capital.

En el clip, que dura cerca de un minuto y cinco segundos, la representatividad que busca volver al poder en los comicios del 2026, recapituló una serie de diálogos de López, en diferentes medios de comunicación, en la que defendió su voto por Petro: el mismo del que ahora se desmarcó, pues se ha convertido en una acérrima crítica del primer mandatario y sus ejecutorias, a 256 días de que finalice su mandato y deba entregarle el cargo al sucesor elegido.

Me siento contenta, no solo me siento bien. Es decir, yo voté por el presidente Petro. Creo en el cambio que él representa. A mí me ilusiona esta época de cambios. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor y hay un poquito de incertidumbre. Sí, es parte de lo que trae el cambio. Carajo, pero al fin ganamos", dijo López, en entrevista con Semana, en diciembre de 2022. Y ante la pregunta de que si volvería a votar por él: “Sin duda”.

El cambio de postura de Claudia López con Gustavo Petro

Aunque posteriormente, en el video sacaron a relucir el diálogo del lunes 24 de noviembre con Noticias Caracol, en la que la precandidata atacó al primer mandatario. Y todo a raíz del escándalo que sacude los cimientos de la inteligencia nacional: pues daría cuenta de la manera en que hombres de las disidencias de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, tendrían infiltradas dependencias como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional.

“Porque el presidente Petro terminó en lo mismo que él denunció, porque el Gobierno que protegió, protegernos, que prometió protegernos, lo que ha hecho es entregarle la inteligencia, darle fachadas de seguridad a los criminales, a las disidencias de las Farc que lo apoyaron en campaña", dijo la precandidata, que insistió en que el Gobierno de Petro “pasó de la corrupción a la traición de Colombia”, por lo que puso en evidencia lo que sería sus alianzas con grupos criminales.

“En campaña se alió con unas disidencias de las Farc y ahora en el Gobierno les entrega la inteligencia, traiciona Colombia y deja Colombia desprotegida”, reafirmó la aspirante al primer cargo de la nación, en la que el Centro Democrático calificó como “camaleónica por excelencia”.

En desarrollo...

