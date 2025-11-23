Catherine Juvinao cuestionó a Mauricio Cárdenas por bailar champeta en acto político en Cartagena y el exministro le contestó: “Hay que hacer de todo”

La congresista cuestionó al exministro de Hacienda por sus actividades de campaña presidencial - crédito Prensa Cathy Juvinao/Colprensa

Las estrategias poco convencionales de los precandidatos presidenciales en Colombia han generado un intenso debate en redes sociales.

Algunos han optado por mostrar su faceta de baile, como fue el caso del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas que, durante su recorrido por el barrio San Pedro Mártir de Cartagena, fue sorprendido bailando con una pobladora de la región.

A pesar de que, según sus seguidores, su destreza para el baile es limitada, y más si se trata del género musical local denominado champeta, Cárdenas se mostró animado y tomó a una mujer de los brazos para bailar con entusiasmo, aunque sin mucho ritmo.

Mauricio Cárdenas protagoniza un video viral bailando en Cartagena durante un acto de campaña para las elecciones de 2026 - crédito Captura de Pantalla redes sociales

La escena, que reflejaba alegría entre los presentes, rápidamente se viralizó y provocó reacciones en redes sociales. Mientras que algunos se referían a la danza del exministro en forma burlesca, otros lo cuestionaron por utilizar estas expresiones para su campaña presidencial.

Ese fue el caso de la representante a la Cámara Catherine Juvinao que, en su cuenta de X, cuestionó la actuación del precandidato en su gira por territorio colombiano.

“Los tecnócratas deberían saber que para hacer payasadas también se necesita técnica. Si no sabe bailar, no baile. Simple”, indicó la congresista de Alianza Verde en las redes sociales.

La congresista Catherine Juvinao critica públicamente la actuación de Cárdenas - crédito @CathyJuvinao/X

El comentario de Juvinao provocó la reacción inmediata de Cárdenas que, más allá de cuestionar sus dotes artísticas, criticó a la legisladora por su pasado respaldo al hoy presidente Gustavo Petro en la campaña del 2022.

“Hola Cathy. En campaña toca hacer de todo. Pero hay una payasada que yo nunca haría: votar por Petro”, respondió.

Cárdenas le recordó su apoyo a Gustavo Petro en 2022 - crédito @MauricioCard/X

Al respecto, la representante le recordó una publicación del 2018 en la que felicitaba a Iván Duque por su elección como presidente, lo que para ella significó un supuesto respaldo del economista al entonces candidato del Centro Democrático. “Pero sí por Duque”, contestó.

En otro post, Juvinao se refirió a la explicación de Mauricio Cárdenas donde le sugirió no utilizar frases alusivas a varios excandidatos que presuntamente estarían involucrados en actos de corrupción y que, para ella, realizan cualquier actividad para llegar al poder.

La congresista de Alianza Verde le recordó su respaldo a Iván Duque en 2018 - crédito @CathyJuvinao/X

“Dr. Mauricio Cárdenas, ¿como así que en campaña ‘toca hacer de todo’? Eso parece la declaración de un Ñoño. El que hace lo que sea para ganar, hace lo que sea en el poder. Le sugiero respetuosamente tener cuidado con esas justificaciones”, puntualizó.

Finalmente, el precandidato presidencial ofreció disculpas a sus seguidores por realizar dicho baile en Cartagena, pero consideró que este acto no opaca sus capacidades para llegar a la contienda presidencial de mayo de 2026.

“Quiero pedirle disculpas a Colombia. Cometí un grave error. Nadie debería ver eso. A quienes los vieron, mil disculpas (...) lo bueno es que para ser presidente de Colombia no se necesita ser buen bailarín, sino más bien experiencia en el manejo del Estado. Y ahí sí, yo soy un crack. Síganme, conozcan mis propuestas y yo me comprometo a tomar clases de champeta”, concluyó.

Cárdenas admite su falta de habilidad para el baile y promete tomar clases de champeta si llega a la presidencia de Colombia - crédito @MauricioCard/X

Luis Carlos Reyes jugando tejo en Bogotá

Además de Mauricio Cárdenas, otro precandidato que fue criticado en las redes sociales fue el exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, donde se le observó practicando tejo en un club deportivo de Bogotá.

En un video publicado en sus redes sociales, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), conocido también como Mr. Taxes, vestido con traje y corbata, demuestra sus dotes para esta disciplina autóctona de Colombia e, incluso, realizó varios puntos, lo que generó algarabía entre los asistentes.

El filme, difundido en sus redes sociales, provocó una avalancha de comentarios. Muchos usuarios elogiaron la destreza de Reyes en el tejo, destacando su autenticidad y sentido del humor. Sin embargo, hubo otros que cuestionaron la autenticidad de la actividad, sugiriendo que se trataba de una estrategia para ganar simpatizantes para su campaña presidencial.

Luis Carlos Reyes defiende su afición al tejo y rechaza que su participación en el deporte sea solo por campaña electoral - crédito @luiscarlosrh/TikTok

Ante ello, el exfuncionario respondió en un nuevo video, donde defendió su afición por el tejo y negó que su participación estuviera motivada por intereses electorales.

“Quiero responder de manera tajante a estas insinuaciones de que estoy jugando tejo solo por estar en campaña. Mi trayectoria con el tejo data desde hace muchos años, cuando viviendo en el extranjero, les pedí a mis primos que me ayudaran a hacer la cosa más colombiana posible que se les ocurriera y cumplieron llevándome a jugar tejo. Desde entonces, me he dedicado a promover el tejo entre todas las personas que conozco, incluyendo extranjeros”, afirmó el precandidato.

Además, Reyes aprovechó la ocasión para lanzar un desafío a sus rivales políticos: “Aprovecho esta oportunidad para retar a cualquier otro candidato presidencial a jugar tejo conmigo. Ustedes pongan el lugar, yo pongo el petaco de cerveza a ver quién puede jugar mejor”, propuso en su mensaje.