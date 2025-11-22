La conexión entre un blog canadiense y el homicidio del testigo federal en Colombia por el que relacionan a Ryan James Wedding: ocurrió en Medellín

La página quedó bajo poder de las autoridades norteamericanas (un trabajo conjunto entre EE. UU. y Canadá) - crédito thedirtynewz.com / sitio web | FBI

La reacción de las autoridades a los riesgos denunciados por una residente de Langley, Canadá, ha quedado en entredicho luego de la acusación contra el fundador de un blog vinculado con el asesinato de un testigo federal en Colombia, y que tuvo lugar en Medellín: Jonathan Christopher Acevedo García.

Brittani Russell informó en 2024 a la Real Policía Montada de Canadá (Rcmp) sobre amenazas y ataques personales publicados contra ella en el sitio web The Dirty Newz, poco después de que una serie de publicaciones hostiles la convirtieran en blanco de acoso y amenazas directas en línea.

Tal como fue revelado semana un reporte de Postmedia News, el creador del blog está acusado de participar en una conspiración internacional para llevar a cabo el homicidio.

De acuerdo con información recopilada por el mismo portal y que compartió Vancouver Sun, Russell expuso a los agentes detalles de mensajes recibidos de Gursewak Singh Bal —conocido como 6ixademiks (su nickname o nombre de usuario), y que fue acusado en Estados Unidos por conspiración para cometer asesinato.

Los tres señalados como presuntos responsables del crimen del ciudadano colombo-canadiense Jonathan Christopher Acevedo García - crédito FBI

Entre los mensajes figura: “Sigue hablando, eh... ahora acabaremos contigo. Te convertiremos en tendencia ahora mismo. Ni se te ocurra salir a la calle en Columbia Británica, idiota” (“You keep talking eh... now we will finish you. Going to make you a trending topic just now. Don’t even be seen outside in B.C. Goof”).

Otros contenidos incluyeron insultos raciales y afirmaciones falsas, lo que llevó a la víctima a temer por su integridad y la de personas cercanas.

Según la declaración de Russell a Postmedia News, la policía le recomendó desconectarse de las redes sociales y restó importancia a las publicaciones amenazantes, pese a que ella mostró evidencia directa en su teléfono sobre el contenido y la dimensión del acoso.

“Esto fue una falla de juicio por parte de la RCMP. Quiero que haya responsabilidad. Estoy enferma, no puedo creer que mi vida no tuviera importancia y que durante un año estuve en riesgo sin saberlo”, afirmó Russel.

La relación entre el exatleta y narco canadiense Ryan James Wedding, Gursewak Singh Bal y Medellín

La situación cobró mayor gravedad cuando se conocieron los cargos presentados por la Fiscalía de Estados Unidos contra el fundador de Dirty Newz.

Bal enfrenta acusaciones de haber colaborado con una organización criminal internacional liderada por Ryan Wedding, exdeportista canadiense, y habría recibido 10.000 dólares estadounidenses para publicar en línea la fotografía de un testigo, supuestamente con el objetivo de facilitar su localización y asesinato.

Conforme detalló Postmedia News, el 5 de noviembre de 2024, Bal difundió en el blog la imagen del testigo acompañada por el mensaje: “Este tipo, sin ayuda de nadie, delató a una de las redes del hampa más poderosas que ha visto el mundo. Es muy probable que nunca vuelvan a encontrarlo” (“this guy single-handedly ratted out one of the strongest underworld networks that this world has seen. Good chance, he’ll never be found again”).

Esta fue una de las capturas de pantalla que compartió Russell a las autoridades - crédito captura de pantalla Postmedia News | Vancouver Sun

El crimen se materializó el 31 de enero de 2025, cuando el testigo murió en un restaurante de Medellín, Antioquia (Colombia), por el sector del Mall El Indio. Ese mismo día, Dirty Newz publicó una imagen tomada en el lugar y un mensaje en el que se describía: “(Una víctima) al suelo... ¡BOOM! Disparo en la cabeza"(“down … BOOM! Headshot”).

Las autoridades estadounidenses afirmaron que tales acciones formaban parte de una operación orquestada desde Canadá y ejecutada con apoyo transnacional.

La investigación recoge además que Russell, que pertenece a la comunidad indígena, fue blanco de campañas de difamación con falsas acusaciones de ejercer la prostitución, ataques que también alcanzaron a familiares y amigos a través de cuentas anónimas.

El blog llegó incluso a publicar un video grabado desde la entrada de su domicilio.

La perjudicada indicó que desconocía el motivo del ensañamiento, aunque sospecha que el origen fue una confrontación en la red social X provocada por comentarios de Bal sobre publicaciones de ella, que derivó en intercambio de mensajes cada vez más hostiles.

Russell narró que llegó a alertar formalmente a la Rcmp sobre el riesgo que presentaban no solo hacia su persona, sino hacia otras mujeres expuestas en el blog.

El ex atleta olímpico Ryan Wedding, buscado por el FBI - crédito FBI

Ella no se quedó de brazos cruzados y copió y guardó publicaciones referidas a “informantes” desaparecidos, como una del 18 de diciembre de 2024 en la que Dirty Newz afirmaba: “Definitivamente mataron al informante. Descansa en paz” (“They definitely smoked the informant. RIP”).

Pese a haber documentado ante la policía estas amenazas y evidencia del acoso —por ejemplo, la exhibición y alteración de imágenes personales y de su entorno—, Russell afirma que su denuncia no provocó una investigación efectiva ni acciones preventivas.

“Le mostré las historias en mi teléfono. Le dije: ‘Mira esta página. Está exponiendo datos de mujeres’”, dijo Russell en medio de la impotencia que le provocó la situación y el riesgo que, según ella, podría correr su vida y de sus allegados.

En consecuencia se llevó a cabo una intervención coordinada por el FBI y la Fiscalía de Estados Unidos que dio como resultado la incautación del portal Dirty Newz y sus cuentas asociadas.

Si hoy por ejemplo se intenta ingresar a la dirección del blog aparece un aviso oficial que indica su cierre por orden judicial en el marco de las indagaciones contra la organización criminal de Ryan Wedding.

"Operación Giant Slalom: La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California y la Oficina Federal de Investigación, con asistencia sustancial del Departamento de Policía de Los Ángeles y la Policía Montada de Canadá – Policía Federal, han incautado este sitio web DIRTY NEWS como parte de una acción coordinada de cumplimiento de la ley contra miembros y asociados de la Empresa Criminal de Ryan Wedding" menciona el texto que aparece al inicio de la dirección web The Dirty News - crédito thedirtynewz.com / sitio web

Hasta el viernes 21 de noviembre de 2025 ninguna autoridad de la Rcmp en Langley respondió a las consultas de Postmedia News acerca del manejo de este caso ni del seguimiento a las advertencias previas recibidas por parte de Russell.

La situación ha abierto interrogantes sobre el grado de protección real para víctimas de acoso y sobre el papel de la policía local en la prevención de delitos de alcance internacional que encuentran en la red un nuevo campo de actuación, más aún si se tiene en cuenta de Wedding es uno de los diez criminales más buscados por el FBI alrededor del mundo. Su recompensa es de 15 millones de dólares.

Sobre los alcances de la operación de Wedding, el Departamento de Justicia publicó el documento oficial con los hallazgos en la investigación y operativos que se han llevado a cabo para dar con el narco, que otrora se desempeñó como patinador olímpico y representó a Canada en los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City 2002 (Utah, EE. UU.).