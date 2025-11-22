Colombia

Interponen queja disciplinaria contra Miguel Ángel del Río por presunto entrampamiento con el “narcochofer”

La Comisión de Disciplina Judicial recibió la acción en la que se solicita investigar al abogado por las acusaciones que lo señalan de haber participado en un presunto complot orientado a influir en el proceso contra el expresidente Uribe

La acción fue presentada por
La acción fue presentada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia - crédito Colprensa

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial llegó una nueva queja contra el abogado Miguel Ángel del Río. El recurso fue radicado por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, tras las recientes denuncias que lo vinculan con un presunto entrampamiento que habría involucrado a Manuel Castañeda, alias el “narcochofer”.

La queja se suma a un ambiente judicial marcado por múltiples versiones sobre el origen y los alcances del caso.

Según informó Bustos, la acción disciplinaria se interpuso después de que Ximena Bustamante, expareja y socia de Del Río en una firma de abogados, señalara públicamente al jurista de haber organizado un supuesto entrampamiento. La acusación sostiene que dicho plan habría derivado en un presunto complot mencionado también por el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, que afirmó que el abogado Diego Cadena, defensor del expresidente Álvaro Uribe, estaría diseñando una estrategia para vincularlos con actividades de narcotráfico.

Señalamientos que sostienen la queja

Bustos argumenta que las acusaciones
Bustos argumenta que las acusaciones ameritan una revisión formal por parte de la autoridad disciplinaria - crédito Colprensa

De acuerdo con la denuncia de Bustamante, se habría ejecutado un entramado que involucraba a Castañeda y a personas cercanas a Del Río. En entrevista con Revista Semana, ella señaló: “Miguel Ángel y Manuel Castañeda tenían planeado ser agentes provocadores del entrampamiento, inicialmente conmigo, y después repercutió en el proceso de Álvaro Uribe, debido a que ellos sabían que yo había ido a la oficina de Abelardo de la Espriella”.

Estas afirmaciones llevaron al abogado Diego Cadena a presentar una denuncia penal contra Del Río, Castañeda y Wadith Velásquez, al que señala como mano derecha del abogado; acusandolos de los presuntos delitos de falsa denuncia, falso testimonio, fraude procesal y concierto para delinquir.

Diego Cadena también presentó una
Diego Cadena también presentó una denuncia penal contra Del Río, Wadith Velásquez y Manuel Castañeda - Camila Díaz/Colprensa

El documento presentado indica que los denunciados habrían orquestado un “entrampamiento” destinado a perjudicar a Cadena y a generar una estrategia de protección jurídica para Del Río y para Cepeda, en el contexto del proceso contra el Uribe.

La denuncia de Cadena argumenta que la revelación pública que hicieron Del Río e Iván Cepeda sobre un supuesto plan para implicarlos en redes del narcotráfico habría sido, en realidad, un mecanismo para desviar la atención de los avances judiciales relacionados con el caso.

Solicitud ante la Comisión de Disciplina Judicial

Pablo Bustos argumentó que su queja disciplinaria busca activar la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para esclarecer la conducta profesional del abogado. El texto resalta que la intervención de la comisión resulta necesaria para esclarecer los hechos mencionados en las denuncias y determinar si las conductas atribuidas a Del Río se ajustaron o no a los parámetros de la profesión.

La Comisión evaluará si hubo
La Comisión evaluará si hubo conductas que constituyan faltas a la ética profesional - crédito Colprensa

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia señala que, debido a la gravedad de los señalamientos, la revisión disciplinaria permitiría definir si existieron maniobras orientadas a producir o manipular información que posteriormente habría sido incorporada en expedientes judiciales.

Expresamente, el documento señala que la solicitud tiene “el propósito de formular la siguiente solicitud de investigación de posible falta a la ética profesional respecto del asunto referido al narcochofer”, y pide que, en caso de encontrarse mérito, se impongan las sanciones correspondientes.

La queja radicada por Bustos constituye el segundo proceso que avanza esta semana contra Miguel Ángel del Río en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Días atrás se conoció que la Seccional Bogotá abrió una investigación disciplinaria formal por presuntas irregularidades en su intervención dentro del proceso penal contra el exembajador en Ghana, Daniel Garcés, investigado por posibles hechos de violencia intrafamiliar y abuso sexual.

En ese contexto, la comisión evaluará simultáneamente ambas actuaciones disciplinarias, con el propósito de determinar si se configuraron faltas a la ética profesional en cada uno de los casos.

Miguel Ángel del RíoQueja disciplinariaComisión de Disciplina JudicialNarcochoferManuel CastañedaXimena BustamanteDiego CadenaRed de Veedurías de ColombiaÁlvaro UribeColombia-Noticias

