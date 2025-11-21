Se realizó la inspección al despacho de la fiscal Lucy Laborde para revisar expedientes relacionados con la campaña de Gustavo Petro

Inspección a despacho de fiscal Lucy Laborde - crédito redes sociales

La inspección judicial a la oficina de la fiscal Lucy Laborde, que arrancó el 21 de noviembre de 2025 en la ciudad de Barranquilla, marca un nuevo capítulo en la investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El abogado Alejandro Carranza, representante legal del presidente, detalló ante los medios el alcance y los objetivos de esta diligencia, subrayando la importancia de revisar exhaustivamente cada elemento del expediente.

Según explicó Carranza, el procedimiento busca “inspeccionar el despacho de la fiscal Lucy Laborde para examinar cada uno de los radicados que ella ha abierto, cada una de las declaraciones juradas que se tomaron por parte del fiscal Mario Burgos cuando él era fiscal, cada una de las evidencias, elementos que tiene la fiscalía relacionados con el supuesto ingreso de dinero a la campaña Petro presidente”, afirmó el abogado al ser consultado por los periodistas.

En cuanto a la composición de los asistentes a la inspección, Carranza precisó: “Estará obviamente la señora fiscal, estará la Procuraduría General de la Nación con agentes especiales y estaré yo en mi calidad de defensor del presidente de la República”, declaró el representante legal de Gustavo Petro.

El contexto de la investigación se remonta a la gestión del fiscal Mario Burgos, cuando, según Carranza, “se filtró a través de Revista Semana; todo este proceso inició allí, y siempre dijeron que es que había platas de Santander López Sierra, que habían dineros de origen ilícito y que eran platas de campaña”.

Frente a estas acusaciones, el abogado enfatizó la existencia de declaraciones juradas que, a su juicio, desvirtúan la supuesta implicación del presidente.

“Se tienen declaraciones bajo la gravedad de juramento dadas por Daysuris del Carmen en las que dice, número uno, que el presidente no sabía, que él nunca conoció de eso, que la plata nunca ingresó a la campaña, que esos dineros se los estaban hurtando ella con Nicolás”, sostuvo Carranza ante los medios.

El abogado también puntualizó que estas declaraciones fueron entregadas “ante la Procuraduría, ante el fiscal Barahona, ante el fiscal Burgos y Víctor Forero”, lo que, en su opinión, refuerza la solidez de la defensa.

Además, Carranza destacó que, tras la salida de Mario Burgos del caso, la propia fiscal Laborde manifestó en audiencia que “el caso no tenía ninguna relación con el narcotráfico o con ingresos del narcotráfico o que hubiese un verbo rector o subyacente, relacionado con el narcotráfico en el proceso”, según relató el abogado.

Finalmente, Carranza subrayó que “esas manifestaciones de la fiscalía, pues la Comisión de Acusaciones las quiere llevar para evaluarlas”, dejando en claro que la revisión de estos elementos será determinante en el desarrollo de la investigación.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que las actuaciones de la fiscal Lucy Laborde pueden afectar al presidente Gustavo Petro y a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos - crédito @HombreJurista/X, X e Instagram

Hijo de Gustavo Petro, recibió fondos no declarados de exnarcotraficante para financiar campaña presidencial

La Fiscalía General de la Nación investiga a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por recibir entre 400 y 500 millones de pesos en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, fondos que no fueron reportados oficialmente.

El caso ha cobrado relevancia internacional debido a que Lopesierra, tras cumplir una condena de 19 años por narcotráfico en Estados Unidos, regresó a Colombia y fue incluido en la lista Clinton, que agrupa a personas vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo.

La Fiscalía sostiene que parte de los recursos entregados por Lopesierra a Nicolás Petro se utilizaron para fines personales y políticos, sin que hasta ahora se haya esclarecido su origen ni destino. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, a las que tuvo acceso Semana, incluyen chats, audios y videos extraídos del teléfono de Dayssuris del Carmen Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

Una conversación entre Day Vásquez y Nicolás Petro, fechada en octubre de 2022, fue publicada por la barranquillera como respuesta a las versiones que circulan sobre la propiedad de un Mercedes Benz - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

En estas conversaciones, Vásquez y Mónica Patricia Lopesierra (“Kiki”), hija de Lopesierra, discuten sobre la entrega de dinero, la insistencia de Nicolás Petro en recibir más fondos y el papel de Lopesierra como benefactor de la campaña.

Un informe de policía judicial confirma reuniones entre Lopesierra y Nicolás Petro, así como el préstamo de propiedades para fines de semana, “confirmando de esta manera la entrega de dineros por parte de Samuel Santander Lopesierra a Nicolás Fernando Petro y Dayssuris del Carmen Vásquez, del cual se desconoce su procedencia y el motivo”, según el documento citado por Semana.

El propio Nicolás Petro reconoció en entrevista con la entonces directora de Semana, Vicky Dávila, que “el primero que nos empezó a dar aportes fue Santander Lopesierra. Él empezó a dar aportes entre octubre de 2021 y hasta junio de 2022. Aproximadamente entre 400 y 500 millones. Eso fue antes de la primera vuelta presidencial”.

A pesar de las inversiones de Lopesierra en sus aspiraciones políticas, nunca se esclareció cómo obtuvo los recursos para apoyar financieramente la campaña presidencial ni para cubrir sus propios gastos. La Fiscalía considera que las pruebas demuestran una relación financiera directa entre el exnarcotraficante y el hijo del presidente, con implicaciones que alcanzan la esfera política nacional.