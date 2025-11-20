Deportes

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

En menos de una semana se repite el partido entre el equipo verdolaga y los Diablos Rojos, de Cali, pero esta vez en el Atanasio Girardot, de Medellín

Rojos y verdes se vuelven
Rojos y verdes se vuelven a ver las caras en la Liga BetPlay-crédito El Colombiano/Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y América de Cali por la fecha 1 del cuadrangular A de la Liga Betplay.

16:48 hsHoy

Los jugadores del América de Cali para afrontar el clásico

El equipo de David González
El equipo de David González tendrá la siguiente nómina para jugar el partido ante el verde paisa en Medellín - crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

1. Joel Graterol

12. Jorge Soto

4. Andrés Mosquera

6. Cristian Tovar

13. Mateo Castillo

14. Marcos Mina

24. Jean Pestaña

31. Ómar Bertel

98. Nicolás Hernández

5. Josen Escobar

10. Rafael Carrascal

15. Andrés Roa

29. José Cavadia

21. Sebastián Navarro

7. Cristian Barrios

17. Jan Lucumí

20. Adrián Ramos

35. Kevin Angulo

36. Yojan Garces

88. Tilman Palacios

Director técnico: David González

16:21 hsHoy

Convocados de Atlético Nacional para el clásico ante la “Mechita”

El equipo dirigido por Diego
El equipo dirigido por Diego Arias tendrá a los siguientes jugadores de cara al clásico ante los "Diablos Rojos" - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

1.David Ospina

15. Harlen Castillo

16. William Tesillo

4. César Haydar

25. Simón García

6. Andrés Felipe Román

13. Camilo Cándido

36. Christian Uribe

26. Elkin Rivero

8. Matheus Uribe

21. Jorman Campuzano

30. Juan Bauzá

11. Billy Arce

38. Juan José Rengifo

10. Edwin Cardona

18. Marino Hinestroza

7. Marlos Moreno

27. Dairon Asprilla

19. Facundo Batista

9. Alfredo Morelos

Director técnico: Diego Arias

16:00 hsHoy

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

A falta del clásico entre Atlético Nacional y América de Cali, el cuadro rojiblanco aseguró presencia internacional para la temporada 2026

El cuadro dirigido por Alfredo
El cuadro dirigido por Alfredo Arias dio un paso clave en los cuadrangulares finales y en la tabla - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

La primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay comenzaron con partidos intensos desde lo físico, y emocionantes desde las acciones de juego.

Leer la nota completa
15:51 hsHoy

Clásico en el Coliseo de la 70 entre verdes y rojos

Alfredo Morelos es una de
Alfredo Morelos es una de las fichas claves de Nacional en el frente de ataque-crédito El Colombiano/Colprensa

El partido se jugará el 20 de noviembre de 2025 a partir de las 7:30 p. m., y se podrá ver a través de la pantalla deWin + Fútbol, y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será Carlos Ortega, y estará acompañado por Fabián Hernández y Alejandro Moncada.

El VAR del compromiso estará a cargo de Fernando Acuña y de John León como AVAR.

Atlético Nacional y América de Cali se vieron las caras el 16 de noviembre de 2025 en partido para la clasificación a la final de la Copa Colombia, y que quedó empatado a dos goles en el estadio Pascual Guerrero.

Las anotaciones de Camilo Cándido, al 45+3, y de Matheus Uribe al 68, le permitieron al equipo dirigido por Diego Arias ampliar la ventaja en el marcador global (que terminó 6-3 a favor de los antioqueños), pese al doblete de Adrián Ramos al minuto 62 de tiro penal y 90+3.

En lo que se refiere a las dos últimas presentaciones de Nacional en la Liga Betplay (en casa y el más reciente partido por la Liga Betplay), viene de caer 2-1 ante Junior de Barranquilla, el 13 de noviembre de 2025, mientras que ganó 2-1 frente a Águilas Doradas, el 8 de noviembre de 2025.

En cambio, los Diablos Rojos, vienen de sufrir una dura goleada ante Independiente Medellín 3-0, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 20 de la Liga Betplay, el 13 de noviembre de 2025.

El doblete de Alexis Serna al minuto 18 y 55, junto al gol de Brayan León Muñiz al 40 de partido, dejaron al “Poderoso de la montaña” como líder del campeonato y cabeza de serie (condición que sirve que en caso de empatar en puntos con el rival y que permite al beneficiado terminar el cuadrangular como local), mientras que al América, lo dejó en el octavo puesto, con 29 puntos.

