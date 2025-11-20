Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

La primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay comenzaron con partidos intensos desde lo físico, y emocionantes desde las acciones de juego.

15:51 hs

Clásico en el Coliseo de la 70 entre verdes y rojos

Alfredo Morelos es una de las fichas claves de Nacional en el frente de ataque-crédito El Colombiano/Colprensa

El partido se jugará el 20 de noviembre de 2025 a partir de las 7:30 p. m., y se podrá ver a través de la pantalla deWin + Fútbol, y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será Carlos Ortega, y estará acompañado por Fabián Hernández y Alejandro Moncada.

El VAR del compromiso estará a cargo de Fernando Acuña y de John León como AVAR.

Atlético Nacional y América de Cali se vieron las caras el 16 de noviembre de 2025 en partido para la clasificación a la final de la Copa Colombia, y que quedó empatado a dos goles en el estadio Pascual Guerrero.

Las anotaciones de Camilo Cándido, al 45+3, y de Matheus Uribe al 68, le permitieron al equipo dirigido por Diego Arias ampliar la ventaja en el marcador global (que terminó 6-3 a favor de los antioqueños), pese al doblete de Adrián Ramos al minuto 62 de tiro penal y 90+3.

En lo que se refiere a las dos últimas presentaciones de Nacional en la Liga Betplay (en casa y el más reciente partido por la Liga Betplay), viene de caer 2-1 ante Junior de Barranquilla, el 13 de noviembre de 2025, mientras que ganó 2-1 frente a Águilas Doradas, el 8 de noviembre de 2025.

En cambio, los Diablos Rojos, vienen de sufrir una dura goleada ante Independiente Medellín 3-0, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 20 de la Liga Betplay, el 13 de noviembre de 2025.