Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y América de Cali por la fecha 1 del cuadrangular A de la Liga Betplay.
1. Joel Graterol
12. Jorge Soto
4. Andrés Mosquera
6. Cristian Tovar
13. Mateo Castillo
14. Marcos Mina
24. Jean Pestaña
31. Ómar Bertel
98. Nicolás Hernández
5. Josen Escobar
10. Rafael Carrascal
15. Andrés Roa
29. José Cavadia
21. Sebastián Navarro
7. Cristian Barrios
17. Jan Lucumí
20. Adrián Ramos
35. Kevin Angulo
36. Yojan Garces
88. Tilman Palacios
Director técnico: David González
1.David Ospina
15. Harlen Castillo
16. William Tesillo
4. César Haydar
25. Simón García
6. Andrés Felipe Román
13. Camilo Cándido
36. Christian Uribe
26. Elkin Rivero
8. Matheus Uribe
21. Jorman Campuzano
30. Juan Bauzá
11. Billy Arce
38. Juan José Rengifo
10. Edwin Cardona
18. Marino Hinestroza
7. Marlos Moreno
27. Dairon Asprilla
19. Facundo Batista
9. Alfredo Morelos
Director técnico: Diego Arias
La primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay comenzaron con partidos intensos desde lo físico, y emocionantes desde las acciones de juego.
El partido se jugará el 20 de noviembre de 2025 a partir de las 7:30 p. m., y se podrá ver a través de la pantalla deWin + Fútbol, y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del partido será Carlos Ortega, y estará acompañado por Fabián Hernández y Alejandro Moncada.
El VAR del compromiso estará a cargo de Fernando Acuña y de John León como AVAR.
Atlético Nacional y América de Cali se vieron las caras el 16 de noviembre de 2025 en partido para la clasificación a la final de la Copa Colombia, y que quedó empatado a dos goles en el estadio Pascual Guerrero.
Las anotaciones de Camilo Cándido, al 45+3, y de Matheus Uribe al 68, le permitieron al equipo dirigido por Diego Arias ampliar la ventaja en el marcador global (que terminó 6-3 a favor de los antioqueños), pese al doblete de Adrián Ramos al minuto 62 de tiro penal y 90+3.
En lo que se refiere a las dos últimas presentaciones de Nacional en la Liga Betplay (en casa y el más reciente partido por la Liga Betplay), viene de caer 2-1 ante Junior de Barranquilla, el 13 de noviembre de 2025, mientras que ganó 2-1 frente a Águilas Doradas, el 8 de noviembre de 2025.
En cambio, los Diablos Rojos, vienen de sufrir una dura goleada ante Independiente Medellín 3-0, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 20 de la Liga Betplay, el 13 de noviembre de 2025.
El doblete de Alexis Serna al minuto 18 y 55, junto al gol de Brayan León Muñiz al 40 de partido, dejaron al “Poderoso de la montaña” como líder del campeonato y cabeza de serie (condición que sirve que en caso de empatar en puntos con el rival y que permite al beneficiado terminar el cuadrangular como local), mientras que al América, lo dejó en el octavo puesto, con 29 puntos.