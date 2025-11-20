Gobernador de Cundinamarca confirmó la identidad del cuerpo hallado en Tibacuy: corresponde a Manuela Sofía Villota

El cuerpo de Manuela Sofía Villota, de 16 años, fue recuperado en el río Chocho luego de que un vehículo fuera arrastrado por una avalancha - crédito Gobernación de Cundinamarca

El hallazgo del cuerpo sin vida de Manuela Sofía Villota, de 16 años, en el río Chocho, sector Pedregal, del municipio de Tibacuy, marcó una dolorosa jornada para los organismos de búsqueda y la comunidad de Cundinamarca este 19 de noviembre.

De acuerdo con la información oficial de las autoridades de Cundinamarca, Manuela era una de los ocupantes del vehículo que fue arrastrado por la súbita creciente de la quebrada El Hato la noche del lunes 17 de noviembre. La extracción del cuerpo estuvo a cargo de Bomberos Fusagasugá, Ponalsar, BIADE-80 y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, quienes iniciaron las labores hacia las 11:00 a. m. y culminaron en horas de la tarde, entregando el cuerpo al CTI para los procedimientos judiciales correspondientes.

El hallazgo del cuerpo de Manuela Sofía Villota en el río Chocho conmociona a la comunidad de Tibacuy y Cundinamarca - crédito Jorge Emilio Rey/X

Desde el primer momento, los equipos de emergencia mantuvieron activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) que coordinó las tareas de búsqueda, rescate y atención a los familiares de las víctimas y a la comunidad afectada. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó su solidaridad a la familia de Manuela Sofía Villota y reiteró el compromiso de las autoridades con la continuación de las labores de búsqueda.

“Junto con nuestros organismos de socorro, continuamos, sin descanso, la búsqueda de Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años, y Teresa Escandón, de 65, desaparecidas en esta emergencia. Nuestro compromiso y esperanza siguen firmes”, subrayó Rey. En la tragedia, una persona logró ponerse a salvo y días atrás ya había sido recuperado el cuerpo de un adulto mayor.

La tragedia se originó a raíz de una avenida torrencial y fuerte creciente súbita el 17 de noviembre, fenómeno que impactó al barrio Kennedy, sector La Esperanza y otras zonas del municipio de Silvania. El evento climático provocó la destrucción de al menos 16 viviendas y afectó directamente a 60 personas, obligando a la reubicación temporal de familias y la movilización de múltiples entidades oficiales.

Bomberos, Ponalsar y la Unidad de Gestión del Riesgo lideraron el rescate y la búsqueda de víctimas tras la emergencia climática - crédito Gobernación de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres (Uaegrd), y en coordinación con la Alcaldía Municipal, Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (Ipybac), el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (Iccu), la CAR y cuerpos operativos, desplegó un plan integral de atención.

Las primeras acciones incluyeron la caracterización de 26 familias (14 viviendas y 75 personas), atención veterinaria a animales domésticos y productivos, suministro de agua potable en barrios críticos, reparaciones de acueductos y alcantarillados, y la inspección de infraestructura vial.

Además, el Iccu apoyó con maquinaria en vías rurales y habilitó pasos en sectores densamente afectados, mientras la EPC reparó redes de distribución y la bocatoma del acueducto municipal. La jornada también contempló sobrevuelos de drones para identificar represamientos o nuevas amenazas por deslizamientos y crecientes.

La creciente súbita de la quebrada El Hato arrastró un vehículo y dejó varias personas desaparecidas en Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca

En el frente social, la Secretaría Municipal de Salud y el Hospital Ismael Silva prestaron acompañamiento médico y psicológico a las familias damnificadas, incluyendo controles de crecimiento, desarrollo y soporte emocional a niños y adultos mayores. Ocho personas recibieron atención psicológica directa; la respuesta incluyó estrategias de afrontamiento y contención ante la pérdida y el riesgo.

En cuanto a la afectación animal, el Ipybac registró y atendió 17 animales domésticos y de producción, entregando alimentos y suplementos, y adelantando procesos de rescate donde fue necesario.

El balance preliminar de la emergencia actualizó la cifra de afectados, con 16 viviendas destruidas, múltiples vías rurales dañadas y la confirmación del fallecimiento de dos personas. Dos ciudadanas permanecen desaparecidas, lo que mantiene activas todas las operaciones de búsqueda por parte de los organismos de socorro, cuyas labores han sido constantes a pesar del difícil acceso y las condiciones adversas provocadas por las lluvias.

El gobernador Jorge Emilio Rey reafirma el compromiso de las autoridades con la búsqueda de Ana Lucía Villota Escandón y Teresa Escandón - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las autoridades de Cundinamarca instan a la población a estar atenta a las indicaciones de los equipos de gestión del riesgo y recordaron que toda la información de la emergencia es coordinada a través del Puesto de Mando Unificado. Rey sumó que el compromiso de la gobernación es la de restablecer la normalidad, proteger la seguridad de las familias y apoyar la recuperación de la infraestructura, mientras continúa la búsqueda de Ana Lucía Villota Escandón y Teresa Escandón, con la esperanza de dar respuestas a sus familias.