Lotería de la Cruz Roja resultados 18 de noviembre: todos los números ganadores del último sorteo

La Lotería de la Cruz Roja dio a conocer los números ganadores de su último sorteo realizado este martes 18 de noviembre de 2025.

Este popular juego entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Fecha del sorteo: martes 18 de noviembre de 2025.

Sorteo: 3128

Premio mayor $7.000 millones:

7078 Serie 275

Seco de $200 millones:

7918 Serie 271

Seco de $100 millones:

0770 Serie 025

9436 Serie 163

4619 Serie 199

6758 Serie 230

Seco de $30 millones:

0863 Serie 276

5526 Serie 176

2530 Serie 092

6735 Serie 213

4992 Serie 156

1467 Serie 157

4890 Serie 093

6653 Serie 244

8557 Serie 177

4664 Serie 011

Seco de $20 millones:

9073 Serie 196

4034 Serie 274

6331 Serie 230

9582 Serie 136

3689 Serie 080

9355 Serie 114

9654 Serie 267

1146 Serie 013

4316 Serie 231

6504 Serie 218

2432 Serie 091

6951 Serie 180

7112 Serie 111

9616 Serie 254

0012 Serie 181

Seco de $10 millones:

1587 Serie 040

6315 Serie 099

6325 Serie 166

1203 Serie 214

4635 Serie 230

7504 Serie 241

9640 Serie 159

8464 Serie 080

4476 Serie 027

5076 Serie 162

0859 Serie 197

4318 Serie 272

3314 Serie 008

5424 Serie 102

5494 Serie 200

0323 Serie198

4096 Serie 002

7471 Serie 034

5826 Serie 204

2678 Serie 138

A qué hora se juega la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja únicamente lleva a cabo un sorteo cada semana todos los martes a las 22:55 horas.

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7.000 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

En ocasiones especiales (regularmente en el primer sorteo de cada mes), la Lotería de la Cruz Roja ofrece otro plan de premios alternativo en el que baja el número de ganadores, pero que incrementa la cantidad sorteada y funciona de la siguiente manera:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cuatro secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

18 secos de 20 millones de pesos.

En este plan de premios alternativo a veces se hacen variaciones, incluyendo ganadores sin serie y hasta premios en especie como un auto de lujo.

A todo lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Recuerde que solo se tiene 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu premio.

Por qué es importante conservar el boleto para reclamar el premio

Es fundamental conservar el billete original de la Lotería de la Cruz Roja en buen estado para poder reclamar cualquier premio, ya que es el documento legal que acredita el derecho a cobrarlo.

El billete no puede presentar tachaduras, enmendaduras ni daños físicos, ya que cualquier deterioro podría invalidar el cobro. Además, debe mantenerse protegido en un lugar seguro y seco desde la compra hasta el momento de la reclamación para asegurar su legibilidad y autenticidad.

Para reclamar el premio, el ganador tiene presentar el billete original y un documento de identidad válido, como la cédula de ciudadanía.

En el caso de premios menores, se pueden cobrar en puntos autorizados o distribuidores oficiales, pero para premios mayores es obligatorio acudir a las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en Bogotá.

Es importante realizar el trámite dentro del plazo máximo de 30 días calendario desde el día siguiente al sorteo, que es el término legal para reclamar el premio, según el Decreto 2975 de 2004.