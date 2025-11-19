Colombia

Abogado Diego Cadena negó un supuesto complot contra Miguel Ángel del Río y señaló al ‘narco chofer’: “Ha puesto en peligro mi vida”

En el supuesto complot también aparece el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti

El abogado Diego Cadena, condenado en primera instancia a siete años de prisión por el delito de soborno en actuación penal, negó que exista algún “complot” contra el abogado Miguel Ángel del Río, el senador Iván Cepeda y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

A través de su cuenta de X, afirmó que las declaraciones de Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘narco chofer’, son falsas y que han puesto en riesgo su seguridad, así como la de su familia y la de su abogado, Iván Cancino.

“El señor Manuel Castañeda ha hecho declaraciones en las que de manera mentirosa habla de un complot inexistente en contra de un abogado, de un senador de la república y de un ministro, lo cual ha puesto en peligro mi vida, la de mi familia y la de mi abogado. Ojalá la justicia llegue pronto y no permita que el señor Castañeda continúe haciéndole daño al país”, señaló Diego Cadena.

El mensaje de Cadena fue respondido por el abogado Del Río. Le pidió que “no siga mintiendo” y lo acusó, supuestamente, de presionar a las personas que “cambie sus versiones”.

“Acabo de encontrar las pruebas que fue usted el que contactó a Castañeda. No siga mintiendo. Sé lo que están haciendo presionando gente para que cambie sus versiones”, señaló Miguel Ángel del Río.

Qué dice Iván Cancino

En un video revelado por W Radio, el abogado defensor de Diego Cadena, Iván Cancino, negó que el jurista haya buscado al ‘narco chofer’ para realizar un supuesto entrampamiento a Miguel Ángel del Río, Armando Benedetti e Iván Cepeda.

“Señor Manuel Castañeda, ¿está usted seguro de que fue Diego Cadena quien lo buscó a usted? ¿O usted fue quien buscó a Diego Cadena?”, inmediatamente respondió: “Porque nosotros tenemos todas las evidencias para demostrarle a la justicia cuál fue el orden y no le va a gustar a usted el resultado que podemos evidenciar(…)”, indicó Cancino.

Cancino realizó varias preguntas a Manuel Castañeda sobre la supuesta reunión entre en la que habría entregado supuestas pruebas a agencias en Estados Unidos.

“Usted voluntariamente, sin la presencia de Diego Cadena en esa reunión, ¿le entregó alguna prueba documental o grabaciones a las agencias americanas que involucraban a algunas de las personas que se mencionan en estos eventos?”, aseveró el abogado.

Y agregó: ¿Puede usted contestar esa pregunta y decir cuál era el contenido de esos documentos y grabaciones? ¿Por qué los tenían en su poder, con qué fines los entregó?”.

Antes estas declaraciones, el abogado Miguel Ángel del Río respondió en su cuenta de X lo siguiente: “Iván, tengo la evidencia de todo lo contrario y que se está presionando a la gente para cambiar versiones. Iván Cancino, Cadena fue quien buscó a Castañeda".

Detalles de los hechos

En junio de 2025, Iván Cepeda denunció que se estaría orquestando un supuesto plan de desprestigio en su contra con el fin de vincularlo a presuntas redes del narcotráfico, al parecer, mediante afirmaciones y pruebas falsas.

Cepeda aseguró que en dicho plan también estaría vinculado el apoderado de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, el abogado Miguel Ángel del Río, a quien estarían intentando dañar su imagen como profesional.

“A través de distintas fuentes de información, tenemos conocimiento de que en contra nuestra se está fraguando una operación criminal, que busca atentar contra nuestra reputación e integridad”, indicó Cepeda.

Y agregó: “Los autores de esta operación pretenden, mediante graves calumnias y falsos testimonios, vincularnos a organizaciones del narcotráfico”, señala el comunicado oficial emitido por el congresista.

De acuerdo con el documento conjunto difundido por Del Río y Cepeda el 25 de junio, varias fuentes les alertaron sobre este intento de vincularlos de manera infundada con actividades ilícitas.

