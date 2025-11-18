Colombia

Revelan fotos y chats secretos del celular de alias ‘El Viejo’ sobre el asesinato de Miguel Uribe

Simeón Pérez Marroquín habría coordinado con otros implicados en el crimen y realizado seguimientos al político, según la evidencia digital recuperada por la Fiscalía

La detención de alias El
La detención de alias El Viejo representa un avance clave en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica

Las autoridades avanzan en la reconstrucción del magnicidio de Miguel Uribe, donde cada evidencia ha permitido esclarecer el entramado que habría facilitado la ejecución del crimen. Entre estas pruebas, el teléfono incautado a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, se ha convertido en un elemento decisivo para la investigación.

Durante la audiencia, el hombre no aceptó los cargos, pero el contenido de su teléfono pasó a ser evidencia clave para la Fiscalía. Chats y fotografías halladas en el dispositivo muestran su cercanía con los involucrados en el asesinato y la coordinación de la operación que terminó con la muerte de Uribe.

Entre los hallazgos se destacan conversaciones con Katherine Martínez, señalada de transportar el arma utilizada en el homicidio. En los chats, recuperados por Noticias RCN, se evidencia la coordinación de su desplazamiento hacia Caquetá, donde supuestamente recibiría formación en francotirador y manejo de drogas, confirmando el vínculo directo de alias ‘El Viejo’ con uno de los actores clave en la cadena criminal.

Katherine Martínez fue señalada de
Katherine Martínez fue señalada de transportar el arma utilizada en el homicidio, su celular y chats vinculan directamente su papel con la organización criminal. - crédito @Marovaan/X

Ejemplo de conversación extraída del celular:

  • Katherine Martínez: Hola jefe, habla con su mejor trabajadora.
  • Simeón Pérez: Señora, buenos días, ¿cómo va?
  • Katherine: Bien.
  • Simeón: Cuando llegue a Florencia, se hospeda en un hotel mientras la recogen.
  • Katherine: ¿Mañana o hoy?
  • Simeón: En la tarde.
  • Katherine: En el bus, lo llamo cuando llegue jefe. ¿Es peligroso?
  • Simeón: No, tranquila, que es una ciudad grande.

Según la Fiscalía, estos diálogos evidencian comunicación directa con los operativos del crimen, incluyendo la logística previa que habría permitido su escape.

Fotografías comprometedores halladas

El celular no solo contenía chats. Se encontraron imágenes de Miguel Uribe tomadas días antes del atentado, lo que demostraría que alias ‘El Viejo’ realizaba seguimientos directos al político. Además, se halló una foto de Katherine Martínez sosteniendo el arma que posteriormente sería entregada a un menor de edad para ejecutar el homicidio.

Estas evidencias visuales refuerzan la hipótesis de la Fiscalía sobre la participación estructurada de cada implicado y apuntan a la Segunda Marquetalia como la organización detrás del crimen.

Alias ‘El Viejo’ y su relación con Miguel Uribe

Una fotografía tomada durante un evento en Bosa, Bogotá, mostró a Simeón Pérez Marroquín junto al senador Miguel Uribe Turbay. Este hallazgo evidenció la profundidad del plan criminal, ya que Pérez Marroquín habría sido contratado semanas antes por una organización delictiva para recopilar información y realizar seguimientos.

El análisis de las antenas repetidoras ubicó el dispositivo de ‘El Viejo’ cerca del político entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., confirmando su presencia y las actividades de vigilancia. La fiscal delegada Deicy Jaramillo señaló que “lo siguió y lo fotografió”, mostrando un patrón de seguimiento sistemático.

Simeón Pérez Marroquín fue imputado
Simeón Pérez Marroquín fue imputado con cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego por el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Captura de pantalla de audiencia y @SenadoGovCo/X

Coordinación del asesinato y roles de los implicados

Alias ‘El Viejo’ actuó como coordinador y líder de la operación, supervisando la logística y determinando el destino de los involucrados. Chats con Brayan Ferney Cruz Castillo, pareja de Katherine Martínez, detallan la ruta de escape hacia Florencia y la organización de la entrega del arma.

Uno de los informes revela:

  • Rol de ‘El Viejo’: Supervisaba la operación, impartía instrucciones y aseguraba que no quedaran rastros digitales.
  • Rol de Brayan: Ejecutaba instrucciones y reportaba avances, incluyendo detalles sobre los vehículos en que se desplazaba Uribe.

Alias Gabriela, Katherine Martínez, debía ser trasladada a un campamento de las disidencias de las Farc para formación en manejo de drones y francotirador, mientras ‘El Viejo’ supervisaba cada paso para asegurar la impunidad del grupo.

Nueve personas han sido detenidas
Nueve personas han sido detenidas por su presunta implicación en el asesinato, incluyendo actores clave de la cadena criminal. - crédito @MiguelUribeT/X/Capturas de Pantalla

Investigación y contexto

Hasta el momento, nueve personas han sido capturadas por su presunta participación en el asesinato. Sin embargo, Simeón Pérez Marroquín se perfila como el vínculo clave con la Segunda Marquetalia, estructura que habría ordenado el homicidio. Miguel Uribe Turbay había alertado 223 veces sobre amenazas a su vida, sin que las autoridades respondieran de manera efectiva.

El operativo que llevó a la captura de alias ‘El Viejo’ se realizó el 27 de octubre de 2025 en Puerto Lleras, Meta, por la Policía y el Ejército Nacional, consolidando un avance clave en la investigación que ahora entra en una segunda fase.

