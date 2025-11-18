María Claudia Tarazona compartió un mensaje por la celebración del cumpleaños de su hijo Alejandro: “El amor es más fuerte que la muerte”

Viuda de Miguel Uribe celebró el cumpleaños de su hijo menor con un mensaje en las redes sociales en las que recordó al hombre que es el padre del pequeño - crédito @maclaudiat/Instagram

El 17 de noviembre de 2025, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, por medio de sus redes sociales dejó un sentido mensaje en la celebración del cumpleaños número 5 de su hijo menor, Alejandro.

En su cuenta de Instagram, la Tarazona compartió varias imágenes con su hijo y su difunto esposo, previas al atentado que sufrió el senador en el mes de junio, durante su tiempo recluido en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y semanas posteriores al fallecimiento de Uribe Turbay.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Además, lo acompañó con las siguientes líneas en las que deja ver cómo el pequeño ha sido uno de los pilares fundamentales para atravesar el duelo y ser fiel a la promesa que en su momento le hizo al funcionario.

“Feliz cumpleaños, Alejandro. Eres mi luz, mi motor, mi razón para volver a sonreír. Te daré una vida llena de felicidad y amor, con valores y principios, siempre honrando la vida de tu papá. Como me dijiste hace unas noches, el amor es más fuerte que la muerte”.

El 17 de noviembre de 2025, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, por medio de sus redes sociales dejó un sentido mensaje en la celebración del cumpleaños número 5 de su hijo menor, Alejandro - crédito María Claudia Tarazona/Instagram

En el contenido de sus historias, Tarazona público una foto de una de las celebraciones del pequeño, en la que está junto a varias personas de su círculo más cercano.

Historia María Claudia Tarazona pro cumpleaños de su hijo Alejandro - crédito María Claudia Tarazona/Instagram

Miguel Uribe Londoño, padre del desaparecido senador y abuelo del pequeño, también aprovechó sus plataformas digitales para festejar al menor y recordar a su primogénito.

“Querido Alejandro: verte es ver en cada parte de ti a mi hijo Miguel. Ver tu sonrisa, tus ojos, tu inocencia y tu viveza. Hoy solo pido mucha vida para poder verte crecer, para acompañarte, para seguir tus pasos y para estar presente de todas las formas posibles. Eres el mejor regalo que mi amado hijo nos dejó y en el cielo hoy también te celebran. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió el ahora precandidato presidencial por el Centro Democrático en su cuenta de Instagram.

Miguel Uribe Londoño festejó a su nieto Alejandro - crédito Miguel Uribe Londoño/Instagram

Premio Miguel Uribe Turbay

La entrega del Premio Miguel Uribe Turbay en medio del One Young World se convirtió en un momento de especial significado para la familia del senador y precandidato asesinado. María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, utilizó su cuenta de Instagram para expresar el orgullo que sintió al participar en la ceremonia y para subrayar el legado de integridad y servicio público que dejó su esposo.

Durante el evento, María Acosta Tarazona, una de las hijastras de Uribe Turbay, ofreció un discurso en el que describió al senador como un “superhéroe” para su familia y resaltó el profundo amor que sentía por Colombia. Este testimonio, acompañado de un video difundido en redes sociales, evidenció el impacto personal y político que tuvo la figura de Uribe Turbay en su entorno más cercano.

En la cumbre global para jóvenes líderes, One Young World, se entregó el Premio Miguel Uribe Turbay en su primera edición - crédito María Claudia Tarazona/Instagram

En su mensaje, María Claudia Tarazona manifestó: “Fue un honor ser parte del Summit de One Young World y presentar el Premio Miguel Uribe Turbay, un reconocimiento que celebra su legado y el impacto que dejó en quienes creen en el poder del servicio público. Miguel, más que un homenaje, este premio es para ti: por recordarnos siempre que la integridad no se negocia, que vale la pena defender lo que es justo y que la política, cuando se ejerce con propósito y convicción, es una verdadera fuerza para la transformación”, según publicó en Instagram.

La entrega del premio y las palabras de la familia de Uribe Turbay en el One Young World reafirman la vigencia de los valores que el senador promovió en vida, especialmente la defensa de la integridad y la convicción de que la política puede ser un motor de cambio cuando se ejerce con principios sólidos.