Abogado de Petro denunció inesperada cancelación de inspección del despacho de la fiscal Lucy Laborde: “Manipulación y sesgo”

El abogado Alejandro Carranza puso en duda la independencia de la Fiscalía - crédito @HombreJurista/X

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro y de su hijo mayor, Nicolás Petro, denunció la cancelación de una inspección judicial del despacho de la fiscal Lucy Marcela Laborde en Barranquilla, que estaba programada para el 18 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el profesional en Derecho, la diligencia fue ordenada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla para recolectar material relacionados con la investigación que se adelanta por presunta financiación irregular de la campaña del primer mandatario en 2022, año en el que ganó las elecciones.

“Señora Fiscal General (Luz Adriana Camargo), aquí estamos viviendo efectivamente una manipulación y un sesgo absoluto por parte de su Fiscalía”, señaló el abogado, que viajó desde Bogotá hasta Barranquilla, con el fin de estar presente en la inspección que se llevaría a cabo en el despacho de la fiscal Laborde.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que las actuaciones de la fiscal Lucy Laborde pueden afectar al presidente Gustavo Petro y a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos - crédito @HombreJurista/X, X e Instagram

Según expuso, la delegada de la Fiscalía fue trasladada a Barranquilla con el beneplácito de la fiscal General Camargo, para que contara con la logística adecuada que le permitiera cumpliera con sus deberes. Sin embargo, según Carranza, esto habría sido una estrategia para afectar la defensa del presidente Petro y de su hijo, que reside en Barranquilla y que está siendo investigado, entre otras cosas, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Eso solamente está siendo utilizado para torpedear y afectar el ejercicio de defensa del señor presidente de la República y para poder llevar a cabo diligencias, afectando el derecho de defensa de Nicolás Petro, a quien también defiendo”, precisó, añadiendo que con la cancelación de la inspección en su despacho en Barranquilla se estaría comprometiendo la lealtad procesal y el debido proceso.

Una audiencia que tampoco se realizó

Pero, esa inspección no fue la única que no se realizó por la ausencia de la fiscal Laborde. De acuerdo con el abogado, también se había programado una audiencia para pedir la revocatoria del principio de oportunidad de Daysuris del Carmen Vázquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, que destapó el escándalo por el cual está siendo investigado.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que no se pudo realizar una audiencia en la que haría un control del principio de oportunidad de Day Vásquez - crédito @nicolaspetrob/@dayvasquezcdd/Instagram/captura de video @HombreJurista/X

Aseguró que, al parecer, cuando la fiscal Laborde se enteró de que la defensa del presidente y de su hijo estaba viajando a Barranquilla, decidió cancelarla. “Teníamos una audiencia a las 11:00 a. m. y la fiscal Laborde no manifestó tener ninguna otra diligencia el día de hoy. Pero, cuando se dio cuenta de que yo venía en el avión, entonces ahí sí, señora fiscal General, se dio todo para que no se pudiera realizar la diligencia”, expuso.

A su juicio, esto demostraría que la expareja de Petro Burgos es “protegida por su fiscal Laborde”. En ese sentido, cuestionó a la fiscal Luz Adriana Camargo y la señaló de estar tratando de afectar al presidente Gustavo Petro. Pidió una explicación por el no acatamiento de las órdenes judiciales y puso en duda la independencia del ente acusador e investigador.

“Lo que tenemos aquí, una vez se acabó el grupo de tareas especiales que Francisco Barbosa y Martha Mancera instaló, es nada más y nada menos que un nuevo capítulo del exceso y el abuso en la persecución judicial”, indicó.

El abogado cuestionó a la fiscal General Luz Adriana Camargo por la inesperada cancelación de diligencias por decisiones de la fiscal Lucy Marcela Laborde - crédito Fiscalía

Aunado a ello, recordó que actualmente no hay ninguna imputación o acusación que relacione a Nicolás Petro Burgos y su adquisición de dineros ilícitos con la campaña presidencial de su padre. No obstante, es importante recordar que en declaraciones que rindió ante la Fiscalía confesó que el presidente Petro sabía que parte de los recursos ilícitos que recibió irían a parar a su campaña; poco tiempo después se retractó de sus afirmaciones y confirmó que el dinero que le fue entregado lo usó para incrementar su propio patrimonio y no para la campaña.