Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía identifica tercera mujer y posibles irregularidades en la fiesta de Before Club

Cámaras y declaraciones de los administradores del evento permitieron identificar a una joven, presuntamente pareja de uno de los agresores, que podría aportar información clave sobre los hechos

La Fiscalía continúa reuniendo evidencia
La Fiscalía continúa reuniendo evidencia sobre la muerte del estudiante de Los Andes, revisando cámaras de seguridad y registros de boletas - crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club

La investigación por el asesinato a golpes del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo ha revelado nuevos elementos que podrían complicar la situación de los implicados y abrir interrogantes sobre la organización del evento de Halloween en Before Club, propiedad de la congresista María del Mar Pizarro.

Según información conocida por El Tiempo, la Fiscalía ha escuchado a varios testigos clave que permitieron avanzar en las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz (disfraz de diablo) y Ricardo Rafael González Castro (orejas de conejo), los únicos capturados hasta el momento por el homicidio agravado ocurrido en la esquina de la calle 64 con carrera 15 de Bogotá.

Testimonios de Before Club

Entre los testigos escuchados por la Fiscalía se encuentran María Alejandra Palma Gil, gerente del bar, y Andrés Solano Bautista, representante legal de Before Club y pareja de la congresista. Ambos aportaron información sobre el desarrollo de la fiesta, el control de acceso y la presencia de los involucrados.

En su declaración, Andrés Solano Bautista indicó El Tiempo: “Ese día no tuvimos reportes de peleas, todo transcurrió de manera normal, se cerró el evento a las 04:51 de la madrugada del 31 de octubre de 2025. Ese día, como a las ocho o nueve de la mañana aproximadamente, nos enteramos por alguien del club de nombre Alberto que unas personas habían pedido las cámaras porque había una pelea”.

La gerente de Before Club
La gerente de Before Club detalló que el personal estaba distribuido en distintos espacios del establecimiento para supervisar la seguridad durante toda la fiesta. - crédito @before_col/IG | Red social X

Solano además explicó que, tras revisar las cámaras de seguridad, se identificó a los dos capturados y a una tercera mujer, hasta ahora no mencionada:

“Al revisar pudimos evidenciar que en la cámara número uno ubicada en la puerta principal se observan a las 04:28 la salida de cinco personas, dos hombres, uno de ellos calvo, tiene un maquillaje facial rojo de diablo y sin camiseta, el otro sujeto está vestido de negro con un estampado azul en la parte delantera y unas orejas de conejo, una de las chicas tiene una capa y mascara de Batman, la otra mujer vestía un disfraz azul con una banda en la cabeza y la otra mujer de disfraz corto con un accesorio grande en el cuello. Tenemos otro video a las 03:29:08 de día 31 donde se evidencia al sujeto que nombran como Jaime, la víctima, en la cámara se observa que chatea con alguien como por dos minutos con su celular y se devuelve a recoger a alguien de ahí no supimos más de él”.

Restricciones de edad y venta de boletas

La gerente de Before Club, María Alejandra Palma Gil, reveló en su declaración la existencia de un límite de edad para ingresar al evento:

Únicamente podían ingresar personas mayores de 21 años de edad. El personal de filtro de la entrada se encargaba de verificar la edad de la persona a través de la cédula de ciudadanía que tenían que presentar en la entrada”, dijo María Alejandra Palma Gil, gerente de Before Club.

El control de edad en
El control de edad en el evento de Halloween era estricto, pero uno de los asistentes no cumplía con los 21 años exigidos para ingresar - crédito Mebog - redes sociales - Before Club

Palma también detalló la organización del evento, incluyendo la venta de boletas por preventa a través de All Tickets y la coordinación con el colectivo de eventos RLP:

“Todas las boletas se vendieron en preventa, es decir, si llegabas a la puerta a comprar no te dejaban ingresar ni acceder... Contamos con 67 personas para el apoyo. Las personas estaban distribuidas en diferentes espacios del establecimiento, no tenían un punto fijo, con excepción del personal que estaba en la puerta de ingreso. De igual manera, siempre hay una persona pendiente de si se presenta alguna novedad en el establecimiento, incluidos los baños, no se realiza con apoyo de la Policía Naciona”.

Investigación sobre la tercera mujer

Los investigadores buscan ahora identificar a la mujer de disfraz negro corto con un collar grande, quien podría ser la novia de uno de los agresores y tendría información relevante sobre los hechos que derivaron en la golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno.

El caso también ha generado interrogantes sobre cómo ingresó Moreno a la fiesta pese a no cumplir con la edad mínima de 21 años, y las autoridades analizan los registros de All Tickets para esclarecer los protocolos de verificación de los asistentes.

Testigos confirmaron que la fiesta
Testigos confirmaron que la fiesta transcurrió con normalidad hasta la madrugada, sin reportes de peleas internas antes de los hechos que terminaron en la agresión. - crédito @pasaen_bogota/IG | Redes sociales | Cortesía Before Club

Próximos pasos

La Fiscalía continúa recopilando evidencia, revisando cámaras de seguridad y entrevistas, para determinar responsabilidades y esclarecer la secuencia de hechos que derivaron en la muerte del estudiante de Los Andes. La atención sigue centrada en la tercera mujer identificada, los agresores y posibles fallas en la seguridad del evento.

