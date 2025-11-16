Colombia

Homicidio de colombiano en Polonia a manos de un compatriota dio giro tras captura del presunto asesino: una pelea con cuchillos

Como Helver Alexander M. fue identificado por las autoridades polacas el detenido en la investigación por el crimen del Dj cartagenero Javier Gómez Castellón, que estaba a pocos días de regresarse para Colombia

Las autoridades en Cartagena están
Las autoridades en Cartagena están apoyando a la familia de Javier Gómez Castellón para que el cuerpo pueda ser repatriado

El Juzgado de Distrito de Słupsk ordenó la detención preventiva, por un periodo de tres meses, de Helver Alexander M., el ciudadano colombiano de 26 años, sospechoso del homicidio de otro compatriota, un cartagenero identificado como Javier Gómez Castellón.

La decisión judicial responde a la solicitud presentada por la fiscalía que acusa a Helver Alexander M. de causar la muerte de su compatriota, dos años menor, en un hecho que involucró el uso de un cuchillo.

Según la fiscal adjunta del distrito, Justyna Dylewska, el procesado enfrentará cargos por el delito de homicidio.

“Hoy, el Juzgado de Distrito de Słupsk aceptó la solicitud de la fiscalía de acusar al sospechoso del delito tipificado en el artículo 148, párrafo 1, del Código Penal, es decir, el delito de homicidio cometido por un ciudadano colombiano, y le impuso una medida cautelar por un período de tres meses”, anunció Dylewska en declaraciones que se conocieron en medios locales.

El hoy detenido de 26 años sería el presunto asesino de un connacional - crédito Latinos en Polonia (latinoamericanos) / Facebook

Durante la audiencia, Helver Alexander M. estuvo acompañado de su hermana y su cuñado, que ofrecieron su versión de los hechos ante el tribunal.

De acuerdo con la hermana del acusado, la víctima habría intentado atacar a Helver Alexander M. en reiteradas ocasiones. Testimonios recogidos por la defensa señalan que el sospechoso habría huido al baño para protegerse, donde la víctima intentó ingresar portando un cuchillo.

En ese momento, se produjo un enfrentamiento donde ambos resultaron heridos.

“Esta no es la primera vez que atacan a mi hermano. Según sus compañeros de piso, huyó de otro hombre al baño, donde la víctima intentó entrar con un cuchillo. Él también tomó un cuchillo y se produjo una pelea en la que ambos resultaron heridos", narró la hermana del presunto asesino.

“Mi esposo los llevó al hospital, donde no había sillas de ruedas, así que mi hermano y mi esposo llevaron al herido en brazos. Desafortunadamente, el hombre falleció”, agregó la familiar del hoy detenido (un joven bogotano según las primeros reportes preliminares) en declaraciones recogidas en la audiencia.

El joven cartagenero planeaba regresar
El joven cartagenero planeaba regresar a Colombia luego de haber ahorrado para llevarle el dinero a su familia y con su pequeña hija como motor principal

Abogado del colombiano detenido en Polonia alegó que el crimen se produjo por defensa propia

La defensa, encabezada por el abogado Bartosz Fieducik, anunció una estrategia basada en la legítima defensa.

Fieducik argumentó: “Mi cliente se ha declarado inocente. En esta etapa, no puedo revelar muchos detalles del caso, pero la línea de defensa consistirá en actuar dentro de los límites de la legítima defensa o incluso excederlos”.

“Me refiero a la disposición específica que exime de responsabilidad penal cuando un ataque es precedido por una intrusión en la habitación de otra persona, y nosotros excedemos los límites de la legítima defensa contra la persona que irrumpió en nuestro apartamento”, expuso el jurista que defiende a Helver Alexander M.

El abogado considera que los hechos corresponden a este tipo de situaciones de exención de responsabilidad.

Por el momento, Helver Alexander M. permanecerá bajo detención preventiva mientras avanza la investigación judicial para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el homicidio en Słupsk, Polonia.

El joven cartagenero habría sido
El joven cartagenero habría sido asesinado por uno de sus 'roomies', un joven que se presume, sería de Bogotá

Qué se sabía del caso antes de la captura del colombiano en Polonia: por crimen de DJ cartagenero

Desde Colombia, y de acuerdo con los reportes en portales regionales de la costa Caribe (como El sentir de la costa), uno de los allegados de la víctima de la riña comentó que no tenían mucha información de lo ocurrido.

“Algunos testigos ingresaron tras escuchar gritos y encontraron a Javier tirado en el suelo, desangrándose y rodeado de sangre” dijo uno de los familiares al mismo medio local.

De igual forma, y mientras se verifica la hipótesis de los hechos, hasta ahora se había conocido del presunto robo de un dinero (guardado en su habitación), debido a que Javier Gómez Castellón laboraba también como animador en fiestas y reuniones, y el dinero recaudado en Polonia planeaba llevárselo consigo de regreso para Colombia.

En tanto que desde Cartagena de Indias se confirmó por parte del alcalde Dumer Turbay y del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, que ya se adelantan las peticiones ante la Cancillería para poder repatriar el cuerpo.

“Estamos acompañando a la familia de Javier en este momento tan doloroso. Desde la Gobernación y la Alcaldía estamos haciendo todo lo necesario para que su cuerpo regrese a Cartagena y pueda descansar en paz. Cartagena y Bolívar están de luto”, dijo Arana en declaraciones recogidas por el diario El Universal, mientras avanza la diligencia judicial en Polonia.

