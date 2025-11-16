Aumento del salario mínimo de 2026 enfrenta otro dilema con los servicios que hará más difícil la negociación: “Encarece”

En la actualidad, el salario mínimo es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte) - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación en Colombia se situó en 5,51% anual en octubre de 2025. El indicador marca el cuarto mes consecutivo de incremento, por lo que alcanzó su nivel más alto en un año. El Banco de la República proyecta que la inflación cierre 2025 en 5,1%, con una reducción gradual prevista para 2026, cuando el índice se aproximaría al 3,6% en diciembre, lejos aún de la meta oficial del 3% establecida por el banco central.

Ante esto, el Emisor mantiene en 9,25% la tasa de interés de referencia en sus últimas reuniones, en respuesta a este escenario inflacionario. La autoridad monetaria adopta una política prudente, a la espera de que se consolide el descenso de la inflación en los próximos meses.

Dicho indicador es clave para el aumento del salario mínimo para 2026, ya que la inflación se toma como piso para decidir la subida. La negociación de manera formal no inició (la mesa se instalará el 1 de diciembre), pero ya hay desacuerdo entre el Gobierno, empresarios y sindicatos. El presidente Gustavo Petro propuso un aumento del 11%, lo que llevaría el salario mínimo de $1.423.500 a cerca de $1.580.085 mensuales. Gremios empresariales, como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), criticaron el porcentaje al señalar riesgos para la formalidad y la convergencia inflacionaria, mientras el Ministerio de Hacienda respalda el incremento como una herramienta de redistribución.

Son 3,7 millones de trabajadores en Colombia los que devengan un salario mínimo al mes, según la CUT - Camila Díaz/Colprensa

Expertos estiman que, teniendo en cuenta la inflación y la productividad proyectadas, el ajuste mínimo giraría entre el 6,5% y el 7,2%, lo que ubicaría el salario entre $1.516.228 y $1.525.000, aunque la decisión final se tomará tras las deliberaciones en diciembre.

Previo a la negociación y para ir más allá de lo que está pasando, Infobae Colombia habló con el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía, que se mostró preocupado por la dinámica inflacionaria, principalmente, por la posible reducción del poder adquisitivo de los colombianos.

Se viene de una inflación que estaba bajando, luego se estancó y ahora volvió a subir, ¿por qué es preocupante esta situación para la economía de los colombianos?

Efectivamente, la inflación había mostrado una tendencia descendente durante buena parte del año, pero en los últimos meses se ha estancado e, incluso, ha repuntado por cuatro meses consecutivos. Esto preocupa porque significa que el proceso de convergencia hacia la meta del Banco de la República, que es del 3%, está siendo más lento de lo previsto.

En la práctica, esto reduce el poder adquisitivo de las familias, especialmente, de las de menores ingresos.

Luis Fernando Mejía es el director ejecutivo de Fedesarrollo - crédito Colprensa

¿El hecho de que esté subiendo implica que el Banco de la República opte por mantener la tasa de interés alta?

Sin duda, limita el margen para nuevas reducciones de la tasa de política monetaria. Si la inflación no cede con claridad, el banco debe continuar actuando con prudencia para no poner en riesgo la credibilidad de su política antiinflacionaria.

En otras palabras, mientras persistan las presiones de precios, es muy probable que el banco mantenga su tasa estable en los próximos meses.

Ante la presión del presidente Gustavo Petro, ¿cree que el banco central ha hecho bien en dejarlas estable en los últimos meses?

La independencia del Banco de la República es un activo fundamental de la economía colombiana. El banco ha actuado con responsabilidad, buscando un equilibrio entre apoyar la reactivación económica y preservar la estabilidad de precios.

Las cifras recientes de inflación le dan la razón al banco: los riesgos de presiones inflacionarias asociadas con el alto déficit fiscal y el aumento del 11% en el salario mínimo se han venido materializando y esto le ha quitado espacio a la junta para reducir su tasa de interés.

La tasa de interés es la que el Banco de la República utiliza para prestar o recibir dinero de las entidades financieras, usualmente, a corto plazo. Se mantiene en 9,25% - crédito Banco de la República

¿Qué tanto favorece o desfavorece la situación a la negociación del aumento del salario mínimo?

La inflación alta y persistente hace más difícil la negociación. Por un lado, los trabajadores buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero por otro, un aumento muy elevado puede alimentar nuevas presiones inflacionarias y frenar la creación de empleo formal.

En este contexto, el reto es encontrar un punto medio que preserve el ingreso real sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

¿Qué proyecta ud para el aumento de 2026? Qué es lo que más conviene? Tiene alguna cifra para proponer?

Desde Fedesarrollo estimamos que un aumento entre 6% y 7% sería razonable. Este rango tiene en cuenta la inflación esperada para 2025, cercana al 5%, y la ganancia en productividad laboral, que podría ubicarse alrededor del 1%.

Un incremento en ese rango mantendría el poder adquisitivo y sería coherente con la situación macroeconómica actual.

¿Cómo puede impactar un aumento igual de alto al de los últimos tres años a la inflación?

Si se repiten aumentos por encima del 10%, como en los años recientes, habría riesgos importantes de mantener la inflación alta por más tiempo.

Un ajuste excesivo incrementa los costos laborales, encarece los servicios y puede llevar a un traslado de esos costos a los precios, especialmente, en sectores intensivos en mano de obra.

Un aumento desproporcionado del salario mínimo podría disparar la inflación, según Anif - crédito Colprensa

¿Qué espera de la cifra de productividad laboral este año?

Las cifras preliminares muestran una productividad laboral relativamente baja, que puede estar en el rango del 0% al 1%. El estancamiento del crecimiento y la debilidad de la inversión explican buena parte de ese resultado.

Esto refuerza la idea de que el aumento del salario mínimo debe ser consistente con los fundamentos de la economía y no superar significativamente ese rango técnico.

Además del aumento, los empresarios deben lidiar con la reforma laboral, ¿cree que puede disminuir la generación de empleo ante la catarata de costos laborales que vienen?

Ese es un punto clave. El aumento del salario mínimo no ocurre en el vacío: se suma a otros factores como la Reforma Laboral que aumentó el costo de contratación del empleo formal.

Si se combinan todos estos elementos sin un enfoque integral, podríamos tener un efecto adverso sobre la formalidad y la senda de reducción de la inflación.