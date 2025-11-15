Hostigamiento a estación de Policía en Cauca: en el lugar se habrían presentado dos detonaciones

Ataque en Mondomo, Cauca - crédito redes sociales/X

La población del corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, enfrenta una situación de alarma tras dos explosiones que han puesto en evidencia la ausencia de garantías y seguridad en la zona, hechos que se han conocido desde la madrugada del 15 de noviembre de 2025.

Como medida inmediata, la comunidad ha recibido la recomendación de resguardarse en sus viviendas y acatar las directrices de la Guardia Indígena, en un intento por salvaguardar su integridad ante la escalada de violencia. La Autoridad Ancestral ha enfatizado la necesidad de una acción coordinada y efectiva por parte de las instituciones responsables, subrayando la urgencia de proteger a la población y restablecer condiciones mínimas de seguridad en el territorio.

Ante este escenario, la Autoridad Ancestral ha solicitado de manera urgente la intervención del Gobierno nacional, así como de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y entidades de protección, con el objetivo de dar respuesta a la grave crisis humanitaria que persiste y afecta a las familias del Cauca.