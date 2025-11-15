Colombia

Hostigamiento a estación de Policía en Cauca: en el lugar se habrían presentado dos detonaciones

Como medida inmediata, la comunidad ha recibido la recomendación de resguardarse en sus viviendas y acatar las directrices de la Guardia Indígena, en un intento por salvaguardar su integridad ante la escalada de violencia

Guardar
Ataque en Mondomo, Cauca -
Ataque en Mondomo, Cauca - crédito redes sociales/X

La población del corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, enfrenta una situación de alarma tras dos explosiones que han puesto en evidencia la ausencia de garantías y seguridad en la zona, hechos que se han conocido desde la madrugada del 15 de noviembre de 2025.

Como medida inmediata, la comunidad ha recibido la recomendación de resguardarse en sus viviendas y acatar las directrices de la Guardia Indígena, en un intento por salvaguardar su integridad ante la escalada de violencia. La Autoridad Ancestral ha enfatizado la necesidad de una acción coordinada y efectiva por parte de las instituciones responsables, subrayando la urgencia de proteger a la población y restablecer condiciones mínimas de seguridad en el territorio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante este escenario, la Autoridad Ancestral ha solicitado de manera urgente la intervención del Gobierno nacional, así como de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y entidades de protección, con el objetivo de dar respuesta a la grave crisis humanitaria que persiste y afecta a las familias del Cauca.

Temas Relacionados

Hostigamiento en CaucaMondomo,CaucaExplosionesEstación de PolicíaColombia-Noticias

Más Noticias

Retiros de cesantías en Colombia suben 7,3% y marcan tendencia clave en empleo y vivienda

Los retiros de cesantías entre enero y octubre de 2025 alcanzaron $5,22 billones, impulsados por terminación de contrato y compra de vivienda, según datos entregados por Porvenir sobre el comportamiento de los afiliados en el país

Retiros de cesantías en Colombia

Paso a paso de cómo cambiar los topes de transferencia desde la aplicación de Nequi

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes

Paso a paso de cómo

Tarjetas de crédito en Colombia: Lugares donde es peligroso utilizar este método de pago

Especialistas en banca advierten que ciertas transacciones cotidianas pueden exponer a los usuarios a fraudes, retenciones inesperadas o clonación de tarjetas, por lo que recomiendan evitar pagos en lugares donde la seguridad no está garantizada

Tarjetas de crédito en Colombia:

Este es el origen histórico del último puente festivo de noviembre de 2025 en Colombia

Esta festividad contempla una fecha histórica que se mueve al lunes más cercano y que marca uno de los últimos tres días no laborables del calendario oficial de 2025

Este es el origen histórico

Conjuntos residenciales en Colombia: La costosa sanción por una práctica común en remodelaciones que muchos desconocen

Es una práctica habitual que muchos desconocen y que puede escalar a sanciones aún mayores

Conjuntos residenciales en Colombia: La
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los intimidantes panfletos con los

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

ENTRETENIMIENTO

Shakira y sus hijos revelaron

Shakira y sus hijos revelaron cuál es su comida favorita de Colombia, Milan sorprendió con una elección

Jhonny Rivera enfrenta una emergencia familiar y moviliza a sus fans con una recompensa para recuperar valiosos documentos

Fernando “el Flaco” Solórzano le pidió matrimonio a Lorena Altamirano tras 11 años de relación: “Fue perfecto”

James Rodríguez estaría en el centro de un triángulo amoroso en Argentina que terminó mal: “Lo empieza a seguir”

Alejandro Riaño reveló incómodo momento con Giovanny Ayala en su programa y contó por qué no invitaría a Yina Calderón

Deportes

Bucaramanga entró a cuadrangulares con

Bucaramanga entró a cuadrangulares con goleada en contra y Leonel Álvarez apuntó al arbitraje: “Salimos doblemente perjudicados”

Rigoberto Urán mostró su preocupación por el nivel del ciclismo colombiano: “Desde el gobierno se ha disminuido el apoyo”

Deportivo Cali seguirá comprometido con el descenso: así quedará la tabla de promedios para 2026

Javier Báez, figura del Junior de Barranquilla, explotó contra la prensa: “No soy ningún ladrón”

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”