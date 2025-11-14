Isabel Zuleta tuvo que retractarse de acusaciones contra Fico Gutiérrez y el alcalde aprovechó para despacharse: “Le encanta ‘quemar’ personas”

En una nueva victoria en los tribunales, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió a las declaraciones de retractación de la senadora Isabel Zuleta - crédito montaje Jesús Avilés/Infobae

Con un video de 59 segundos que publicó en sus redes sociales, la senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta se retractó en la noche del jueves 13 de noviembre de 2025 de sus afirmaciones contra el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, al que asoció con estructuras criminales como la Oficina de Envigado, durante el evento que se efectuó el 21 de junio de 2025 y en el que participó el presidente de la República, Gustavo Petro.

Zuleta, que tuvo una participación activa en este evento, sugirió que Federico Gutiérrez tenía supuestos nexos con grupos delincuenciales de la ciudad, en medio de la presencia de los cabecillas de bandas en el evento de Petro. No obstante, no pudo sostener sus afirmaciones y, tras una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, accedió a desdecirse frente al burgomaestre, que no tardó en pasarle cuenta de factura por esta situación.

La senadora del Pacto Histórico, tras la audiencia de conciliación en la Corte Suprema, se desdijo de las afirmaciones contra el alcalde de Medellín - crédito @IsaZuleta/X

“De manera particular, debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”, dijo Zuleta, a la que le ‘llovieron’ respuestas de sus críticos, entre ellas la de Gutiérrez. En efecto, el alcalde aprovechó la coyuntura para recordar otros episodios; en especial, la de la campaña presidencial de 2022, cuando ella se ufanó en redes de haber “quemado” candidatos, como Sergio Fajardo.

El caso se refiere a la diligencia de conciliación convocada ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la corte, Misael Fernando Rodríguez Castellanos. “Según la querella instaurada por el señor Federico Gutiérrez, manifiesto a la opinión pública, que no me constan, de manera directa, algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio del 2025 que son objeto de la querella”, agregó en su pronunciamiento.

¿Qué dijo Federico Gutiérrez de Isabel Zuleta tras su retractación?

La controversia se generó en ese entonces a raíz de unas declaraciones de Gutiérrez en redes sociales. La senadora Zuleta presentó una tutela tras considerar que el alcalde publicó mensajes “estigmatizantes” en su contra, al afirmar que ella habría intervenido para evitar la captura de Juan Pablo Taborda, alias Yordi, cabecilla de La Terraza, bajo el argumento de que su detención afectaría el proceso de paz en Itagüí. Y no solo eso, lo vinculó con grupos armados.

Con este mensaje, la senadora Isabel Zuleta se despachó el 24 de junio de 2025 contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez - crédito @IsaZuleta/X

“El verdadero Pacto de la Picota lo hizo @FicoGutierrez en 2019, cuando movió a los voceros a La Picota para apaciguar la guerra que desangraba la ciudad. Solo que le faltó valentía para hacerlo público. Hoy, en vez de construir paz, prefiere hacer politiquería”, afirmó Zuleta, acompañada de dos de los presos del centro penitenciario que participaron en el evento en la plaza de la Alpujarra; un mensaje por el que el alcalde la llevó ante los tribunales.

Es por ello que en sus redes sociales, el alcalde arremetió contra la congresista antioqueña y la acusó de afectar su honra, con lo que en su momento dijo o insinuó en su nombre. “La señora Zuleta, aliada de Petro y a la que le encanta “quemar” personas y destruirles su buen nombre… Luego de haberla denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, debió retractarse y pedir disculpas", recordó el mandatario local en su mensaje en la plataforma digital.

Esta fue la respuesta del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, a Isabel Zuleta, tras la retractación a su favor - crédito @FicoGutierrez/X

“Todo lo dicho por ella en el Tarimazo del lado de los peores criminales y muchos mensajes en redes y en otros medios de comunicación, solo fueron calumnias. Confiamos en la Justicia. Yo trabajo con mucho amor por Medellín y que ni crean que nos quedamos callados frente a las mentiras“, agregó el alcalde, que con ello apuntó a la parlamentaria del Pacto Histórico y dejó en claro que lo afirmado por ella está ajeno de la realidad, como pudo comprobarlo en la corte.