El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, pidió al alcalde Galán, replantear la nueva medida del pico y placa que “afecta directamente a Cundinamarca”

La decisión de restringir la circulación de autos sin matrícula local los sábados desde 2026 generó rechazo inmediato en municipios vecinos, que piden reconsiderar la medida por su impacto en la movilidad regional - crédito prensa Julián Sánchez 'Perico'

El anuncio de la Alcaldía de Bogotá sobre la implementación de la restricción de pico y placa para vehículos no matriculados en la ciudad los sábados, a partir de enero de 2026, generó una reacción inmediata en los municipios vecinos.

El alcalde de Soacha Julián Sánchez Perico expresó su sorpresa ante la medida y solicitó que se reconsidere, argumentando que la decisión impacta directamente a los habitantes de su municipio y de otras localidades aledañas.

La nueva disposición establece que, desde el primer mes de 2026, los vehículos que no cuenten con matrícula de Bogotá no podrán circular los sábados bajo el esquema de pico y placa.

Esta medida busca regular el flujo vehicular en la capital, pero afecta de manera particular a quienes residen en municipios cercanos y dependen de la movilidad hacia y desde Bogotá para sus actividades cotidianas.

Sánchez Perico manifestó que la decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá sorprendió a las autoridades de Soacha y a los municipios vecinos.

En sus declaraciones, el mandatario local señaló que, en repetidas ocasiones, el alcalde de Bogotá ha solicitado la socialización de decisiones por parte del Gobierno Nacional, por lo que consideró oportuno que ahora los municipios aledaños pidan el replanteamiento de medidas que, según él, afectan directamente a sus territorios.

El alcalde de Soacha ilustró su inconformidad con un ejemplo comparativo: “Es tan solo como pensar que en Soacha colocáramos un pico y placa a vehículos matriculados en la ciudad de Bogotá”.

Con este argumento, Sánchez Perico puso en evidencia la falta de reciprocidad y la necesidad de considerar el impacto regional de las políticas de movilidad adoptadas por la capital.

En este contexto, el mandatario de Soacha hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre Bogotá y los municipios vecinos.

Insistió en que las decisiones sobre movilidad deben surgir de procesos de concertación regional, en los que se escuchen y articulen las necesidades de todos los territorios involucrados.

Según Sánchez Perico, la región requiere acuerdos conjuntos que permitan abordar los desafíos de movilidad de manera integral y equitativa.

La discusión sobre el pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá resalta la importancia de avanzar hacia soluciones regionales, donde la cooperación y el diálogo entre las distintas administraciones sean la base para enfrentar los retos compartidos en materia de transporte y movilidad.