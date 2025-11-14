Colombia

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, pidió al alcalde Galán, replantear la nueva medida del pico y placa que “afecta directamente a Cundinamarca”

Sánchez Perico expresó su sorpresa por la medida y solicitó que se reconsidere, porque la decisión impacta a los municipios vecinos: “Es como si Soacha les cobrara a los carros matriculados de Bogotá”

Guardar
La decisión de restringir la
La decisión de restringir la circulación de autos sin matrícula local los sábados desde 2026 generó rechazo inmediato en municipios vecinos, que piden reconsiderar la medida por su impacto en la movilidad regional - crédito prensa Julián Sánchez 'Perico'

El anuncio de la Alcaldía de Bogotá sobre la implementación de la restricción de pico y placa para vehículos no matriculados en la ciudad los sábados, a partir de enero de 2026, generó una reacción inmediata en los municipios vecinos.

El alcalde de Soacha Julián Sánchez Perico expresó su sorpresa ante la medida y solicitó que se reconsidere, argumentando que la decisión impacta directamente a los habitantes de su municipio y de otras localidades aledañas.

La nueva disposición establece que, desde el primer mes de 2026, los vehículos que no cuenten con matrícula de Bogotá no podrán circular los sábados bajo el esquema de pico y placa.

Esta medida busca regular el flujo vehicular en la capital, pero afecta de manera particular a quienes residen en municipios cercanos y dependen de la movilidad hacia y desde Bogotá para sus actividades cotidianas.

Sánchez Perico manifestó que la decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá sorprendió a las autoridades de Soacha y a los municipios vecinos.

En sus declaraciones, el mandatario local señaló que, en repetidas ocasiones, el alcalde de Bogotá ha solicitado la socialización de decisiones por parte del Gobierno Nacional, por lo que consideró oportuno que ahora los municipios aledaños pidan el replanteamiento de medidas que, según él, afectan directamente a sus territorios.

El alcalde de Soacha ilustró su inconformidad con un ejemplo comparativo: “Es tan solo como pensar que en Soacha colocáramos un pico y placa a vehículos matriculados en la ciudad de Bogotá”.

Con este argumento, Sánchez Perico puso en evidencia la falta de reciprocidad y la necesidad de considerar el impacto regional de las políticas de movilidad adoptadas por la capital.

En este contexto, el mandatario de Soacha hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre Bogotá y los municipios vecinos.

Insistió en que las decisiones sobre movilidad deben surgir de procesos de concertación regional, en los que se escuchen y articulen las necesidades de todos los territorios involucrados.

Según Sánchez Perico, la región requiere acuerdos conjuntos que permitan abordar los desafíos de movilidad de manera integral y equitativa.

La discusión sobre el pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá resalta la importancia de avanzar hacia soluciones regionales, donde la cooperación y el diálogo entre las distintas administraciones sean la base para enfrentar los retos compartidos en materia de transporte y movilidad.

Temas Relacionados

Pico y placa BogotáMovilidad regionalJulián Sánchez PericoSoachaAlcaldía de BogotáCarlos Fernando GálanColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 14 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana del último

Presidente Petro le renovó la figura de gestores de paz a los exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’, pero la decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, y Diego Fernando Murillo Bejarano, “Don Berna”, y que purga condena en una cárcel Estados Unidos, podrían quedar por fuera de sistema de justicia transicional

Presidente Petro le renovó la

El colombiano que ganó en los premios Latin Grammy y no pudo subir al escenario porque llegó tarde

Detrás del triunfo está un colombiano, Camilo Sanabria, compositor de la banda sonora de la producción basada en la obra de Gabriel García Márquez

El colombiano que ganó en

Calendario Lunar 2025: estas son las fases de la luna de la semana

En los siguientes días, el astro más cercano al planeta embellecerá las noches con estas fases

Calendario Lunar 2025: estas son

Caso Jaime Esteban Moreno: Siga en VIVO audiencia contra Ricardo González, segundo implicado en la violenta muerte del universitario

A las 10:00 a. m., se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá la medida de aseguramiento contra Ricardo González

Caso Jaime Esteban Moreno: Siga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presidente Petro le renovó la

Presidente Petro le renovó la figura de gestores de paz a los exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’, pero la decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

ENTRETENIMIENTO

El colombiano que ganó en

El colombiano que ganó en los premios Latin Grammy y no pudo subir al escenario porque llegó tarde

El tenso momento entre Jorge Rausch y participante de ‘Masterchef Celebrity’ que terminó en expulsión: hubo gritos

Manelyk viajó a Cartagena para realizarse nuevas cirugías con famoso doctor colombiano: “Duele hasta su reputísima madre”

El emotivo discurso de Karol G en los Latin Grammy tras llevarse el premio a ‘Canción del Año’: “Sentí que estaba perdiendo mi magia”

Shakira deslumbró en la premier de ‘Zootopia 2′: estuvo en la alfombra roja con sus hijos y reveló participación secreta en la cinta animada

Deportes

Club del fútbol colombiano cambiará

Club del fútbol colombiano cambiará de sede para 2026: esto es lo que se sabe

Fracasó la selección Colombia: la “Tricolor” cayó por 2-0 ante Francia en el Mundial Sub-17 de Qatar

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez: golearon a El Salvador y quedó eliminado del Mundial 2026

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

La Equidad ahora se llamará Internacional: esta es la lista de equipos con el mismo nombre a nivel mundial, incluyendo en el que juega Lionel Messi