Petro señaló al gobernador de Antioquia por ataque contra helicóptero en Amalfi en el que murieron más de 10 militares: “Una irresponsabilidad”

El jefe de Estado señaló que hubo una falta de planificación de Andrés Julián Rendón, que presuntamente contaba con información de la Policía Nacional sobre la presencia de grupos armados en la región

Petro culpó al gobernador de
Petro culpó al gobernador de Antioquia por ataque contra helicóptero en Amalfi - crédito Grupo de difusión Reporte de emergencias / WhatsApp/Colprensa/EFE

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares (4,3 millones de euros) a quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque perpetrado en agosto de 2025 contra un helicóptero en el noroeste de Colombia, en el que murieron trece policías. Esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana para esclarecer uno de los episodios más graves de violencia reciente en el país sudamericano.

El anuncio, realizado a través de la cuenta oficial de la embajada en la red social X, específica que la recompensa está dirigida a quienes puedan aportar datos sobre el atentado ocurrido el 21 de agosto de 2025, el cual ha sido vinculado con el Frente 36 del EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frentes), una de las facciones disidentes de las Farc.

Esta es la publicación con
Esta es la publicación con la que la embajada confirmó el valor de la recompensa - crédito @USEmbassyBogota

En el mensaje, la representación diplomática estadounidense subrayó: “¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al Frente 36 del EMBF, de las disidencias de las FARC-EP? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación”.

La embajada recordó que la aeronave era un Black Hawk de fabricación estadounidense, empleado por la Policía Nacional de Colombia en un operativo de erradicación de cultivos de coca en la región del Bajo Cauca. Durante la misión, el helicóptero fue alcanzado por un explosivo lanzado desde un dron mientras sobrevolaba la zona de Amalfi, en el departamento de Antioquia. El ataque provocó la muerte de trece agentes y dejó a otros cuatro heridos, además de destruir por completo la aeronave.

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que hubo una falta de planificación de Andrés Julián Rendón, que presuntamente contaba con información de la Policía Nacional sobre la presencia de grupos armados en la región - crédito @petrogustavo/X

En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que el hecho fue producto del desespero del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Además, dijo que las decisiones del mandatario departamental fueron utilizadas por las mafias con el fin de atacar a los uniformados.

“El ataque en Amalfi es el desespero de un gobernador, olvidando que hace el Jaguar, la espera paciente, afán que fue utilizado por la mafia, por tanto, por los ejércitos del narcotráfico que minan con bombas la zona de posible aterrizaje y esperan, y finalmente, por falta de planificación cuando se tenían ya datos de minado en la policía”, sostuvo el primer mandatario en su cuenta de X.

En desarrollo...

EN VIVO l Medellín vs.

Juan Carlos Pinzón celebró la

Las mejores melodías para escuchar

Se conoce video de Jaime

La importancia del gol de
