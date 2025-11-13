Perro fue víctima de la delincuencia: motociclista le robó su juguete en plena calle

El hombre se movilizaba en una motocicleta cuando se llevó el juguete del perro - crédito @luisatorrees245/TikTok

En redes sociales se viralizó un curioso video que generó todo tipo de reacciones por tratarse de un acto de delincuencia que afectó a un perro. De acuerdo con Publimetro, los hechos se presentaron en Villavicencio (Meta), durante el día y en una calle.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se ve a un hombre que circulaba en una moto. De un momento a otro, se detuvo frente a una vivienda; en el andén se encontraba sentado un pequeño perro de color negro, acompañado de un juguete.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque se podría pensar que el ciudadano quería hurtar al animal, el desenlace del episodio resultó inesperado. El hombre no se llevó al perro; tomó el juguete que tenía a su costado y se marchó. El perro, desconcertado, permaneció mirando hacia la calle, mientras el conductor se alejaba.

Las reacciones en plataformas digitales no tardaron en multiplicarse. Muchos exigieron justicia por el hurto del juguete del animal y mencionaron la crisis de seguridad que perciben en el país y que también está afectando a los perros y otros animales.

El perro no intentó recuperar el juguete robado - crédito TikTok

“Hasta el perrito se asustó de que le robara”; “Ni los animales se salvan de los robos”; “La delincuencia no conoce límites”; “Es demasiado”; “Qué barbaridad de ciudadano”; “Exijo justicia”; “Yo creo que iba por el perro”; mencionaron varios internautas en la red social X.

Por el momento, se desconoce la identidad del sujeto que se llevó el juguete del perro y quiénes son los dueños de la mascota que resultó afectada.

Perro fue secuestrado en medio de un asalto en Bogotá

Aunque este caso de hurto no tuvo un final preocupante para el perro, en Colombia se han reportado situaciones graves que han involucrado a mascotas. En octubre de 2025 fue reportada la desaparición de Enzo, un perro que depende de medicación diaria para sobrevivir.

El animal fue secuestrado durante un asalto violento mientras era transportado junto a otros caninos que estaban bajo el cuidado de una guardería ubicada en Tenjo, lo que movilizó a sus cuidadores y a los ciudadanos en una búsqueda contrarreloj para evitar que su salud se deteriore.

Delincuentes interceptaron un vehículo de guardería canina y se llevaron a Enzo, un perro que requiere medicación urgente - crédito Freepik/Captura video

Los hechos se presentaron el 17 octubre, cuando el vehículo de la guardería circulaba por la vía Siberia-Bogotá, en la localidad de Chapinero. El tráfico intenso obligó al conductor a detenerse en el sector de Villa Siberia, momento que aprovecharon los asaltantes para actuar.

Según relató uno de los cuidadores a Citytv, “una moto con dos sujetos rompe el vidrio y se lleva a nuestro perrito. La dueña de la guardería les dice que les entrega todo, pero que le devuelvan al perrito, y los ladrones no lo hacen”.

Durante el asalto, los delincuentes rompieron los vidrios del vehículo y se apoderaron de celulares y objetos de valor. Sin embargo, lo que más alarma causó fue la sustracción de Enzo, cuya vida depende de recibir su tratamiento médico de manera regular.

Cuidadores piden ayuda tras robo de perro enfermo en Villa Siberia, Bogotá - crédito Captura video City TV

La urgencia de la situación llevó a los cuidadores a desplegar volantes y presentar denuncias en diferentes zonas de la ciudad, con la esperanza de localizarlo antes de que su condición empeore. La guardería y los responsables del perro recurrieron a todos los medios disponibles para difundir la información y solicitar ayuda.

Advirtieron que la salud del animal se encuentra en grave riesgo y, ante la falta de noticias sobre su paradero, los cuidadores apelaron a la compasión de la comunidad, pidiendo colaboración para lograr el regreso seguro de Enzo.

“A los que tienen a Enzo les pedimos que por favor nos lo entreguen. Él necesita una medicación para estar en condiciones estables. Pueden dejarlo en cualquier veterinario o en algún lugar donde alguien lo pueda recoger y llevar a casa”, indicaron al medio citado.