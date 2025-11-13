Isabella Castiblanco, modelo transgénero, reveló que fue víctima de rechazo cuando transicionó: “El hate no vino de donde yo pensaba”

La modelo transgénero compartió su opinión como invitada en un pódcast - crédito @floresdeprimaverapodcast/IG

La experiencia de Isabella Castiblanco al hacer pública su identidad de género desafió sus propias expectativas sobre los prejuicios en la sociedad colombiana.

En una conversación con la cantante y actriz Juliana Velásquez en el pódcast Flores de primavera, la modelo transgénero relató cómo el rechazo que enfrentó tras su transición no provino del sector que anticipaba.

“Tomé mi decisión, me anuncio y digo: ‘Soy Isabella Castiblanco’, y me doy cuenta de que hay un montón de hate y ni siquiera de hombres, de mujeres”, afirmó Isabella Castiblanco a Flores de primavera, subrayando el desconcierto que le generó la reacción.

La modelo, conocida anteriormente como Dave Castiblanco y participante del reality La Agencia: batalla de modelos, del Canal Caracol, compartió que su proceso de transición estuvo marcado por una transformación en la naturaleza de los comentarios que recibía.

“Antes eran los hombres los que todo el tiempo me discriminaban, que ‘ay, parece una vieja, pero no es un man, pero ¿eso qué es?, pero la la la, pero sí sé más’. Transiciono y de repente me vienen una ola de comentarios de: ‘Nunca vas a ser, vas a tener que ir al urólogo’”, relató Isabella Castiblanco a Flores de primavera.

Fue tal la sorpresa ante la procedencia de las críticas fue un tema recurrente en el diálogo.

“Yo esperaba que de pronto eran más los hombres quienes me iban a atacar y viceversa fue. Entonces, para mí fue como un ‘uy, qué difícil’”, expresó Isabella Castiblanco al pódcast conducido por Juliana Velásquez, evidenciando el impacto emocional de este giro inesperado.

Isabella también abordó la falta de comprensión sobre los desafíos personales que implica una transición de género. “Amiga, todo eso es uno no sabe qué tiene que hacer. Además que tú desconoces lo que yo voy a tener que hacer, porque va a ser diferente también”, explicó, resaltando la distancia entre los juicios externos y la realidad de su proceso.

Al final de la conversación, tanto Juliana Velásquez como Isabella Castiblanco coincidieron en la sorpresa que les causó este fenómeno, provocando una ola de comentarios en las redes sociales respaldando sus declaraciones: “Que bella cómo se lo toma todo con naturalidad”; “definitivamente tuvo un glow up que uno no se imagina que ella era ese niño de pelo negro y liso"; “quedó guapísima, nadie pensaría que es una mujer trans”, entre otros.

