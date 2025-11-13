Colombia

Estas son las marcas y modelos que podrían subir de precio por la posible subida de aranceles a carros y motos del Gobierno

El proyecto plantea aumentar hasta 40 % los aranceles a vehículos a gasolina y 35 % a motocicletas, medida que afectaría principalmente autos de China y Japón


El proyecto de decreto del Gobierno busca subir hasta un 40 % los aranceles a carros y 35 % a motocicletas importadas, medida que afectaría principalmente a marcas de China y Japón - crédito Presidencia e Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno Nacional presentó un proyecto de decreto que plantea aumentar los aranceles para la importación de carros y motos a gasolina y diésel.

La propuesta apunta a gravar hasta un 40 % los automóviles y un 35 % las motocicletas.

Si se aprueba, los precios de los vehículos importados podrían subir entre $1.3 y $4 millones según el modelo, afectando directamente el bolsillo de los compradores.

¿Quiénes se verían afectados?

Los nuevos aranceles aplicarían únicamente a los países sin tratados comerciales con Colombia. Esto incluye a China, India, Japón, Tailandia, Taiwán y Malasia.

Por ejemplo, marcas chinas como Chery, Jetour y BYD, y japonesas como Mazda, Honda, Toyota y Nissan serían las más impactadas. Algunos de los modelos más vendidos en Colombia que podrían subir de precio son:

  • Mazda: CX-30, CX-5 y Mazda 3
  • Honda: Civic, HR-V y CR-V
  • Toyota: Hilux, Corolla y RAV4
  • Nissan: Kicks, Versa y Frontier
  • Suzuki: Swift, Vitara y Celerio
  • Chery: Tiggo 2, Tiggo 3 y Tiggo 8
  • BYD: Atto 3, Song y Yuan

El Mazda CX-30, uno de los modelos más vendidos en Colombia, podría subir de $117,5 millones a $120,3 millones si se aprueban los nuevos aranceles - crédito Reuters

La medida no afectaría todos los modelos por igual. De acuerdo con El Colombiano, entre los más populares que podrían subir de precio están:

  • Mazda CX-30: de $117,5 millones a $120,3 millones
  • Kia Picanto: de $57,9 millones a $59,3 millones
  • Renault Duster: de $93,1 millones a $95,3 millones
  • Toyota Hilux diésel: de $175,9 millones a cerca de $180 millones

En cambio, autos provenientes de México, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y la Unión Europea, que tienen TLC vigentes, quedarían exentos.

Entre ellos están: Kia Sportage y Picanto, Hyundai Creta y Tucson, Chevrolet Tracker y Onix, Ford EcoSport y Ranger, y Volkswagen Tiguan y Gol.

Lo que dicen los gremios del sector

El sector automotor colombiano se ha mostrado preocupado. Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, advirtió que un aumento abrupto en los aranceles encarecería carros, motos y repuestos, afectando a talleres, distribuidores y negocios relacionados.

“La transición hacia una movilidad más limpia debe ser gradual y concertada. Un cambio brusco impacta a miles de negocios formales”, aseguró.

Pedro Nel Quijano, de Aconauto, considera que la medida es una forma de trasladar al consumidor una carga que el Gobierno no ha podido recaudar antes. Según él, aunque solo el 25% de los vehículos importados se vería afectado, bastaría para encarecer los precios y frenar la recuperación del sector.


El Gobierno defiende el aumento de aranceles como parte de su estrategia de “reindustrialización verde”, buscando fortalecer la industria automotriz nacional y reducir la dependencia de combustibles fósiles - crédito Luisa González/Reuters

En especial, las motocicletas sufrirían más: en Colombia se venden cerca de un millón al año, la mayoría provenientes de China e India, y son usadas principalmente por quienes dependen de ellas para moverse a diario.

Andrés Chaves, presidente de Andemos, también cuestionó el proyecto. Según él, “no tiene sustento técnico ni económico y encarecerá los vehículos nuevos, limitará la oferta y afectará a los consumidores”. Además, advierte que penalizar importaciones de países sin TLC desincentiva la compra de vehículos nuevos, seguros y con mejores estándares ambientales, frenando la modernización del parque automotor.

La justificación del Gobierno

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo asegura que el aumento de aranceles forma parte de una estrategia de “reindustrialización verde”.

La idea es fortalecer la industria automotriz nacional basada en tecnologías limpias y reducir la dependencia de combustibles fósiles, que representan más del 95% de la energía usada en Colombia. Según el ministerio, la medida busca:


Los vehículos eléctricos e híbridos, en muchos casos importados desde países con aranceles más bajos, podrían quedar exentos de la medida, incentivando la transición hacia movilidad más limpia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  • Promover la industria local de vehículos limpios
  • Incrementar empleos calificados y encadenamientos productivos
  • Diversificar y sofisticar la matriz productiva del país

Aunque la propuesta se presenta como ambiental y económica, muchos gremios insisten en que no hay estudios que demuestren que subir aranceles realmente ayudará a reducir emisiones. Por el contrario, podría retrasar la renovación del parque automotor, manteniendo vehículos más antiguos y contaminantes en las calles.

Qué hacer si estás pensando en comprar carro o moto

Si estabas planeando comprarte un vehículo este año, es importante tener en cuenta que los precios podrían subir en los próximos meses si se aprueba la medida. Marcas provenientes de países sin TLC serían las más afectadas. Por eso, le sugerimos:

  • Anticiparse y cerrar la compra antes de que entren en vigor los nuevos aranceles
  • Revisar opciones de vehículos eléctricos o híbridos, que podrían estar exentos
  • Comparar precios entre concesionarios de marcas con y sin TLC

