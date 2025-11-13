Esposa de Mauricio Cendales, conductor que murió linchado por motociclistas en Bogotá, publicó conmovedor mensaje: “Te llevaste mi vida”

La camioneta azul en la que se movilizaba Mauricio Cendales Parra quedó destruida tras chocar contra una caseta en el barrio Castilla, en Kennedy - crédito red social X

El debate sobre la justicia por mano propia y la reincidencia en infracciones de tránsito en Bogotá se reavivó tras un episodio violento ocurrido la noche del martes 11 de noviembre.

De acuerdo con el informe oficial y los videos difundidos en redes sociales, el vehículo realizaba maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar a las motos que circulaban en la zona.

Las imágenes muestran cómo la camioneta, perseguida por la policía, terminó chocando contra un puesto de comidas rápidas en el área residencial comprendida entre los barrios Castilla y Tabakú, en el occidente de Bogotá.

Ciudadanos dañan camioneta de conductor que atropelló a personas en Kennedy - crédito red social X

Allí, una multitud de motociclistas linchó a Mauricio Cendales Parra, de 35 años, después de que su camioneta atropellara a varios de ellos durante una persecución que se extendió por calles de Kennedy.

A pesar de la intervención de la Policía, el ataque colectivo resultó en la muerte instantánea del conductor.

En medio de la conmoción que ha generado el caso, la familia de Cendales Parra ha salido en redes sociales a recordar al hoy fallecido conductor.

Una de ellas fue su esposa, Sandra Milena Viasus, quien compartió una imagen reciente junto a él y un mensaje que resume la magnitud de su pérdida: “Te llevaste mi vida, amor mío”, escribió la dama en una de sus historias de la red social Instagram.

El mensaje de Sandra Milena Viasus, esposa de Cendales, refleja el dolor familiar tras el trágico episodio en Kennedy - crédito @sandramilenaviasus/Instagram

La fotografía, que llevaba adjunta la canción Amor eterno, de la fallecida cantante Rocío Dúrcal, había sido tomada durante el año cuando compartían en un establecimiento comercial de la capital colombiana, y que generó diferentes reacciones de solidaridad en las redes sociales.

Familiar de Mauricio Cendales negó que fuera manejando borracho

Además de Sandra Milena Viasus, Francilides Rodríguez, sobrino de la víctima, desmintió las versiones preliminares en las que, aparentemente, su tío Mauricio Cendales Parra estaría conduciendo en estado de alicoramiento.

En declaraciones a Caracol Radio, el hombre manifestó que su familiar estaba en un tratamiento médico, a raíz de varios episodios de estrés y ansiedad, lo que lo imposibilitaba para ingerir las bebidas alcohólicas.

“Él no tomaba licor porque estaba en un tratamiento médico y sufría episodios de agresividad derivados de un cuadro de ansiedad y estrés”, dijo Rodríguez a la cadena radial.

Mauricio Cendales Parra, de 35 años, murió tras ser linchado por una multitud de motociclistas en Kennedy. Su familia asegura que atravesaba una crisis de ansiedad y no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de drogas - crédito red social X

Además, detalló que Cendales Parra venía presentando problemas de salud mental: “Mi tío venía presentando cuadros de depresión, estrés agudo y agresividad; se exaltaba por nada. Hace un año estuvo hospitalizado, pero lo dieron de alta porque estaba estable”, relató.

En cuanto a la vida personal de Mauricio Cendales Parra, su sobrino afirmó que era oriundo del municipio de Icononzo, en el departamento del Tolima, y se dedicaba al comercio en un parqueadero de la localidad de Chapinero.

Además, recalcó que era padre de dos hijas y tenía un negocio de compraventa de vehículos. En el municipio tolimense, según Francilides Rodríguez, también administraba un parqueadero, lo que le exigía jornadas extenuantes: “Él manejaba un parqueadero allá y le tocaba las 24 horas y a veces no dormía”, precisó.

La reincidencia en infracciones de parqueo puede llevar a la suspensión de la licencia de conducción - crédito Secretaría de Movilidad

Conductor tenía infracciones

Pese a la defensa de la familia, información revelada por El Tiempo detalló que Mauricio Cendales Parra tenía antecedentes por diversas infracciones viales.

Según los registros del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito de Colombia y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, citados por el diario bogotano, acumulaba multas que superaban los dos millones de pesos.

Entre las faltas figuran exceso de velocidad, conducir durante el pico y placa, no portar el seguro obligatorio (Soat) y bloquear la vía con su vehículo.

Estas infracciones estaban asociadas a tres vehículos, incluyendo la camioneta azul tipo campero de placas EU040, matriculada en Bogotá, que fue la involucrada en el atropellamiento masivo.

La secuencia de hechos, desde las maniobras peligrosas hasta el linchamiento, ha puesto en el centro del debate la relación entre salud mental, seguridad vial y la respuesta colectiva ante situaciones de violencia en las calles de la capital colombiana.