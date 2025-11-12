Colombia

Venta ilegal de cachorros indigna a la comunidad: los ofrecen cerca de una estación de TransMilenio

La denuncia indica que los animales son mantenidos en condiciones insalubres y las autoridades no han intervenido

Guardar
La ciudadanía pide que las autoridades se aseguren de acabar con el negocio de este criminal - crédito Plataforma Alto / X

La venta ilegal de cachorros en diferentes lugares del territorio nacional sigue siendo rechazada por la comunidad. Uno de estos casos ocurrió en inmediaciones de la estación San Mateo de TransMilenio, ubicada en Soacha (Cundinamarca), lo que generó alarma entre organizaciones defensoras de animales y la ciudadanía.

La denuncia fue difundida a través de las redes sociales de la Plataforma Alto, que informó que un sujeto ofrece cachorros de apenas días de nacidos, manteniéndolos en condiciones precarias y exponiéndolos a riesgos graves para su salud y supervivencia en plena calle, soportando el frío y las condiciones adversas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información publicada durante la jornada del 12 de noviembre de 2025, el señalado vendedor utilizaría a las madres de los cachorros como reproductoras constantes, manteniéndolas en mal estado de salud, debido a que los denunciantes afirman que no le importa su bienestar, sino el dinero que representan.

Hay preocupación por la venta
Hay preocupación por la venta recurrente de cachorros y el uso de hembras como reproductoras - crédito Pixabay

Cabe mencionar que la situación fue grabada por la comunidad y difundida por el colectivo defensor de los derechos de los animales. Según las imágenes, los cachorros ofertados en plena vía pública permanecen dentro de cajas de cartón, sin protección frente ante el inclemente clima ni acceso suficiente a alimento.

La organización enfatizó que esta situación no solo afecta la integridad de los cachorros, sino que somete a las perras adultas a un ciclo de explotación continua, pues no es la primera vez que el sujeto ha sido visto por el sector con los perros recién nacidos.

La denuncia indicó que el vendedor se instala de manera frecuente en el mismo punto, cercano a la estación de TransMilenio al ser una zona tan concurrida, lo que ha facilitado su identificación por parte de la comunidad: “Siempre se ubica en el mismo lugar a vender cachorritos, los mantiene en una caja de cartón aguantando frío y hambre, la Policía ya sabe de su presencia pero no ha actuado”, advirtió la organización, citando la denuncia de la ciudadanía sobre la falta de acción de las autoridades pese a tener conocimiento del caso.

Cabe mencionar que la comercialización de animales en la vía pública está prohibida por la normativa colombiana de protección animal. Así se indica en el Acuerdo del Concejo Distrital 801 de 2021 que establece la prohibición de la venta de animales vivos tanto en las Plazas de Mercado del Distrito como en espacios públicos, además de regular la reproducción y comercialización de especies domésticas en Bogotá para evitar la explotación de las mascotas.

Del mismo modo, la Plataforma Alto recordó que esta práctica ilegal representa un riesgo grave para la vida y la salud de los cachorros y sus madres, que frecuentemente son víctimas de explotación y viven en estado de abandono.

Ciudadanos y defensores de animales
Ciudadanos y defensores de animales piden intervención urgente para frenar la comercialización de perros en Soacha - crédito Canva

Ante la gravedad de la situación, la organización solicitó a la comunidad que difunda la denuncia para facilitar la identificación del responsable y el rescate de los animales afectados.

Asimismo, se espera la intervención de las autoridades locales y departamentales para evitar que este sujeto continúe llevando a cabo esta actividad, debido a que los animales podrían tener un fatal y pronto desenlace al ser comercializados tan pequeños y sin los nutrientes necesarios para sobrevivir.

Finalmente, los encargados del colectivo instaron a las autoridades locales y a la Policía a intervenir de manera urgente para detener la venta y garantizar atención veterinaria a los perros que se encuentran en pésimas condiciones: “Urge rescatarlos, esta actividad está prohibida por la normatividad vigente y pone en grave riesgo la vida de las mamás y los cachorros”, enfatizó la Plataforma Alto a través de su cuenta de X.

Temas Relacionados

CachorrosMaltrato animalPerroVenta de animalesExplotación de perrosCriadero ilegalSan MateoTransMilenioColombia-Noticias

Más Noticias

Después de meses de pesimismo, la economía vuelve a ilusionar: la confianza de los hogares despegó en octubre

Según Fedesarrollo, el Índice de Confianza del Consumidor alcanzó su nivel más alto del año, impulsado por una mejora en las expectativas sobre el futuro económico y en las condiciones actuales de los hogares

Después de meses de pesimismo,

Consejo de Estado se pronunció tras inspección judicial en su sede en medio de las investigaciones contra varios magistrados

El alto tribunal informó que atendió la diligencia decretada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, dentro de una pesquisa por presuntas irregularidades en fallos de nulidad electoral

Consejo de Estado se pronunció

Empresas en Cali dejarán de pagar dos impuestos clave de la ciudad si se acogen a una medida especial: conozca todos los detalles

El Gobierno local implementará estímulos fiscales, incluyendo exención total de predial e ICA, para atraer inversiones en tecnología, audiovisual y comercio, además de promover la redensificación urbana y la reconversión de edificios

Empresas en Cali dejarán de

Luis Gilberto Murillo quiere declararle la ‘guerra’ al mercenarismo de colombianos: esta es su propuesta

El vacío legal y la falta de oportunidades han impulsado, según el exministro de Relaciones Exteriores y precandidato presidencial, que habló con Infobae Colombia, la diáspora de quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas, con consecuencias que afectan a comunidades dentro y fuera del país

Luis Gilberto Murillo quiere declararle

Jueza hizo dura observación sobre golpiza de Jaime Esteban Moreno: “En pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes”

La togada se pronunció durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez, señalado de haber causado la muerte del estudiante

Jueza hizo dura observación sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Frankenstein se convierte en la

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Un drama juvenil llega a la lista de películas en Prime Video Colombia que no te puedes perder hoy

Cami, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que se ha sentido rechazada después del corte de pelo en el ‘reality’

‘La casa de los famosos Colombia 3’: así avanzan las votaciones del tercer grupo de aspirantes a un cupo en el ‘reality’

Deportes

Lucas Rodríguez reafirmó su postura

Lucas Rodríguez reafirmó su postura sobre la teoría de los futbolistas colombianos: “Cuando sean campeones, me van a buscar”

Millonarios prepara fichaje de lujo en la Liga BetPlay: gastaría una fortuna por una figura

Qué es la Copa Potrero, el torneo argentino del ‘Kun’ Agüero en el que jugarán figuras como Giovanni Moreno

Cruz Azul confirmó fuerte noticia por lesión de Kevin Mier: preocupación en la selección Colombia por el tiempo de recuperación

Carlos Antonio Vélez salió en defensa de Santa Fe tras acusaciones del presidente de Alianza F.C: “Ensuciar a otros”