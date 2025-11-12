Colombia

Turistas argentinos asaltados en Cali narraron el robo y destacaron la amabilidad de los locales: “Nos quedamos con el cariño”

Los viajeros reconocieron que pasaron un mal rato por el hurto de su herramienta de trabajo, no obstante disfrutaron de su visita a la capital del Valle

Ellos relataron que a pesar
Ellos relataron que a pesar de perder su principal herramienta de trabajo, visitaron los lugares más emblemáticos de la ciudad - crédito @larutamadre / TikTok

La experiencia de una pareja argentina que viaja por el mundo en una casa rodante encontró en Cali un escenario de contrastes: la ciudad los sedujo con su música, su gastronomía y la calidez de su gente, pero también los enfrentó a un episodio de inseguridad que, lejos de empañar su estadía, les permitió descubrir la solidaridad local.

A través de su cuenta de Tiktok, @larutamadre, relataron cómo la capital del Valle del Cauca se transformó en un punto diferente en su travesía, no solo por el mal rato, sino por la manera en que lo superaron.

El primer contacto con Cali estuvo marcado por la búsqueda de la salsa, un ritmo que define la identidad de la ciudad.

La pareja recorrió el barrio San Antonio, conocido por sus fachadas coloniales, calles empedradas y murales, y visitó la llamada “calle del sabor”, una cuadra en pleno centro donde la música y el baile se apoderan del espacio público.

Ellos más que mostrar el rato desagradable, se enfocaron en resaltar a belleza y amabilidad de la ciudad - crédito @larutamadre / TikTok

Allí, según contaron, la fiesta se extiende durante toda la noche, con aguardiente y alegría al aire libre, y el ambiente se replica en el Boulevard del Río.

“Miles de personas bailando y cantando con un sentido de pertenencia y un orgullo propio que nos enamoró”, aseguraron los turistas argentinos en sus mensajes.

La noche tuvo un momento especial con la presentación en vivo de Choco Orta, cantante puertorriqueña de salsa, cuya actuación fue destacada por los viajeros como uno de los puntos altos de su paso por la ciudad.

El recorrido incluyó también el Cristo Rey, la emblemática estatua de veintiséis metros ubicada sobre el cerro de los Cristales.

“Tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Hasta hace poco el acceso era libre, pero ahora se entra con reserva previa y por turnos”. También destacaron la lucha de la comunidad para lograr que el mirador vuelva a ser de acceso público.

En su video destacaron la
En su video destacaron la arquitectura y las noches de fiesta interminable - crédito @larutamadre / TikTok

El relato dio un giro cuando narraron el robo de su teléfono móvil, un hecho que describieron con humor y resignación: “Llegamos a Cali para aprender a bailar salsa y nos terminaron bailando peor que a Goicoechea en el 5 A 0 del Monumental. Un amigo de lo ajeno; chorro, punga, ladrón, ratero, estafador, carterista, maleante. Se llevó nuestro celular y nos complicó un poco la vida”. La pérdida del dispositivo, que era su principal herramienta de trabajo, generó días difíciles, pero fue entonces cuando la comunidad local se hizo presente.

En el Parque del Triángulo, donde estacionaron su casa rodante para pasar la noche, conocieron a Andrés, cuidador de autos, quien los asistió en los trámites cotidianos y los integró a su círculo de amigos.

Andrés los presentó a Eduardo, su compañero de trabajo, y a la banda de la pizzería La terraza: Meli, Óscar y Alejo. “Con Edu compartimos charlas y hasta intercambiamos un par de libros y los chicos nos hicieron probar una de las mejores pizzas del viaje”.

La pareja destacó que “compartir esos días con ellos y con tantos otros vecinos que se acercaron hizo todo más fácil y en cada pequeño gesto nos sentimos rodeados de amor”.

De Cali no solo se
De Cali no solo se llevaron una camiseta del América de Cali sino muchos amigos - crédito @larutamadre / TikTok

El agradecimiento se extendió a la ciudad y a quienes los ayudaron a superar el mal momento. “Gracias, Cali, porque más allá de un hecho puntual nos quedamos con el enorme cariño que nos dieron y estos nuevos amigos caleños que se parecieron a una gran familia durante unos días. Y gracias, Andrés, por esta camiseta del América de Cali que se va a seguir recorriendo el continente. Cali es Cali y lo demás es loma”, concluyeron en su testimonio, dejando en claro que la hospitalidad y la calidez de los caleños marcaron su paso por la ciudad.

Director de la Policía confirmó

Melissa Gate y Mariana Zapata

Estos serán los canales que

Renuncias, acusaciones y desconfianza abundan

Benedetti discutió con Cathy Juvinao
Se registra un ataque armado

Yeferson Cossio reveló cómo se

Kevin Mier será operado tras

