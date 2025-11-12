Siga en VIVO la audiencia contra Juan Carlos Suárez, involucrado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Juan Carlos Suárez Ortiz, principal sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, enfrenta cargos tras una fiesta de Halloween en Bogotá - crédito composición fotográfica

El caso judicial contra Juan Carlos Suárez avanza con un nuevo capítulo este 12 de noviembre en Bogotá, cuando a las 10 a. m. se da inicio a la audiencia en la que su equipo de defensa argumentará a favor de la detención domiciliaria como medida de aseguramiento.

Suárez es señalado como presunto participante en la muerte violenta del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, acontecida el pasado 31 de octubre, luego de acudir a una fiesta en Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A los tribunales acuden familiares de la víctima, integrantes de la comunidad académica y representantes legales de ambas partes, siguiendo de cerca el desarrollo del proceso.

Durante esta diligencia, la defensa de Suárez se enfoca en demostrar la viabilidad de la casa por cárcel como medida temporal mientras avanza la investigación judicial. Para ello, presentará argumentos sobre las condiciones personales del acusado y su posible arraigo, intentando convencer al juez de que su representado no representa un peligro para la sociedad ni para el desarrollo de la investigación.