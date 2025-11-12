Abogada uribista salió en defensa de la magistrada Cristina Lombana tras insultos del ministro Armando Benedetti: “Sentí vergüenza ajena”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, recibió duras críticas de la abogada Carolina Restrepo Cañavera crédito @MinInterior/X - @carorestrepocan/Instagram

La arremetida del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, tras el allanamiento ordenado a su residencia en Barranquilla (Atlántico), causó un remezón mediático; en especial, por la evidente tensión entre el poder político y la independencia judicial, y las agresiones verbales de alto calibre del funcionario contra una togada, conocidas por todo el país.

En medio de escándalo, que podría llevar al titular de la cartera política a una dura sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación, la abogada Carolina Restrepo Cañavera salió en defensa de la magistrada. Y en su extenso mensaje en sus redes sociales cuestionó la actitud de Benedetti y respaldó la integridad de la magistrada, en un hecho que resumió como “de vergüenza ajena”, por la manera en que se vio vulnerada la honorabilidad de Lombana.

Restrepo Cañavera dijo conocer a la togada desde hace más de tres décadas, por lo que describió la trayectoria de la magistrada y su resistencia ante la presión institucional.“La he visto enfrentar lo que pocos resistirían: el peso de los juicios, la presión del poder, la soledad de las decisiones que no se pueden compartir. Y la he visto hacerlo con una entereza que no se aprende: se nace con ella”, afirmó la abogada en su publicación en la plataforma digital.

Para la letrada, que es conocida por sus acertados análisis de lo que ha sido hasta el momento el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado inocente en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la rectitud de Lombana resulta incómoda en un entorno, donde “el cinismo se volvió estrategia”. Esto, en referencia a lo que serían las conductas de Benedetti.

Restrepo enfatizó la gravedad de los ataques provenientes de un alto funcionario del Gobierno. “No se puede permitir que el poder político pisotee la dignidad de la justicia. No se puede normalizar que un funcionario del Gobierno se refiera con desprecio a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Porque cuando se pierde el respeto por los jueces, se derrumba el Estado de derecho”, sostuvo la mujer, que es consciente de la honorabilidad de la magistrada.

A su vez, en su mensaje, la abogada remarcó la soledad y la firmeza de Lombana frente a la adversidad. “En un país donde tantos ceden ante la presión, ella sigue firme. Donde tantos callan por miedo, ella habla con serenidad. Donde tantos usan la toga para protegerse, ella la lleva como símbolo de responsabilidad”, declaró Restrepo Cañavera, que apuntó hacia el ministro y los graves calificativos, pues usó palabras de grueso calibre en medios nacionales.

La reacción de Benedetti frente al allanamiento fue feroz, pues como se mencionaba, el ministro calificó a la magistrada con términos despectivos y cuestionó su competencia: “Vea lo que hace esta loca hijue...(sic) Es una loca, una loca completamente (...) Quién me salva de ese monstruo de loca”, dijo Benedetti a W Radio, y argumentó que Lombana no tiene jurisdicción para investigarlo, pues dejó de ser senador en 2022 y los hechos investigados corresponden a 2023.

Incluso, Benedetti fue más allá al denunciar una supuesta persecución personal por parte de la magistrada Lombana, que ha estado en casos como el de Fonade y las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito. “Ha investigado a 50 familiares míos: mis padres, mis hijos menores, tíos, tías, esposos, esposas e hijos de ellos. Me metió en extinción de dominio. Eso es una persecución de esta loca, demente y delincuente”, afirmó el ministro al citado medio.

Frente a esto, la declaración de Restrepo Cañavera fue demoledora. “Hoy, cuando oí lo ocurrido en la W Radio, sentí vergüenza ajena. Vergüenza de ver a un ministro, Armando Benedetti, convertido en agresor, usando el poder del micrófono para intentar humillar a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia“, dijo la mujer, frente a las palabras de Benedetti, sobre el cual -según se supo en la tarde del 11 de noviembre- cursarían nuevos casos.

Y es que según la información publicada por la revista Cambio, el allanamiento contra Benedetti responde a dos investigaciones lideradas por la magistrada Lombana, como el préstamo de 3.600 millones de pesos que recibió del polémico empresario Euclides Torres para la compra de una mansión en Barranquilla, y presuntas irregularidades para favorecer a la empresa Simetric, propiedad del mismo empresario.