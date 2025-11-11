Rifirrafe en la Comisión Séptima del Senado, entre Fabián Díaz y Miguel Ángel Pinto por reforma a la salud: “Tengo lista la denuncia”

El senador Fabián Díaz Plata y el presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, iniciaron una discusión por el proyecto de reforma a la salud - crédito Senado de la República y Fernando Vergara/AP

El estancamiento del proyecto de reforma al sistema de salud en Colombia alcanzó un nuevo nivel de confrontación esta semana en la Comisión Séptima del Senado, donde los choques entre el senador Fabián Díaz Plata y el presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto, evidencian la profunda crisis política que rodea al sistema sanitario.

Desde marzo de 2025, cuando fue radicado el Proyecto de Ley 410 que busca transformar el sistema de salud, la iniciativa permanece bloqueada.

A pesar de los llamados de urgencia del gobierno de Gustavo Petro para acelerar su trámite, la discusión ha sido aplazada en varias sesiones, mientras los congresistas argumentan que la reforma carece del aval fiscal del Ministerio de Hacienda, requisito indispensable para su debate.

La tensión escaló cuando Díaz Plata presentó una acción de tutela denunciando la exclusión sistemática del proyecto en los órdenes del día de la comisión. El senador advirtió que, de persistir esta situación, presentará denuncias penales ante la Corte Suprema contra los congresistas que participen en sesiones donde no se agende la reforma, argumentando que podrían incurrir en prevaricato.

Fabián Díaz discute contra Miguel Ángel Pinto en la Comisión Séptima - crédito red social X

“Todo aquel que participe en la votación… ya tengo lista la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato. Aquí estarían irrespetando la ley y no puede ser posible que lleguemos a este extremo por no querer discutir un proyecto de ley que ha estado esperando su votación”, afirmó Díaz.

La respuesta de Pinto no se hizo esperar. El presidente de la Comisión Séptima aseguró que las denuncias infundadas también constituyen delito y cuestionó la interpretación del mensaje de urgencia enviado por el Ejecutivo.

Según Pinto, el mensaje de insistencia del Gobierno no habría llegado formalmente a la comisión ni a la Secretaría del Senado, por lo que el debate sobre el orden del día se mantiene dentro de los plazos legales.

“Podemos esperar los treinta días del mensaje de urgencia, podemos continuar después, y mientras tanto abordar otros temas sin perder nuestra función legislativa”, explicó el senador.

Miguel Angel Pinto defiende su postura ante el congelamiento de la disucsión de la reforma a la salud - crédito red social X

El rifirrafe entre Díaz y Pinto refleja la creciente polarización política alrededor de la reforma, que enfrenta la oposición de senadores de varios partidos. La iniciativa, que busca cambiar la estructura del sistema de salud colombiano, lleva seis meses en la Comisión Séptima, donde permanece en penúltimo debate.

Cabe recordar que esta misma comisión fue responsable de archivar una versión anterior de la reforma el año pasado, lo que añade un antecedente de resistencia legislativa al proceso.

Durante este periodo, el Partido Conservador y el Centro Democrático han presentado nuevas proposiciones para aplazar la discusión, sumando obstáculos al avance del proyecto.

Entre los argumentos para el aplazamiento, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, ha señalado que los ministerios de Hacienda y de Salud no han precisado las fuentes de financiación para la reforma.

Frente a estas dudas, el Gobierno ha reiterado que la iniciativa cuenta con aval fiscal, aunque la controversia sobre la viabilidad económica persiste y sigue siendo uno de los principales frenos para el avance legislativo.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, inicia acciones legales contra senadores que bloquean la reforma a la salud en Colombia - crédito Colprensa

El trasfondo de esta disputa se remonta al mensaje de urgencia firmado el mes de octubre por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que buscaba acelerar la discusión y aprobación del proyecto.

Este mecanismo permite al Ejecutivo solicitar al Congreso que dé trámite preferente a iniciativas consideradas prioritarias, como es el caso de la reforma a la salud. Sin embargo, la Comisión Séptima no ha agendado el debate, lo que motivó la intervención judicial de Díaz.

Mientras tanto, la crisis sanitaria se refleja en la experiencia de los ciudadanos. Hasta mayo de 2025, se registraron 125 mil tutelas relacionadas con el servicio de salud, un incremento del 15 % frente a 2024.

Este aumento evidencia la persistencia de dificultades para acceder a la atención médica en un contexto de incertidumbre legislativa y resistencia política al proyecto de reforma.