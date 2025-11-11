Colombia

Rifirrafe en la Comisión Séptima del Senado, entre Fabián Díaz y Miguel Ángel Pinto por reforma a la salud: “Tengo lista la denuncia”

El senador Fabián Díaz Plata interpuso una tutela para que se discuta la reforma a la salud, mientras Miguel Ángel Pinto asegura que el debate sigue dentro de los plazos legales

Guardar
El senador Fabián Díaz Plata
El senador Fabián Díaz Plata y el presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, iniciaron una discusión por el proyecto de reforma a la salud - crédito Senado de la República y Fernando Vergara/AP

El estancamiento del proyecto de reforma al sistema de salud en Colombia alcanzó un nuevo nivel de confrontación esta semana en la Comisión Séptima del Senado, donde los choques entre el senador Fabián Díaz Plata y el presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto, evidencian la profunda crisis política que rodea al sistema sanitario.

Desde marzo de 2025, cuando fue radicado el Proyecto de Ley 410 que busca transformar el sistema de salud, la iniciativa permanece bloqueada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de los llamados de urgencia del gobierno de Gustavo Petro para acelerar su trámite, la discusión ha sido aplazada en varias sesiones, mientras los congresistas argumentan que la reforma carece del aval fiscal del Ministerio de Hacienda, requisito indispensable para su debate.

La tensión escaló cuando Díaz Plata presentó una acción de tutela denunciando la exclusión sistemática del proyecto en los órdenes del día de la comisión. El senador advirtió que, de persistir esta situación, presentará denuncias penales ante la Corte Suprema contra los congresistas que participen en sesiones donde no se agende la reforma, argumentando que podrían incurrir en prevaricato.

Fabián Díaz discute contra Miguel Ángel Pinto en la Comisión Séptima - crédito red social X

“Todo aquel que participe en la votación… ya tengo lista la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato. Aquí estarían irrespetando la ley y no puede ser posible que lleguemos a este extremo por no querer discutir un proyecto de ley que ha estado esperando su votación”, afirmó Díaz.

La respuesta de Pinto no se hizo esperar. El presidente de la Comisión Séptima aseguró que las denuncias infundadas también constituyen delito y cuestionó la interpretación del mensaje de urgencia enviado por el Ejecutivo.

Según Pinto, el mensaje de insistencia del Gobierno no habría llegado formalmente a la comisión ni a la Secretaría del Senado, por lo que el debate sobre el orden del día se mantiene dentro de los plazos legales.

“Podemos esperar los treinta días del mensaje de urgencia, podemos continuar después, y mientras tanto abordar otros temas sin perder nuestra función legislativa”, explicó el senador.

Miguel Angel Pinto defiende su postura ante el congelamiento de la disucsión de la reforma a la salud - crédito red social X

El rifirrafe entre Díaz y Pinto refleja la creciente polarización política alrededor de la reforma, que enfrenta la oposición de senadores de varios partidos. La iniciativa, que busca cambiar la estructura del sistema de salud colombiano, lleva seis meses en la Comisión Séptima, donde permanece en penúltimo debate.

Cabe recordar que esta misma comisión fue responsable de archivar una versión anterior de la reforma el año pasado, lo que añade un antecedente de resistencia legislativa al proceso.

Durante este periodo, el Partido Conservador y el Centro Democrático han presentado nuevas proposiciones para aplazar la discusión, sumando obstáculos al avance del proyecto.

Entre los argumentos para el aplazamiento, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, ha señalado que los ministerios de Hacienda y de Salud no han precisado las fuentes de financiación para la reforma.

Frente a estas dudas, el Gobierno ha reiterado que la iniciativa cuenta con aval fiscal, aunque la controversia sobre la viabilidad económica persiste y sigue siendo uno de los principales frenos para el avance legislativo.

El ministro de Salud, Guillermo
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, inicia acciones legales contra senadores que bloquean la reforma a la salud en Colombia - crédito Colprensa

El trasfondo de esta disputa se remonta al mensaje de urgencia firmado el mes de octubre por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que buscaba acelerar la discusión y aprobación del proyecto.

Este mecanismo permite al Ejecutivo solicitar al Congreso que dé trámite preferente a iniciativas consideradas prioritarias, como es el caso de la reforma a la salud. Sin embargo, la Comisión Séptima no ha agendado el debate, lo que motivó la intervención judicial de Díaz.

Mientras tanto, la crisis sanitaria se refleja en la experiencia de los ciudadanos. Hasta mayo de 2025, se registraron 125 mil tutelas relacionadas con el servicio de salud, un incremento del 15 % frente a 2024.

Este aumento evidencia la persistencia de dificultades para acceder a la atención médica en un contexto de incertidumbre legislativa y resistencia política al proyecto de reforma.

Temas Relacionados

Reforma a la saludComisión Séptima del SenadoMiguel Ángel PintoFabián DíazMinisterio de SaludCongelamiento reformaCorte Suprema de JusticiaTutela reforma a la saludColombia-Noticias

Más Noticias

La Fundación Valle de Lili se pronunció sobre la polémica por el procedimiento de cambio de género de una menor de edad

El tratamiento de cambio de género realizado a una joven en Cali ha generado posturas encontradas entre la familia, que denuncia negligencia, y la institución médica, que defiende sus protocolos y asegura haber respetado la confidencialidad del caso

La Fundación Valle de Lili

Así es la vía 4G que entró en funcionamiento ayer y conecta a Medellín con la costa Caribe

Esta ruta se presenta como una opción más segura y rápida para viajar desde la capital antioqueña hasta la costa

Así es la vía 4G

Grupo de estudiantes denunció robo en parqueadero de City Parking, cerca al parque de la calle 93: “Nos dejaron las maletas vacías

Los jóvenes aseguraron que dejaron el carro bien asegurado, pero hallaron el vehículo forzado, pese a estar bajo la vigilancia de empleados del lugar

Grupo de estudiantes denunció robo

Ecopetrol permitirá que un representante de los trabajadores integre su Junta Directiva tras reforma de estatutos

La compañía estatal colombiana estableció nuevas reglas para que el personal participe en las decisiones más altas de la empresa mediante sufragio interno previo

Ecopetrol permitirá que un representante

Influencer y biólogo colombiano explicó de forma didáctica por qué a los humanos nos gusta tanto el azúcar, pese a que su consumo en exceso es malo para la salud: “Nos fascina”

Ignacio Galán y Efraín Rincón comparten un espacio en redes sociales donde explican fenómenos de la naturaleza de forma sencilla para que cualquiera entienda la magia de los eventos cotidianos

Influencer y biólogo colombiano explicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Karina García sorprendió con su

Karina García sorprendió con su reacción ante rumor sobre un exnovio que vivía gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Ana María Estupiñán relató los momentos de pánico que vivió durante los primeros meses de su embarazo: “Me levanté sangrando”

Deportes

Colombia jugará ante Francia en

Colombia jugará ante Francia en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania acepta que Luis Díaz “le calló la boca” por su golazo en Bundesliga, pero lo aconsejó: “Ser más efectivo”

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”

Deportivo Pereira no ha pagado a su plantel profesional el mes de octubre y adeuda otras obligaciones laborales, denunció Acolfutpro