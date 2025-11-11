Motociclista frustró secuestro de un niño en Ciudad Bolívar, Bogotá: madre ahora recibe amenazas por denunciar

El motociclista intervino justo a tiempo, evitando que los delincuentes subieran al menor al vehículo. - crédito captura de video

Un motociclista impidió el secuestro de un niño de 13 años en el barrio Potosí, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El hecho, ocurrido el pasado 6 de noviembre a las 6:09 de la mañana, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad, que clama por mayor seguridad ante el aumento de intentos de rapto y desapariciones en la capital.

De acuerdo con el testimonio de la madre del menor a City TV, el estudiante caminaba rumbo a su colegio cuando un automóvil blanco se detuvo a su lado. Uno de los ocupantes descendió del vehículo y lo amenazó con un arma de fuego, obligándolo a subir.

“Lo aborda, lo amenaza que se suba al carro, que si no le pega un tiro”, relató la mujer.

Sin embargo, justo en ese momento, un motociclista que transitaba por la zona se percató del intento de secuestro e intervino de inmediato, lo que provocó que los agresores huyeran del lugar.

“Gracias a que un motociclista iba subiendo en el momento, impide la acción y los tipos huyen”, añadió la madre del menor.

Vecinos del barrio Potosí manifestaron su preocupación por el aumento de la inseguridad en la zona. - crédito TransMilenio

El niño salió ileso físicamente, pero quedó en estado de shock y con temor de volver al colegio, según confirmó la familia. Vecinos del sector señalaron que este tipo de hechos no son aislados y que la inseguridad en Ciudad Bolívar ha aumentado en los últimos meses.

Amenazas contra la madre por denunciar el intento de rapto

Lejos de finalizar con la huida de los delincuentes, la pesadilla para la familia del menor se intensificó tras la denuncia pública del caso. La madre del niño decidió publicar en redes sociales el video del intento de secuestro, captado por cámaras de seguridad del sector, buscando alertar a otros padres y exigir acción de las autoridades.

Sin embargo, pocas horas después comenzó a recibir amenazas de personas desconocidas que le exigían retirar el material audiovisual.

“Pedimos una medida de protección para mi hijo y para mí, porque a raíz de que subí el video... estos sujetos nos amenazan, dicen que si no lo bajo puede haber consecuencias”, denunció la mujer al medio ya mencionado.

La madre del niño pide protección tras recibir amenazas por denunciar públicamente el intento de secuestro. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae referencia

Ante esta situación, la familia interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando medidas de protección urgentes para evitar represalias. Las autoridades ya iniciaron la investigación para identificar a los responsables del intento de rapto y de las amenazas.

Comunidad exige seguridad y acompañamiento

El caso generó indignación y temor entre los habitantes del barrio Potosí, quienes aseguran que los hechos delictivos se han vuelto frecuentes, especialmente contra menores de edad y mujeres.

Líderes comunitarios también se pronunciaron, alertando sobre la alta cifra de desapariciones en la capital. Uno de ellos recordó que, según cifras oficiales, Bogotá concentra el 42 % de las desapariciones reportadas en todo el país, lo que refuerza el llamado urgente a las autoridades.

Los residentes piden al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Policía Metropolitana de Bogotá reforzar los patrullajes y cámaras de vigilancia, así como establecer rutas seguras para los estudiantes.

La Fiscalía asumió la investigación para identificar a los responsables del frustrado rapto en Ciudad Bolívar. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo

Fiscalía investiga y la comunidad permanece en alerta

La Fiscalía General de la Nación ya tiene en su poder el video del intento de secuestro y el testimonio de la madre. La investigación busca determinar quiénes son los responsables del vehículo blanco involucrado y si el hecho podría estar relacionado con una red de delincuencia organizada.

Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia anunció que acompañará psicológicamente al menor y garantizará seguimiento al caso. Mientras tanto, en el barrio Potosí crece el miedo, pero también la solidaridad con la madre y el motociclista que actuó sin dudar para salvar al niño.