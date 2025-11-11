Colombia

Armando Benedetti respondió a los reparos de la Corte Suprema por tildar de ‘loca y delincuente’ a Cristina Lombana: “Ella ha filtrado todo”

El ministro del Interior afirmó que hizo varias denuncias contra la magistrada, cuyas investigaciones no han prosperado

Armando Benedetti respondió a los
Armando Benedetti respondió a los reparos de la Corte Suprema por tildar de ‘loca y delincuente’ a Cristina Lombana - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo varias publicaciones en sus redes sociales en las que llamó de “loca” y “delincuente” a la magistrada Cristina Lombana, lo que motivó la apertura de la indagación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, rechazó las descalificaciones del titular de la cartera contra Lombana, que tienen una interferencia directa en la investigación en curso, haciendo un llamado a la prudencia y el respeto por la ley.

Corte Suprema de Justicia rechazó las descalificaciones personales del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana - crédito X

“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la ciudadanía para que la prudencia y el respeto por la ley y por las entidades legalmente reconocidas se mantengan en todo momento y sean el eje fundamental para preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones”, aseveró el presidente del máximo tribunal en rueda de prensa.

En reacción a la petición de Tejeiro, Benedetti se comprometió a que actuaría de manera prudencial. Sin embargo, el exsenador explicó que teme por sus derechos y acceso a la justicia.

El jefe de la cartera
El jefe de la cartera afirmó que realizó varias denuncias contra la magistrada, cuyas investigaciones no han prosperado - crédito @AABenedetti/X

“Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, el ministro del Interior afirmó que en reiteradas ocasiones denunció prácticas irregulares por parte de la magistrada a la que tildó de “loca”. Incluso, reveló que Lombana publicó información confidencial sobre él que afectó sus intereses y los de sus familiares.

“Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación. Ha sido RECUSADA porque es demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado TODO, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación. Ha investigado a 50 familiares míos y no son De igual manera, reiteró su respeto por el alto tribunal, pero lanzó una serie de cuestionamientos sobre el proceso en su contra. “De verdad, señores magistrados, ¿quién me garantiza mis derechos de acceder a la justicia? Reitero mi respeto a la Corte Suprema de Justicia que ha sido mi juez natural por más de 20 años”, sostuvo Benedetti.

Denuncia contra Benedetti ante la Fiscalía por ataques a la magistrada Cristina Lombana

Red de Veedurías de Colombia radicó la primera denuncia contra el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito @redveeduriascol/X

Las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana tuvieron un efecto inmediato en la Red de Veedurías de Colombia, que denunció los hechos ante la Fiscalía General de la Nación.

En la denuncia dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo, Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización, argumentó que el alto funcionario podría haber incurrido en el delito de violencia contra servidor público.

“Acudo ante su despacho con el propósito de formular la siguiente solicitud de investigación penal, disciplinaria y de responsabilidad fiscal contra el señor Armando Benedetti, para que, en materia penal, se desarrolle plan metodológico de investigación, se recauden elementos materiales probatorios y se surta el respectivo proceso penal”, expresó el vocero de la Red de Veedurías en el documento.

Bustos Sánchez consideró que las expresiones del titular de la cartera constituyen una ofensa grave no solo contra la magistrada, sino también contra la justicia, la Corte Suprema y, en particular, la Sala de Instrucción Penal. Según su denuncia, Benedetti profirió acusaciones como “delincuente” sin que exista una sentencia ejecutoriada en firme, y la calificó de “loca o demente” sin respaldo de estudios psiquiátricos o psicológicos que lo justifiquen clínicamente.

