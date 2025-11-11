Colombia

Alcalde Galán se pronunció ante el abuso de una bebé de 2 años en jardín del Icbf: “Es una derrota de la sociedad”

La menor fue hospitalizada por las graves lesiones y los exámenes, según su madre, revelaron que padece una enfermedad de transmisión sexual

Guardar
Los familiares exigen justicia tras
Los familiares exigen justicia tras el brutal caso que, según el relato de la madre, habría ocurrido en las instalaciones del jardín - crédito Freepik

La denuncia de un presunto abuso sexual cometido contra una niña de dos años en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en el barrio Ramajal, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, desató la reacción de las autoridades y un profundo rechazo social.

El caso involucra a una menor de edad que ingresó a la red pública de hospitales con lesiones y una enfermedad de transmisión sexual, lo que puso en el centro del debate la seguridad en las instituciones de cuidado infantil y la urgencia de respuestas institucionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la gravedad de esta situación se pronunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que expresó su postura a través de la red social X, en la que enfatizó la gravedad de lo ocurrido: “Absoluto rechazo ante cualquier acto dirigido contra niñas, niños y adolescentes. Cada caso como el de hoy es una derrota de la sociedad”, afirmó Galán, que además solicitó a las autoridades y al Icbf que adelanten todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

“Desde el Distrito seguiremos acompañando a la familia de la menor, y les pido a las autoridades y al Icbf adelantar todas las investigaciones para aclarar lo sucedido y asegurarse de que los responsables paguen. Nadie se puede meter con los niños y niñas”, dijo Galán en su mensaje.

El mandatario capitalino pidió esclarecer
El mandatario capitalino pidió esclarecer los hechos y sancionar a los responsables - crédito X

Por su parte, el secretario Distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, también se pronunció en X, donde manifestó: “Desde el @SectorSalud rechazamos cualquier acto en contra de las niñas, niños y adolescentes. Todos los casos de violencia sexual son repudiables, el de hoy, atendido en nuestra red pública, nos entristece. Activamos el proceso integral de acompañamiento a la menor y su familia”, declaró, refiriéndose además a la activación inmediata de los protocolos de atención y acompañamiento a los afectados.

La Secretaría Distrital de Salud emitió un comunicado oficial en el que detalló el procedimiento seguido tras la alerta: “A uno de los hospitales de la red pública ingresó sobre las 2:00 p. m. del 10 de noviembre de 2025 una menor procedente de un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en compañía de la Policía. De inmediato se activó ruta de atención para código blanco”, informó la entidad, que también recalcó la reserva de la historia clínica y la prioridad en el restablecimiento de los derechos de la menor.

“Rechazamos cualquier acto en contra de niñas, niños y jóvenes y acompañaremos durante todo el proceso a esta familia con todo lo que se requiera en el restablecimiento de sus derechos”, concluyó la Secretaría, demostrando su postura enfática de apoyo a la resolución del caso.

La denuncia motivó la activación
La denuncia motivó la activación de protocolos de protección y acompañamiento familiar - crédito X

La madre de la víctima relató a Noticias Caracol que la situación de abuso sexual en contra de la bebé se hizo evidente cuando fue llamada de urgencia al jardín infantil: “Yo llevé a mi hija en perfecto estado”, afirmó la madre, que también denunció que el personal del jardín intentó sugerir que el incidente pudo haber ocurrido en el entorno familiar, algo que ella negó rotundamente: “o soy la que la levanté, yo fui la que la vestí, la organicé, la llevé a hacer chichí, incluso yo le miro siempre sus partes íntimas como mamá. Ella no ha presentado nada de esto”.

La menor fue trasladada al Hospital San Blas, donde los médicos confirmaron la presencia de una enfermedad: “La doctora encontró fisuras, después le hicieron un examen más profundo de sangre y le encontraron una enfermedad de transmisión sexual”.

La familia notificó a la Policía y exige celeridad en la investigación para identificar al responsable y esclarecer los hechos. La madre expresó su esperanza de que se haga justicia y se implementen medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

Temas Relacionados

Niña violadaAbuso sexualAbuso infantilJardínIcbfBienestar familiarCarlos Fernando GalánAlcaldía de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Suprema rechazó los insultos de Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana: confirmó que tiene varios proceso en contra

El jefe de la cartera tildó a la togada de “loca” y “demente” por ordenar un allanamiento en su vivienda

Corte Suprema rechazó los insultos

⁠Iván Mejía calificó de “hijo de...” a Abelardo de la Espriella: “Clasista que quiere ser presidente”

El periodista vallecaucano se mostró en contra de que el abogado llegue a la Casa de Nariño en las elecciones de 2026

⁠Iván Mejía calificó de “hijo

Distrito hizo frente a las denuncias de Mafe Carrascal sobre recortes en programa educativo: “No estamos ocultando información”

La secretaria de Educación, Isabel Segovia, calificó como erróneas las conclusiones de la representante a la Cámara y aseguró que la información presentada sobre las Aulas de Apoyo Pedagógico estaba fuera de contexto

Distrito hizo frente a las

“Precios no cubren los costos”: acero colombiano está en graves problemas por competencia desleal de China, Rusia y Turquía

El aumento de los precios energéticos y la caída de la demanda interna obligan a las empresas a buscar alternativas para sostener su actividad

“Precios no cubren los costos”:

Harold Santiago Mosquera aclaró su futuro con Santa Fe en medio de la polémica por su continuidad en el Cardenal

El delantero de 30 años terminará contrato con el León en diciembre de 2025 y no ha llegado a un acuerdo con la directiva para seguir

Harold Santiago Mosquera aclaró su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Katiuska aclaró detalles de su

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Harold Santiago Mosquera aclaró su

Harold Santiago Mosquera aclaró su futuro con Santa Fe en medio de la polémica por su continuidad en el Cardenal

Selección Colombia sufre problemas en la convocatoria: tres jugadores afectados por la huelga en Estados Unidos

La historia de La Equidad, el pequeño club de Bogotá que supo competir entre los grandes

Así fue la única final entre Nacional y Medellín en el fútbol colombiano: se podría repetir en Copa BetPlay Dimayor

América de Cali y Santa Fe le salvarían el año a Millonarios en la Liga BetPlay: esta es la razón