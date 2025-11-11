Alcalde Galán se pronunció ante el abuso de una bebé de 2 años en jardín del Icbf: “Es una derrota de la sociedad”

Los familiares exigen justicia tras el brutal caso que, según el relato de la madre, habría ocurrido en las instalaciones del jardín - crédito Freepik

La denuncia de un presunto abuso sexual cometido contra una niña de dos años en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en el barrio Ramajal, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, desató la reacción de las autoridades y un profundo rechazo social.

El caso involucra a una menor de edad que ingresó a la red pública de hospitales con lesiones y una enfermedad de transmisión sexual, lo que puso en el centro del debate la seguridad en las instituciones de cuidado infantil y la urgencia de respuestas institucionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la gravedad de esta situación se pronunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que expresó su postura a través de la red social X, en la que enfatizó la gravedad de lo ocurrido: “Absoluto rechazo ante cualquier acto dirigido contra niñas, niños y adolescentes. Cada caso como el de hoy es una derrota de la sociedad”, afirmó Galán, que además solicitó a las autoridades y al Icbf que adelanten todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

“Desde el Distrito seguiremos acompañando a la familia de la menor, y les pido a las autoridades y al Icbf adelantar todas las investigaciones para aclarar lo sucedido y asegurarse de que los responsables paguen. Nadie se puede meter con los niños y niñas”, dijo Galán en su mensaje.

El mandatario capitalino pidió esclarecer los hechos y sancionar a los responsables - crédito X

Por su parte, el secretario Distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, también se pronunció en X, donde manifestó: “Desde el @SectorSalud rechazamos cualquier acto en contra de las niñas, niños y adolescentes. Todos los casos de violencia sexual son repudiables, el de hoy, atendido en nuestra red pública, nos entristece. Activamos el proceso integral de acompañamiento a la menor y su familia”, declaró, refiriéndose además a la activación inmediata de los protocolos de atención y acompañamiento a los afectados.

La Secretaría Distrital de Salud emitió un comunicado oficial en el que detalló el procedimiento seguido tras la alerta: “A uno de los hospitales de la red pública ingresó sobre las 2:00 p. m. del 10 de noviembre de 2025 una menor procedente de un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en compañía de la Policía. De inmediato se activó ruta de atención para código blanco”, informó la entidad, que también recalcó la reserva de la historia clínica y la prioridad en el restablecimiento de los derechos de la menor.

“Rechazamos cualquier acto en contra de niñas, niños y jóvenes y acompañaremos durante todo el proceso a esta familia con todo lo que se requiera en el restablecimiento de sus derechos”, concluyó la Secretaría, demostrando su postura enfática de apoyo a la resolución del caso.

La denuncia motivó la activación de protocolos de protección y acompañamiento familiar - crédito X

La madre de la víctima relató a Noticias Caracol que la situación de abuso sexual en contra de la bebé se hizo evidente cuando fue llamada de urgencia al jardín infantil: “Yo llevé a mi hija en perfecto estado”, afirmó la madre, que también denunció que el personal del jardín intentó sugerir que el incidente pudo haber ocurrido en el entorno familiar, algo que ella negó rotundamente: “o soy la que la levanté, yo fui la que la vestí, la organicé, la llevé a hacer chichí, incluso yo le miro siempre sus partes íntimas como mamá. Ella no ha presentado nada de esto”.

La menor fue trasladada al Hospital San Blas, donde los médicos confirmaron la presencia de una enfermedad: “La doctora encontró fisuras, después le hicieron un examen más profundo de sangre y le encontraron una enfermedad de transmisión sexual”.

La familia notificó a la Policía y exige celeridad en la investigación para identificar al responsable y esclarecer los hechos. La madre expresó su esperanza de que se haga justicia y se implementen medidas para evitar que situaciones similares se repitan.