Vicky Dávila aseguró que los petristas quieren una final entre Iván Cepeda y De la Espriella: “Ganan con cara y con sello”

En su respuesta, la precandidata presidencial expresó su confianza en que Colombia optará por la prosperidad y la coherencia en 2026

Vicky Dávila, precandidata presidencial, Abelardo
Vicky Dávila, precandidata presidencial, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Colprensa/Luisa González/REUTERS

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila respondió en su cuenta de X al abogado penalista Miguel Ángel del Río, que la cuestionó por sus “habilidades políticas”.

En su publicación, el jurista afirmó que nunca sospechó de las “habilidades políticas” de Vicky Dávila; según él, “provoca de manera deliberada” y “elimina sistemáticamente a cada contendiente”.

“Nunca sospeché las grandes habilidades políticas de Vicky. Provoca de manera deliberada su propia destrucción electoral y elimina sistemáticamente cada contendor de su espectro político. Una heroína incomprendida”, afirmó Miguel Ángel del Río.

Miguel Ángel del Río afirmó
Miguel Ángel del Río afirmó que nunca sospechó de las “habilidades políticas” de Vicky Dávila; según él, “provoca de manera deliberada” y “elimina sistemáticamente a cada contendiente” - crédito @migueldelrioabg/X

En su respuesta, Vicky Dávila afirmó que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los candidatos más fuertes para 2026.

Según la periodista, “los petristas” quieren, supuestamente, que los colombianos elijan “en medio de la tragedia”, y las opciones serían, de acuerdo con Vicky Dávila, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Lo que quieren los petristas es que los colombianos tengan que elegir en medio de la tragedia, entre Iván Cepeda, un adorador de Chávez y Maduro, y Abelardo de la Espriella, defensor y ‘amigo’ de Alex Saab, el testaferro de Maduro, jefe del Cartel de los Soles, que tanto admira Cepeda. Ganan con cara y con sello. Según las encuestas, hasta ahora, De la Espriella perdería en segunda vuelta frente a Cepeda”, aseveró Vicky Dávila.

La precandidata presidencial señaló que está convencida que Colombia “elegirá el camino de la prosperidad y la coherencia” en 2026.

“Faltan más de seis meses y estoy convencida de que el país elegirá el camino de la prosperidad y la coherencia, la firmeza y la rectitud. Vamos a derrotar a todos los que tengan la mancha del narco Maduro”, indicó Dávila.

Respuesta de Vicky Dávila a
Respuesta de Vicky Dávila a Miguel Ángel del Río - crédito @VickyDavilaH/X

Detalles de lo sucedido

La precandidata Vicky Dávila expuso diversas inquietudes sobre el abogado y también candidato Abelardo De La Espriella.

Dávila utilizó su cuenta en la plataforma X para interrogar públicamente: “¿Cuál es la relación de Abelardo de la Espriella con Daniel y Andrea Peñarredonda, su hermana?”.

Esta pregunta surgió luego de que la comunicadora pusiera en duda los vínculos profesionales entre De La Espriella y Daniel Peñarredonda, quien integró durante años la firma De La Espriella Lawyers como subdirector.

La periodista sostiene que Daniel Peñarredonda mantuvo lazos laborales cercanos con De La Espriella y, al mismo tiempo, “estrechos vínculos” con Alex Saab, identificado como ministro del régimen venezolano, junto a su esposa Camila Fabri.

Estos nombres han figurado en polémicas recientes asociadas al gobierno venezolano. Según Dávila, “los colombianos tienen que saber la verdad sobre la relación del candidato Abelardo de la Espriella con el abogado Daniel Peñarredonda, por años subdirector de su oficina de abogados (De La Espriella Lawyers) y hoy, y desde hace años, con estrechos vínculos con Alex Saab y su esposa Camila Fabri”.

Vicky Dávila cuestionó la cercanía
Vicky Dávila cuestionó la cercanía de Abelardo De la Espriella con el abogado Peñarredonda - crédito @VickyDavilaH

Dávila afirma también que Andrea Peñarredonda, hermana de Daniel, mantiene relación directa con Camila Fabri, a quien identifica como la persona más cercana a la esposa de Saab. Relata que estos nexos se formaron cuando Saab estaba encarcelado en Estados Unidos y De La Espriella ejercía como su abogado principal.

En palabras de la precandidata: “De hecho, Andrea Peñarredonda, hermana de Daniel Peñarredonda, aparece con Camila Fabri, esposa de Saab. Es su mano derecha.

Todo nació, en épocas en las que Alex Saab estaba preso en Estados Unidos por ser el testaferro de Nicolás Maduro, Jefe del Cartel de los Soles, y cuando Abelardo de la Espriella era su abogado formal”.

La comunicadora también compartió imágenes en las que figura Daniel Peñarredonda durante un evento en Venezuela y concluyó reiterando sus preguntas sobre la naturaleza y los alcances de esta relación: “En la fotografía Daniel Peñarredonda aparece en un evento en ‘Valencia del Estado Carabobo’, en primera fila. La postea Camila Fabri, esposa de Alex Saab. Quién también postea la fotografía en la que aparece con Andrea Peñarredonda (asistente o ‘paralegal’ de Saab, en tiempos en los que estaba preso en EEUU) ¿Cuál es la relación de Abelardo de la Espriella con Daniel y Andrea Peñarredonda, su hermana?”.

EN VIVO - Colombia vs.

La agrupación 'Love of Lesbian'

Fracturas en el Partido Conservador

Informe alerta por incremento en

Así fue el gol de
MÁS NOTICIAS

Ministerio de Defensa enfrentará al

La agrupación 'Love of Lesbian'

EN VIVO - Colombia vs.

