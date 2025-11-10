Katiuska se fue del país tras el escándalo por su eliminación del ‘Desafío Siglo XXI’

La deportista está acompañada por sus seres queridos - crédito Katiuska / Instagram

Katiuska sorprendió a sus seguidores de las plataformas digitales tras mostrarles una nueva aventura en su vida, después de que se confirmara su expulsión del Desafío Siglo XXI en el capítulo que fue emitido el 6 de noviembre de 2025, lo que generó revuelo entre los seguidores del popular concurso.

Cabe mencionar que la noticia de su salida no solo sorprendió a sus compañeros y seguidores, sino que dejó momentos impactantes que se viralizaron en redes sociales como las declaraciones de la presentadora Andrea Serna que reconoció públicamente que veía en Katiuska a una posible ganadora del reality: “Este es uno de los momentos que duele, nadie gana con una decisión como esta. Katiuska ve interrumpido su sueño en el Desafío y nosotros perdemos a una competidora valiosa. Hay algo que jamás podemos traicionar: el cumplimiento de las reglas”.

La barranquillera reapareció en sus redes sociales dos días después de su expulsión para anunciar que había dejado Colombia y se encontraba en Madrid, España, con el fin de despejarse de toda la polémica que ocasionó su expulsión.

En su primera publicación desde la capital española, escribió: “Hola, Madrid. Ayúdame a sanar el corazoncito”. Más adelante, a través de varias historias en su cuenta de Instagram compartió detalles sobre su proceso personal tras el reality y lo complicado que ha sido enfrentar esta nueva etapa de su vida.

Sin embargo, en uno de estos mensajes, Katiuska expresó su gratitud hacia el programa y hacia aquellos seguidores que la continúan apoyando: “Quiero agradecer de verdad al Desafío por la oportunidad tan grande que me dio, porque me gané el cariño de muchísima gente. Es impresionante. Quería estar alejada de todo para vivir este momento tan difícil junto a mis hermanos, que están acá. Estoy en Madrid, llevo solo un día, y muchísima gente se me ha acercado a darme su cariño y apoyo… de verdad estoy súper agradecida”.

Asimismo, la exconcursante indicó que el respaldo recibido, tanto en redes sociales como de los que la han reconocido en las calles madrileñas para ofrecerle palabras de aliento o solicitarle fotografías, ha sido esencial para encontrar tranquilidad en esta etapa, pues así se demuestra que lo dejó todo en el juego.

Con su habitual sentido del humor, Katiuska comentó en otra publicación: “No es lo mismo llorar en Colombia que llorar en Europa”, reflejando el contraste de su experiencia en el extranjero. Además, compartió su visita al Parque Warner el domingo 9 de noviembre, donde demostró su entusiasmo por conocer a más personas que la apoyan, pues publicó varias fotografías con sus seguidores.

¿Cuánto dinero ganó Katiuska en el Desafío?

Cabe mencionar que antes de su expulsión, la participante había acumulado $86.610.000 gracias a su desempeño en las distintas pruebas del programa. Esta cifra fue el resultado de su victoria en el Desafío de Capitanas, su rendimiento destacado a lo largo de la competencia y el beneficio obtenido por el castigo impuesto por Omega a Gamma, conocido como “El Robo del Siglo”.

Sin embargo, este dinero tuvo que ser regresado a la producción, teniendo en cuenta que la participante rompió las reglas del juego, aunque se quedó con la moto que se había ganado en una de las competencias, al ser una entrega externa.

Cabe mencionar que la salida se dio después de que uno de los allegados a la concursante filtró la información y, al parecer, se trataría de su esposo: “Me preguntaba cosas de forma aparentemente inocente y yo de forma inocente le respondía. Utilizó esa información para venderla sin mi consentimiento, sin mi autorización y sin yo saberlo”.