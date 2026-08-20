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Hombre de 54 años fue acuchillado por su hijastro de 19 en Bogotá: el joven intentó defender a su madre tras una pelea

El señalado agresor fue localizado horas después de intentar huir y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que abrió un proceso en su contra por su presunta responsabilidad en el asesinato

Han sido reportados homicidios en Bogotá en el centro y sur de Bogotá el 27 de noviembre de 2023 - crédito Colprensa
La Policía busca esclarecer cómo se desencadenó el ataque que dejó un muerto en Bosa - crédito Colprensa
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Un ciudadano cartagenero, de 53 años, murió tras ser atacado con arma blanca, al parecer, por su hijastro de 19 años, que fue capturado horas después en Bogotá. El caso es investigado por las autoridades como un homicidio ocurrido luego de una discusión familiar en el barrio Villa Emma, en la localidad de Bosa, durante la mañana del sábado 15 de agosto de 2026.

El joven fue ubicado horas más tarde en el barrio El Olarte y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de homicidio, según informó El Universal. La captura se produjo después de que las autoridades recopilaran información sobre la agresión y desplegaran un operativo en la zona con el fin de dar con el paradero del joven.

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La víctima fue identificada como Jesús María Rocha, natural de Cartagena, que fue asesinado pasadas las 11:00 a. m. en el sector San Bernardino, que está ubicado en inmediaciones de la carrera 88 con carrera 74B.

De acuerdo con la publicación, en ese punto se presentó una riña entre la víctima y el hijo de su pareja sentimental que terminó en fatalidad, pues los esfuerzos de los ciudadanos por trasladar al hombre a un centro asistencial fueron en vano.

Homicidio - Colombia
La investigación revisa las circunstancias del caso ocurrido el sábado 15 de agosto - crédito Colprensa

La agresión ocurrió tras una pelea entre la madre del joven y su compañero sentimental

La información conocida indica que el enfrentamiento estuvo relacionado con una discusión que Jesús María Rocha habría sostenido la noche anterior con la madre del joven. Residentes del sector señalaron que el joven intervino para defenderla.

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En medio de la confrontación, el joven sacó un cuchillo y atacó a Rocha en repetidas ocasiones. La información preliminar indica que una de las lesiones fue en el cuello, por lo que nada pudo salvarle la vida al ciudadano cartagenero.

Vecinos del barrio se comunicaron con las autoridades para advertir la gravedad de lo ocurrido e intentaron auxiliar a la víctima. Antes de la llegada de las patrullas de la Policía, el presunto agresor escapó del lugar.

El homicidio de Liyela Malaver revela el riesgo constante que enfrentan los trabajadores informales ante presuntas bandas de extranjeros que controlan el transporte y exigen pagos ilegales - crédito Colprensa
El sospechoso alcanzó a huir antes de la llegada de patrullas aunque fue capturado - crédito Colprensa

La investigación busca establecer cómo se desencadenó el homicidio

La captura se concretó en un sector cercano al sitio del crimen, cuando uniformados localizaron al sospechoso en Bosa. Después del procedimiento, fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación para el avance del proceso judicial.

Las autoridades siguen investigando las circunstancias exactas que desencadenaron la confrontación y ahora tendrán que determinar la responsabilidad del capturado en la muerte de Rocha.

Según El Universal, familiares, amigos y conocidos de la víctima también han expresado mensajes de dolor en redes sociales y esperan que el caso no quede impune.

Bogotá reporta 13 homicidios en un solo día, el 1 de septiembre de 2024, según la Policía Metropolitana - crédito Colprensa
El hecho causó rechazo en el sector del suroccidente de la ciudad - crédito Colprensa

Las autoridades trabajan por judicializar a los responsables de delitos intrafamiliares

Un juez de conocimiento condenó a 18 años de prisión a un hombre que agredió física y sexualmente a su compañera sentimental entre 2022 y 2024 en Valle de San Juan, Tolima, según la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el organismo, el condenado enfrentó un “ciclo de violencia” durante dos años en distintas viviendas ubicadas en zonas rural y urbana del municipio, donde presuntamente amenazó a la mujer con quitarle a sus hijos, menores de edad, y con lastimarlos si no accedía a sostener encuentros sexuales.

Un fiscal de la Seccional Tolima sustentó que el hombre es responsable de los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y violencia intrafamiliar, todas las conductas agravadas.

El juzgado también lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal y le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. La sentencia quedó en firme y deberá cumplirla en un centro penitenciario.

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