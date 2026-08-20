Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Los generales Erik Rodríguez y Carlos Carrasquilla lideran las Fuerzas Militares de Colombia: esta es su trayectoria y formación

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea quedaron bajo el mando de dos oficiales con sólida experiencia en operaciones nacionales y cooperación internacional, tras la decisión presidencial que busca fortalecer la seguridad y la lucha contra la criminalidad en el país

Erick Rodríguez Aparicio fue designado comandante general de las Fuerzas Militares y Carlos Enrique Carrasquilla Gómez asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto - crédito FF.MM.
Erick Rodríguez Aparicio fue designado comandante general de las Fuerzas Militares y Carlos Enrique Carrasquilla Gómez asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto - crédito FF.MM.
Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, oficializó la designación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares durante una ceremonia en el Batallón Paraíso de Barranquilla.

El acto, desarrollado el 20 de agosto de 2026, estuvo marcado por un mensaje de combate frontal a la criminalidad y por la confianza depositada en altos oficiales con reconocida experiencia en defensa y seguridad. Erik Rodríguez Aparicio asume la comandancia general, mientras Carlos Enrique Carrasquilla Gómez ocupa la jefatura del Estado Mayor Conjunto, el segundo cargo en la línea de mando militar.

De la Espriella enfatizó en su intervención: “Para ganar esa guerra contra la criminalidad es fundamental rodearse de los mejores soldados”, y advirtió que la nueva cúpula tendrá la tarea de garantizar la seguridad en todos los rincones del país. “No van a tener dónde esconderse, no van a tener tregua, no vamos a dejar un minuto de perseguirles”, añadió el mandatario.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella oficializó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia en una ceremonia en Barranquilla - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella oficializó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia en una ceremonia en Barranquilla - crédito Presidencia

Mayor general Erik Rodríguez Aparicio: experiencia operativa y formación internacional

Nacido en Bucaramanga, Erik Rodríguez Aparicio cuenta con más de 36 años de trayectoria en las Fuerzas Militares de Colombia. Se graduó de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1990, donde obtuvo el título de profesional en Ciencias Militares con el grado de subteniente del arma de Caballería.

Su carrera incluye el mando de unidades clave como el Grupo de Caballería N.° 16 Guías del Casanare, la Fuerza de Tarea Sumapaz, la Séptima Brigada del Ejército, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y la Primera División del Ejército Nacional.

En la estructura conjunta, Rodríguez Aparicio fue comandante del Comando Conjunto N.° 2 Suroccidente, jefe de Operaciones del Ejército Nacional y director del J7/9 del Comando Sur de Estados Unidos. Además, ocupó la posición de adjunto militar en la Embajada de Colombia en Londres y fue oficial de enlace ante el Ejército Sur de ese país.

PUBLICIDAD

Erik Rodríguez Aparicio llega a la comandancia general con más de 36 años de trayectoria en las Fuerzas Militares de Colombia - crédito prensa Fuerzas Militares
La carrera del mayor general Erik Rodríguez Aparicio incluyó mandos en unidades del Ejército Nacional, el Comando Conjunto N.° 2 Suroccidente y el Comando Sur de Estados Unidos - crédito prensa Fuerzas Militares

La formación académica de Rodríguez Aparicio incorpora títulos de alto nivel, como el de Administrador de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Política y Asuntos Internacionales, y magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

En el ámbito internacional, obtuvo un Magíster en Artes en Estrategia y Seguridad Internacional y un Magíster en Defensa del King’s College London University. Es miembro del UK Royal College of Defence Studies y egresado del programa Pade de la Universidad de los Andes y Esade Business School.

Entre sus distinciones destacan la Medalla Cruz de Boyacá, la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público en cuatro ocasiones, las condecoraciones Córdova y Nariño, así como 26 medallas nacionales y 3 internacionales.

Su regreso al servicio activo fue anticipado tras su salida de la institución durante el gobierno anterior, motivada por denuncias sobre la situación de seguridad y la actuación de grupos armados ilegales.

Mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez: liderazgo en operaciones y gestión estratégica

La formación del mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez incluye estudios en defensa, geopolítica y gestión de recursos estratégicos en Colombia, Londres y Washington - crédito prensa Fuerzas Militares
La formación del mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez incluye estudios en defensa, geopolítica y gestión de recursos estratégicos en Colombia, Londres y Washington - crédito prensa Fuerzas Militares

El nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto, Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, nació en Medellín y lleva 33 años de servicio en el Ejército Nacional. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1990 y egresó como subteniente en 1992. Su trayectoria profesional incluye el mando de la Fuerza de Tarea Dragón, la Brigada de Selva N.° 28, la Fuerza de Tarea Quirón y la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional.

En el contexto internacional, Carrasquilla Gómez fue oficial de enlace para la Fuerza Multinacional de Observadores en la Península del Sinaí y asesor principal de actividades de coalición para países aliados en el Comando Sur de Estados Unidos. También ejerció funciones como Director Ejecutivo J7/9 en esa entidad. Entre sus logros, figura la presidencia de la Federación Colombiana Deportiva Militar y comandó la Primera División del Ejército Nacional hasta su nombramiento actual.

En cuanto a formación, Carrasquilla Gómez es profesional en Ciencias Militares y cuenta con un Magíster en Defensa del King’s College London University, un Magíster en Gestión de Recursos Estratégicos Nacionales de la National Defense University en Washington D. C., y un Magíster en Geopolítica y Estrategia de la Escuela Superior de Guerra. Finalizó el Programa de Alta Dirección Ejecutiva de la Universidad de La Sabana y realizó cursos de liderazgo militar en los Estados Unidos.

Designación del nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares y de la cúpula militar - crédito prensa FF.MM.
Designación del nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares y de la cúpula militar - crédito prensa FF.MM.

El equipo de mando y la directriz presidencial

Junto a Rodríguez Aparicio y Carrasquilla Gómez, la nueva cúpula militar se completa con el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez como comandante del Ejército Nacional, el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla al frente de la Armada de Colombia y el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Durante la ceremonia, el presidente De la Espriella instó al nuevo equipo a proteger a los colombianos, defender la soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón del país. “A todos ellos les he dado una instrucción clara, contundente, inequívoca: proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria”, afirmó el mandatario.

El enfoque del Gobierno apunta a la recuperación de la seguridad y la imposición de la ley mediante la acción de la fuerza pública. “Delincuente que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde, yo mismo asumiré las responsabilidades políticas a las que haya lugar”, sostuvo el presidente durante el acto.

De acuerdo con una comunicación emitida por las FF.MM., la nueva línea de mando será responsable de liderar unas Fuerzas Militares firmes, profesionales y respetuosas de la ley, con el objetivo de restaurar el orden y la tranquilidad en el territorio nacional.

Temas Relacionados

Fuerzas Militares de ColombiaEjército NacionalAbelardo de la EspriellaSeguridad nacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presuntos asesinos de un dragoneante del Inpec en Itagüí fueron enviados a prisión

La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y el gremio penitenciario exige medidas extraordinarias para reforzar la protección de sus miembros en todo el país

Presuntos asesinos de un dragoneante del Inpec en Itagüí fueron enviados a prisión

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con los colombianos Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido

El Estadio ueno Defensores del Chaco es epicentro del duelo entre paraguayos y brasileños, con tres colombianos a bordo

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con los colombianos Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

El cantante popular se convirtió en el primer invitado hombre del pódcast ‘Vos Podés’, repasando una niñez marcada por las pérdidas, el trabajo precoz, así como su periodo de desorientación por el éxito que casi le cuesta su matrimonio

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Lina María Garrido ‘estalló’ contra exdirector de la ANT por defender nómina de contratistas durante el Gobierno Petro: “Repugnante”

La ahora directora de la entidad del Ministerio de Agricultura afirmó que en la anterior gestión, según su concepto, había “una olla podrida”

Lina María Garrido ‘estalló’ contra exdirector de la ANT por defender nómina de contratistas durante el Gobierno Petro: “Repugnante”

Millonarios ofrecimientos y amenazas de muerte: expresidente de Orsomarso reveló detalles de las apuestas ilegales en el fútbol colombiano

Edward Lenis, expresidente del club, reveló el momento cuando descubrió esas irregularidades durante su gestión, unos hechos que se volvieron a ver en 2026

Millonarios ofrecimientos y amenazas de muerte: expresidente de Orsomarso reveló detalles de las apuestas ilegales en el fútbol colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

Deportes

Olimpia vs. Vasco da Gama minuto a minuto EN VIVO: Anulado el gol Olimpia en octavos de final en la Copa Sudamericana 2026

Olimpia vs. Vasco da Gama minuto a minuto EN VIVO: Anulado el gol Olimpia en octavos de final en la Copa Sudamericana 2026

Millonarios ofrecimientos y amenazas de muerte: expresidente de Orsomarso reveló detalles de las apuestas ilegales en el fútbol colombiano

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga Femenina 2026: hay clásico vallecaucano

La Vuelta España 2026 tendrá la menor cantidad de colombianos en los últimos años: esta es la fecha de inicio

Juan Fernando Quintero volvió al DIM tras casi una década y, al borde de las lágrimas, confesó: “Es de las pocas cosas que me hacen llorar en la vida”