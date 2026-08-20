Los generales Erik Rodríguez y Carlos Carrasquilla lideran las Fuerzas Militares de Colombia: esta es su trayectoria y formación

Erick Rodríguez Aparicio fue designado comandante general de las Fuerzas Militares y Carlos Enrique Carrasquilla Gómez asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto - crédito FF.MM.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, oficializó la designación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares durante una ceremonia en el Batallón Paraíso de Barranquilla.

El acto, desarrollado el 20 de agosto de 2026, estuvo marcado por un mensaje de combate frontal a la criminalidad y por la confianza depositada en altos oficiales con reconocida experiencia en defensa y seguridad. Erik Rodríguez Aparicio asume la comandancia general, mientras Carlos Enrique Carrasquilla Gómez ocupa la jefatura del Estado Mayor Conjunto, el segundo cargo en la línea de mando militar.

De la Espriella enfatizó en su intervención: “Para ganar esa guerra contra la criminalidad es fundamental rodearse de los mejores soldados”, y advirtió que la nueva cúpula tendrá la tarea de garantizar la seguridad en todos los rincones del país. “No van a tener dónde esconderse, no van a tener tregua, no vamos a dejar un minuto de perseguirles”, añadió el mandatario.

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Abelardo de la Espriella oficializó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia en una ceremonia en Barranquilla - crédito Presidencia

Mayor general Erik Rodríguez Aparicio: experiencia operativa y formación internacional

Nacido en Bucaramanga, Erik Rodríguez Aparicio cuenta con más de 36 años de trayectoria en las Fuerzas Militares de Colombia. Se graduó de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1990, donde obtuvo el título de profesional en Ciencias Militares con el grado de subteniente del arma de Caballería.

Su carrera incluye el mando de unidades clave como el Grupo de Caballería N.° 16 Guías del Casanare, la Fuerza de Tarea Sumapaz, la Séptima Brigada del Ejército, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y la Primera División del Ejército Nacional.

En la estructura conjunta, Rodríguez Aparicio fue comandante del Comando Conjunto N.° 2 Suroccidente, jefe de Operaciones del Ejército Nacional y director del J7/9 del Comando Sur de Estados Unidos. Además, ocupó la posición de adjunto militar en la Embajada de Colombia en Londres y fue oficial de enlace ante el Ejército Sur de ese país.

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La carrera del mayor general Erik Rodríguez Aparicio incluyó mandos en unidades del Ejército Nacional, el Comando Conjunto N.° 2 Suroccidente y el Comando Sur de Estados Unidos - crédito prensa Fuerzas Militares

La formación académica de Rodríguez Aparicio incorpora títulos de alto nivel, como el de Administrador de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Política y Asuntos Internacionales, y magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

En el ámbito internacional, obtuvo un Magíster en Artes en Estrategia y Seguridad Internacional y un Magíster en Defensa del King’s College London University. Es miembro del UK Royal College of Defence Studies y egresado del programa Pade de la Universidad de los Andes y Esade Business School.

Entre sus distinciones destacan la Medalla Cruz de Boyacá, la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público en cuatro ocasiones, las condecoraciones Córdova y Nariño, así como 26 medallas nacionales y 3 internacionales.

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Su regreso al servicio activo fue anticipado tras su salida de la institución durante el gobierno anterior, motivada por denuncias sobre la situación de seguridad y la actuación de grupos armados ilegales.

Mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez: liderazgo en operaciones y gestión estratégica

La formación del mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez incluye estudios en defensa, geopolítica y gestión de recursos estratégicos en Colombia, Londres y Washington - crédito prensa Fuerzas Militares

El nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto, Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, nació en Medellín y lleva 33 años de servicio en el Ejército Nacional. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1990 y egresó como subteniente en 1992. Su trayectoria profesional incluye el mando de la Fuerza de Tarea Dragón, la Brigada de Selva N.° 28, la Fuerza de Tarea Quirón y la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional.

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En el contexto internacional, Carrasquilla Gómez fue oficial de enlace para la Fuerza Multinacional de Observadores en la Península del Sinaí y asesor principal de actividades de coalición para países aliados en el Comando Sur de Estados Unidos. También ejerció funciones como Director Ejecutivo J7/9 en esa entidad. Entre sus logros, figura la presidencia de la Federación Colombiana Deportiva Militar y comandó la Primera División del Ejército Nacional hasta su nombramiento actual.

En cuanto a formación, Carrasquilla Gómez es profesional en Ciencias Militares y cuenta con un Magíster en Defensa del King’s College London University, un Magíster en Gestión de Recursos Estratégicos Nacionales de la National Defense University en Washington D. C., y un Magíster en Geopolítica y Estrategia de la Escuela Superior de Guerra. Finalizó el Programa de Alta Dirección Ejecutiva de la Universidad de La Sabana y realizó cursos de liderazgo militar en los Estados Unidos.

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Designación del nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares y de la cúpula militar - crédito prensa FF.MM.

El equipo de mando y la directriz presidencial

Junto a Rodríguez Aparicio y Carrasquilla Gómez, la nueva cúpula militar se completa con el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez como comandante del Ejército Nacional, el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla al frente de la Armada de Colombia y el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Durante la ceremonia, el presidente De la Espriella instó al nuevo equipo a proteger a los colombianos, defender la soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón del país. “A todos ellos les he dado una instrucción clara, contundente, inequívoca: proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria”, afirmó el mandatario.

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El enfoque del Gobierno apunta a la recuperación de la seguridad y la imposición de la ley mediante la acción de la fuerza pública. “Delincuente que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde, yo mismo asumiré las responsabilidades políticas a las que haya lugar”, sostuvo el presidente durante el acto.

De acuerdo con una comunicación emitida por las FF.MM., la nueva línea de mando será responsable de liderar unas Fuerzas Militares firmes, profesionales y respetuosas de la ley, con el objetivo de restaurar el orden y la tranquilidad en el territorio nacional.