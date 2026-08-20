Fenómeno de El Niño enciende las alarmas: Asoenergía exige combustible para evitar una crisis energética

Asesor técnico de Asoenergía expuso la necesidad crítica de que las plantas industriales cuenten con combustible de respaldo garantizado, como el diése - crédito XM SA ESP

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El asesor técnico de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), Mauricio Rodríguez, solicitó garantizar el suministro de combustible de respaldo para las plantas térmicas del país durante el desarrollo del fenómeno de El Niño.

La petición se presentó durante el Octavo Foro XM 2026, en un panel sobre medidas inmediatas para el sector eléctrico colombiano. En el encuentro participaron representantes de Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg), Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), Asoenergía y la Universidad de los Andes.

El vocero gremial enfatizó la necesidad de proteger los contratos de gas natural suscritos por el sector industrial y evitar el desvío del insumo hacia las plantas térmicas en momentos de alta demanda.

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Asimismo, el asesor técnico llamó la atención sobre la logística requerida para transportar diésel hacia las termoeléctricas que operan con combustibles sustitutos.

Octavo Foro XM 2026, panel sobre medidas inmediatas para el sector eléctrico colombiano - crédito @XM_SA_ESP/X

Mauricio Rodríguez señaló que es “absolutamente necesario” que cada planta mantenga disponible su combustible de respaldo, especialmente ante los riesgos que enfrenta el sector industrial.

Rodríguez advirtió que, en situaciones de escasez, podría priorizarse a las generadoras sobre la industria, pese a que esta ya tenga contratos de suministro: “Estaremos también vigilantes en este tema, muy vigilantes”.

Logística del diésel e importación de gas durante esta época

Durante su intervención, el representante de Asoenergía detalló las dificultades operativas que enfrenta el transporte de insumos líquidos para el sistema eléctrico nacional. El asesor explicó las diferencias en el abastecimiento entre las plantas alimentadas por gas y aquellas que requieren combustible diésel para su funcionamiento en épocas de sequía.

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Asoenergía pidió garantizar el combustible de respaldo para las plantas térmicas del país ante el desarrollo del fenómeno de El Niño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Rodríguez señaló: “Los que tengan gas en firme, evidentemente todo el gas correspondiente; el que tenga gas o no gas, perdón, otro tipo de combustibles sustitutos, tendrá que ser necesariamente respetuoso de poderlo utilizar”.

“Y aquí viene un elemento para terminar que es clave: es la logística que esto significa. En el gas natural, pues teóricamente no debería haber mayor problema si la estructura está basada fundamentalmente en importación, pero el resto de plantas térmicas, que en su gran mayoría están utilizando diésel, sí”, sostuvo el vocero de Asoenergía.

El representante gremial instó a las autoridades del sector energético a supervisar las cadenas de distribución para asegurar el funcionamiento de las plantas de respaldo sin perjudicar la producción industrial: “La verdad es que siempre se olvida este tema y siempre dejamos de lado las dificultades de transporte y de aspecto logístico para hacer uso de este combustible en estos fenómenos”.

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El gremio industrial pidió proteger los contratos de gas natural que ya tiene suscritos el sector y evitar que el combustible sea desviado hacia las generadoras en momentos de alta demanda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Entonces, aquí estaremos también muy vigilantes para que este aspecto logístico se cumpla a cabalidad y se pueda garantizar que esas plantas que tienen el respaldo en diésel utilicen diésel y lleguen a tener la posibilidad de generación por contar con su combustible”, aseveró Rodríguez.

Consolidación del fenómeno de El Niño: esta es la razón por la que los gremios se preparan

La solicitud del sector industrial se produce ante la confirmación por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente sobre la consolidación del fenómeno de El Niño en Colombia.

Los informes técnicos registran temperaturas por encima de los 2 grados Celsius en la región Pacífica, con pronósticos de un fenómeno de fuerte intensidad que podría prolongarse hasta los primeros meses de 2027.

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Los bajos niveles de los ríos Magdalena y Cauca también generan dificultades para la navegabilidad. El impacto de El Niño, por tanto, trasciende el sector energético - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La disminución en los volúmenes de precipitación afecta las regiones Andina y Caribe con descensos en los niveles de los ríos, mientras que la región Pacífica presenta reducciones frente a sus promedios históricos. De igual forma, las regiones de la Orinoquía y la Amazonía registran episodios de sequía e incremento en el riesgo de incendios de la cobertura vegetal.

La reducción en los caudales de las cuencas hidrográficas disminuye la capacidad de generación hidroeléctrica en los embalses del país, lo que obliga a incrementar la participación de la generación térmica.

Esta condición impacta también la producción agropecuaria por falta de agua para riego y reduce la navegabilidad en los ríos Magdalena y Cauca.

La sequía también incrementa el riesgo de incendios de cobertura vegetal en diferentes regiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frente a esta coyuntura, el Gobierno nacional de Abelardo de la Espriella mantiene activa la Alerta Temprana Nacional mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Las acciones prioritarias se centran en el abastecimiento de agua potable en los municipios vulnerables y en la atención de contingencias forestales en el territorio nacional.