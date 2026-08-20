Lina María Garrido ‘estalló’ contra exdirector de la ANT por defender nómina de contratistas durante el Gobierno Petro: “Repugnante”

La directora de la ANT arremetió contra el exdirector de la entidad, Luis Felipe Harman - crédito Lina María Garrido/Facebook - captura de pantalla @harmanfelipe/X

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La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, “estalló” públicamente contra su antecesor, Luis Felipe Harman, luego de que este defendió la cantidad de contratistas durante los años del Gobierno Petro como respuesta al señalamiento de Garrido sobre una gestión de “derroche”, especialmente en la entidad del Ministerio de Agricultura.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Garrido acusó a Harman de encubrir presuntas irregularidades en la contratación durante la administración anterior, luego de que Harman señaló que, si los funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella “hubieran hecho empalme, se dan cuenta que están sumando dos o tres veces los mismos contratistas”.

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Así reaccionó Lina María Garrido, directora de la ANT contra Luis Felipe Harman por la nómina de contratistas - crédito @linamariagarri1/X

“En la ANT, hay contratos de 4 y 5 meses que se vencieron y los cuentan doble vez y hasta triple vez. Es más, en el 2026 fue cuando menos gente trabajó con alrededor de 4.500 personas”, alegó el exdirector de la entidad.

Sin embargo, Garrido, sin contemplaciones, le contestó: “Dice el dicho ‘tras de ladrón, bufón’. Nosotros no hacemos empalme con la corrupción. Sí, son 9.280 contratos de prestación, agrupados en 5.027 contratistas, que costaron medio billón”, escribió.

En la confrontación, la nueva directora de la ANT difundió cifras sobre la magnitud de los contratos de prestación de servicios firmados bajo el Gobierno Petro: “En 2025 fueron 11.643 contratos y en 2024, 11.846. Muchos de ellos no van nunca a la oficina, no trabajan y adulteran sus planillas de aportes”.

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Felipe Harman explicó las cuotas de contratistas de la ANT tras la crítica del actual Ministerio de Agricultura - crédito @harmanfelipe/X - @MinAgricultura/X

Por su parte, a Harman le aseguró que “todo eso usted lo sabía. Esto es solo el abrebocas de la olla podrida encontrada en @AgenciaTierras. Lo de tierras es repugnante, pero de eso les hablaré en los próximos días”, continuó Lina María Garrido.

Los datos de la discordia

Horas antes, Lina María Garrido había publicado en su perfil de X una dura crítica contra la nómina de contratistas, particularmente, durante la gestión de la exministra Marta Cavajalino en la cartera de Agricultura, que fue calificada como una administración de “despilfarro de los recursos públicos y politiquería”.

En un gráfico con cifras oficiales, Garrido reveló el consolidado de órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en el sector Agricultura durante la administración Petro.

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Esta fue la información compartida por la directora de la ANT, Lina Maria Garrido - crédito @MinAgricultura/X

Allí figura que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural consolidó un total de 18.310 Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), cuyo valor conjunto asciende a $1.029.858.000.000.

La entidad con mayor participación es la ANT, con 9.281 OPS por un valor de $451.000.000.000, seguida por:

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con 3.056 OPS y $153.008.000.000

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), con 2.585 OPS que representan $168.311.000.000.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) registró 1.971 OPS por $113.000.000.000Agencia de Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contó con 740 contratos, equivalentes a $73.000.000.000.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) presentó 412 OPS por $41.547.000.000,

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), 322 OPS, con un valor total de $29.992.000.000.

Como dato destacado, la entidad con el mayor número de OPS y el mayor valor total es la ANT, con 9.281 OPS y $451.000 millones.

Juan Felipe Harman defendió el convenio ANT-SAE tras señalamientos en el Libro de la Verdad

Por su parte, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, respondió a los señalamientos expuestos en el llamado “Libro de la Verdad” sobre el convenio entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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"Es momento de defender la Reforma Agraria y al campesinado", dijo el exdirector de la ANT - crédito @harmanfelipe/X

Harman afirmó que las denuncias sobre la compra de tierras por un millón de pesos ya habían sido cuestionadas anteriormente y defendió la gestión de la entidad durante su administración.

Según el exfuncionario, la Contraloría General de la República auditó el convenio y, en su interpretación, no halló evidencias de apropiación indebida de recursos públicos.

El exdirector defendió su gestión y cuestionó la veracidad de los datos presentados por la nueva administración.