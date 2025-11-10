Colombia

Elder Dayan habló de las críticas que recibió por interpretar temas de Shakira y si le gustaría cantar con ella: “Estuvimos hablando”

El hijo de Diomedes Díaz enfrentó distintos comentarios por rendir tributo a la cantante barranquillera con la interpretación de la canción ‘Inevitable’, del álbum ‘¿Dónde están los ladrones?′

Por primera vez, el icónico tema de Shakira, 'Inevitable' sonó en vallenato gracias a la voz de Elder Dayán que la versionó en vivo - crédito @elderdayanoficial y @shakira/Instagram

Las redes sociales se han movido por la interpretación de un sencillo musical por parte de Elder Dayan, hijo de Diomedes Díaz.

Se trató uno de los temas más reconocidos de Shakira, Inevitable, perteneciente a su álbum ¿Dónde están los ladrones?.

El cantante vallenato, conocido por su herencia musical y su disposición a explorar nuevas fusiones, ha sido objeto de críticas por parte de quienes consideran que se aleja del vallenato tradicional al colaborar con artistas de otros géneros y versionar éxitos ajenos al folclor.

En medio de la controversia, Dayan reveló que ha mantenido contacto con la artista barranquillera y expresó su interés en una colaboración musical futura.

La polémica surgió a raíz de la participación de Elder Dayan en proyectos junto a figuras como Gusi, Manuel Turizo y Pasabordo, así como por su decisión de interpretar canciones fuera del repertorio clásico del vallenato.

Según relató en una reciente entrevista con la periodista Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva, los comentarios negativos no se han hecho esperar.

“Eso me tiran y me recontratiran. No, que se está desviando del camino, porque se salió del vallenato, porque está pendiente a hacer feat con los reguetoneros, con los populares, que no sé qué, que la industria de la música ha cambiado totalmente”, indicó inicialmente en la conversación.

'El Picantico', destacado tema del álbum, fue una obra póstuma de Omar Geles - crédito @lucasdangond/X

Estas palabras reflejan la presión que enfrenta por parte de un sector del público que defiende la pureza del género. Ante las críticas, Elder Dayan ha optado por no responder y mantener su visión artística.

Asimismo, el cantante sostuvo en la charla que la música trasciende etiquetas y fronteras, por lo que dijo que tampoco tiene género y no le pertenece exclusivamente a hombres o mujeres como fue el caso de Inevitable.

“La música es universal, la música no tiene género”. Para él, la creatividad y la apertura a nuevas influencias enriquecen el panorama musical, y no encuentra sentido en limitarse a un solo estilo por tradición o por las expectativas de los demás.

Shakira grabó 'Inevitable' para su trabajo discográfico '¿Dónde están los ladrones?' - crédito X

Además, señaló que las redes sociales suelen amplificar los comentarios negativos más que aportar valor constructivo.

El punto álgido de la controversia con este tipo de comentarios, llegó cuando Dayan interpretó la canción de la colombiana, un tema musical que cuenta con más de tres décadas de historia.

La reacción de la artista fue inmediata: Shakira compartió la versión de Elder Dayan con sus 93 millones de seguidores, manifestando su aprecio por la interpretación.

Este gesto, lejos de apaciguar las críticas, generó aún más debate entre quienes celebran la versatilidad del cantante y quienes lo acusan de abandonar sus raíces.

En este contexto, Elder Dayan relató que logró establecer contacto con la intérprete de La pared, a través de Instagram.

Aunque supone que la conversación fue gestionada por el equipo de la artista, el cantante aprovechó la oportunidad para agradecerle y ponerse a disposición para cualquier proyecto conjunto.

Elder Dayán y Lucas Dangond lanzaron su nuevo álbum ‘El Cantor’ - crédito @elderdayanoficial/Instagram

“Estuvimos hablando y le mandé las gracias, me puse a la orden, que cualquier cosa”, explicó. La posibilidad de una colaboración entre ambos queda abierta, especialmente considerando la admiración mutua y el interés de Dayan en trabajar con la barranquillera.

La coyuntura resulta propicia para un encuentro musical, ya que la artista hizo una parada en Colombia con presentaciones programadas en Cali y un regreso con una única fecha a Bogotá a finales de octubre e inicios de noviembre.

Finalmente, Elder Dayan no ocultó su entusiasmo ante la idea de compartir escenario o estudio con una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial.

La afinidad de Shakira por el vallenato y su capacidad para llenar estadios en todo el mundo refuerzan la expectativa de una posible colaboración que podría unir dos tradiciones musicales colombianas en un solo proyecto.

