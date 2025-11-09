Colombia

Video: Conductor fue agredido por limpiavidrios en Bogotá: “Cada ocho días es lo mismo”

La grabación se hizo viral debido a la gravedad de heridas que tenía la víctima del hecho

Cámaras de seguridad del sector captaron los momentos de la agresión - crédito @ColombiaOscura/X

Debido a los hechos de intolerancia que se han registrado en el país recientemente, las autoridades han pedido la ayuda de la ciudadanía para mitigar las cifras sobre riñas y altercados públicos.

Muestra de la gravedad de estos hechos queda en evidencia con la afirmación que hizo el Ministerio de Defensa, que reveló que tres de cada diez asesinatos son por situaciones que se pudieron resolver mediante el diálogo.

Precisamente, un caso de esta índole es tendencia en redes sociales porque quedó captado en video como un conductor fue agredido en Bogotá por un grupo de limpiavidrios.

En la grabación se observa como los trabajadores informales arrojaron objetos contundentes al vehículo de carga que conducía el ciudadano, que intentó disipar a los agresores bajando del automotor.

La agresión se habría registrado luego de que el conductor no permitió que limpiaran el vidrio frontal del furgón - crédito @ColombiaOscura/X

Después de varios segundos de agresión, residentes del sector se interpusieron entre los limpiavidrios y el ciudadano, evitando que el segundo siguiera siendo golpeado.

En otro video que fue publicado en redes sociales se observa como quedó el rostro del conductor, que tenía un corte profundo en la parte superior de su rostro, mientras que los demás presentes pedían que llamaran a la policía.

Cuéntenos qué paso, es que estos videos es para que no sigan haciendo lo mismo. Cada ocho días es lo mismo, fue otro señor reventado, otro apuñalado, pero le hacen algo a uno de ellos y ahí si es un problema”, fueron las palabras

La víctima terminó con un corte de gravedad en su rostro - crédito @ColombiaOscura/X

Debido a que el ciudadano pidió no ser grabado, se desconoce si las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos, y si alguno de los agresores terminó siendo capturado por sus actos.

Sin embargo, en los comentarios de la publicación, que cuenta con más de ocho mil reproducciones, internautas denunciaron que se trata de una problemática que se registra en varias zonas de Bogotá.

“Eso no es nuevo, hay sitios en los que toca dar monedas o te rompen los vidrios, es una obligación”, “Y la policía nunca llega, ese es el problema de los semáforos, los conductores son víctimas fijas de esas personas” o “Seguramente no paso nada, esos casos así se ven a diario en Bogotá, una ciudad que no camina segura”, son algunos de los comentarios al respecto.

El ciudadano fue protegido por la comunidad - crédito @ColombiaOscura/X

Destinarán 9.000 millones de pesos para fortalecer seguridad en Bogotá

La administración distrital de Bogotá ha anunciado una inversión de 9.000 millones de pesos para robustecer el sistema de videovigilancia en la ciudad. Los recursos, provenientes de los Fondos de Desarrollo Local de las alcaldías en conjunto con la Secretaría de Gobierno, serán transferidos a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, que se encargará del proceso de contratación, adquisición e instalación de los equipos.

El plan incluye la instalación de puntos de videovigilancia que contarán con cámaras multisensor con visión de 360 grados, gabinetes metálicos, sistemas de respaldo energético, canalizaciones aéreas o subterráneas e integración directa al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Además, se busca garantizar el mantenimiento y soporte técnico especializado, por lo que el distrito ha indicado que no se trata únicamente de la compra de cámaras, sino de una solución integral que involucra energía, seguridad digital y mantenimiento preventivo.

Para asegurar la transparencia en la gestión, el proceso de adquisición será público y competitivo, complementado con auditorías técnicas y sociales, y la publicación periódica de los avances del proyecto. Desde la Alcaldía de Bogotá indicaron que con este proyecto se busca ampliar la cobertura tecnológica en 19 localidades, reducir delitos en zonas críticas y reforzar la operatividad tanto del C4 como de la policía en la capital.

Temas Relacionados

IntoleranciaRedes SocialesVideoAgresiónLimpiavidriosBogotáColombia-Noticias

