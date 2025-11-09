Hijo de un senador del Partido Liberal será candidato al Congreso en el Centro Democrático: Álvaro Uribe le dio “la bendición”

Álvaro Uribe dio espaldarazo a Miguel Pinto Rueda para ser parte de los candidatos al Congreso en 2026 - crédito Captura de Video redes sociales

Con miras a las elecciones de Senado y Cámara de Representantes que se desarrollará en marzo de 2026, el partido Centro Democrático reveló uno de los primeros candidatos que participaran en los comicios legislativos del año entrante.

Es el caso de Miguel Ángel Pinto Rueda, hijo del senador Miguel Ángel Pinto Hernández, del Partido Liberal, que por medio de sus redes sociales, compartió un video en el que confirmó su postulación a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander para el periodo 2026-2030.

En el filme, se observa que el nuevo candidato del Centro Democrático es respaldado por el líder natural de la colectividad de oposición, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que resaltó las capacidades de Pinto Rueda para aspirar a una curul en el Congreso.

“Nos honra mucho que el Centro Democrático cuente con el apoyo y la presencia del doctor Miguel Pinto Rueda (...) de una gran juventud, catalogada en una universidad muy prestigiosa, como me lo ha dicho el rector, como el mejor profesor, nos honra al entrar al Centro Democrático para defender un país seguro, pero seguro para todos”, comentó el exmandatario.

Así mismo, aseguró que la presencia del dirigente santandereano ayudará a consolidar su bancada para el próximo periodo legislativo, enfocado en aspectos como la seguridad, la libertad, el emprendimiento, entre otros.

“Seguro con libertad, es una seguridad para proteger la libertad de cada colombiano, de cada familia, de cada joven. Un país con emprendimiento privado, no como un fin, sino como un medio para resolver problemas sociales. Un país con un estado pequeño y una educación grande”, manifestó.

Por su parte, Miguel Ángel Pinto Rueda agradeció el respaldo del expresidente colombiano y aseveró que, de lograr su espacio en el Congreso, desarrollará una agenda enfocada en los beneficios del departamento de Santander.

“El afecto y apoyo del presidente Álvaro Uribe Vélez a Santander es una motivación para unirnos e impulsar un departamento imparable. Nos reunimos con el gran colombiano y conversamos sobre los retos para impulsar aún más el turismo en el departamento, los retos para devolverle la salud a los santandereanos y otros temas que comprometen el ambiente, la infraestructura y el empleo en nuestro departamento”, indicó Pinto Rueda.

También, el empresario santandereano reiteró su compromiso para impulsar propuestas para fortalecer la seguridad en el país.

“No más infamia, no más cambiar el relato de la historia, de hacer parecer a los delincuentes, terroristas y guerrilleros como héroes. Me comprometo como joven, empresario y docente a retomar el orden, la seguridad desde el respaldo a las leyes, que desde el Congreso de Colombia, se necesitan con urgencia para retomar el rumbo y no seguir cayendo en el abismo de la improvisación de un cambio que no fue”, sostuvo.

Álvaro Uribe será candidato al Senado

La llegada de Miguel Pinto Rueda al Centro Democrático se suma a la intención del expresidente colombiano de postularse como candidato al Senado para las elecciones parlamentarias del 2026.

Según comunicó el exjefe de Estado, estará ocupando la casilla 25, con el propósito de que, según él, logren consolidarse como la mayor bancada del país.

“El partido ha dicho que las instancias judiciales me lo permiten. En una lista cerrada yo estaría de 25. Me dijeron encabece, pero no tiene gracia porque es poner a todos para que me empuje. Estar de 25 es un riesgo, pero ayudamos a empujar”, expresó el exmandatario en declaraciones a los medios de comunicación, tras un encuentro realizado con el expresidente Cesar Gaviria en Llanogrande (Antioquia).

El principal obstáculo para el regreso de Uribe al Congreso era la condena en segunda instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, dictada por la jueza Sandra Heredia el 28 de julio, que le imponía doce años de prisión domiciliaria y restringía sus derechos políticos.

No obstante, el 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al exmandatario de todos los cargos, lo que le permitió recuperar su libertad y habilitó su participación en las elecciones legislativas previstas para marzo de 2026.

Mientras el nombre de Álvaro Uribe ya es un hecho en la lista del Centro Democrático, la definición del resto de los veinticuatro puestos permanece en proceso. La incertidumbre se concentra en la cabeza de lista, ya que las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal han descartado, por ahora, regresar al Legislativo debido a sus aspiraciones presidenciales.

Otros nombres relevantes, como Alirio Barrera y Ciro Ramírez, aún no han comunicado si continuarán en el Congreso. En contraste, la continuidad de Honorio Henríquez, Enrique Cabrales y Carlos Meisel parece asegurada, ya que todo indica que repetirán curul.