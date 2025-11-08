Juez confirmó que cantantes vallenatos, presentes en fiestas de Nicolás Petro Burgos deberán ser testigos en su caso

El juez de Barranquilla admite como testigos a varios cantantes vallenatos en el caso de Nicolás Petro Burgos - crédito Colprensa

La investigación judicial sobre los gastos personales y el estilo de vida de Nicolás Petro Burgos dio un nuevo giro con la decisión del juez primero especializado de Barranquilla de admitir como testigos a varios cantantes vallenatos que participaron en fiestas privadas organizadas por el entonces diputado del Atlántico.

Esta medida, solicitada por la Fiscalía General, busca esclarecer la naturaleza de los eventos y la procedencia de los fondos utilizados para su contratación, en el desarrollo de un proceso que examina la coherencia entre los ingresos y los gastos del procesado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El juez fundamentó su decisión en la necesidad de determinar los detalles de la contratación de los músicos y el tipo de celebraciones en las que participaron. Según el magistrado, la Fiscalía pretende demostrar que los gastos de Nicolás Petro Burgos superaban ampliamente su patrimonio y sus ingresos declarados, lo que justificaría la pertinencia de escuchar a los artistas involucrados.

En palabras del juez, “La Fiscalía en estos anexos busca, en el fondo, tratar de, en su teoría del caso, evidenciar que los gastos del procesado eran sobrepasados a su patrimonio y sus ingresos, por eso el Juzgado lo encuentra pertinente”.

El proceso judicial investiga la discrepancia entre los ingresos declarados y los gastos de Nicolás Petro Burgos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El proceso judicial pone especial atención en el derroche atribuido a Nicolás Petro Burgos durante su periodo como diputado, así como en la aparente falta de correspondencia entre su salario y los desembolsos realizados.

Entre los gastos bajo escrutinio figuran la compra de un lote en una zona exclusiva de Barranquilla, la adquisición de una camioneta y la compra de ropa de diseñador, elementos que, según la Fiscalía, no se compadecen con los ingresos oficiales del exdiputado.

Julio César Rojas Díaz, cantante vallenato, será testigo clave sobre la contratación y pagos en fiestas privadas - crédito @juliorojasdiaz/Instagram

Uno de los testigos clave será Julio César Rojas Díaz, identificado como el “Testigo 26” en el expediente. El juez detalló que este cantante fue contratado por Nicolás Petro Burgos para actuar en algunas de las fiestas privadas investigadas.

La declaración de Rojas Díaz servirá para precisar aspectos como la identidad del contratante, el monto pagado, la duración de su participación y el número de eventos en los que intervino. El funcionario judicial explicó: “El testigo fungió como un cantante en alguna de las ocasiones de fiestas que se celebraron y que fue contratado por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Este testigo, como cantante, dará cuenta a sus señorías, dice la Fiscalía, en audiencia de juicio oral, sobre la circunstancia de tiempo, modo y lugar que rodearon esos contratos que existieron para que el testigo actuara en algunas reuniones”.

Además, el juez agregó: “¿Quién lo contrató?, ¿Cuánto se le pagó?, ¿durante qué días estuvo allí? ¿Cuántas reuniones presidió? Por lo tanto, se decreta esta prueba por ser pertinente. Testigo 26, Julio César Rojas Díaz, con unos elementos 26.1, en esta declaración de Julio César Rojas Díaz, se va a utilizar para refrescar la memoria del testigo”.

La Fiscalía busca esclarecer la procedencia de los fondos usados para contratar músicos en fiestas privadas de Nicolás Petro Burgos - crédito @nicolaspetrob/Instagram

Junto a los testimonios de los músicos, el juez también avaló la incorporación de pruebas documentales sobre los movimientos financieros de Nicolás Petro Burgos.

Estos registros, según la Fiscalía, evidenciarían que los bienes muebles e inmuebles adquiridos, así como las transacciones económicas realizadas, no se ajustan a la actividad económica declarada por el procesado.

El juez especializado precisó: “Por cuanto permiten demostrar, según lo pretende la Fiscalía, lo concerniente a que muebles, inmuebles y movimientos financieros contables para la adquisición de dichos bienes y servicios, no son acordes al desarrollo de la actividad económica del procesado, ya debidamente acreditada”.

Finalmente, el tribunal admitió como prueba técnica un informe que recopila las conversaciones extraídas de los teléfonos de Nicolás Petro Burgos y de su actual pareja, Laura Ojeda.

Este material estaría vinculado a “actividades orientadas a dar apariencia de legalidad y recursos presuntamente ilícitos”, según la documentación presentada por la Fiscalía General de la Nación.