Desafío, convivencia y estrategias: este es el tercer grupo de aspirantes que se preparan para la votación en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los aspirantes revelaron sus estrategias para llegar a la competencia - crédito Infobae Colombia

Al conocerse el anuncio del tercer grupo de aspirantes aumenta la expectativa ante la inminente votación para el reality que definirá el ingreso de nuevos participantes a La casa de los famosos Colombia.

En la previa de este evento, Infobae Colombia entrevistó a los aspirantes que buscan un lugar en el programa: Tebi Bernal, Pipe Ojeda, Santiago Ríos, Jonathan Fierro, Alexis Cuero y Duván Niño, cada uno con carreras diferentes, pero con un mismo propósito: llegar a la casa estudio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cada uno compartió sus motivaciones, experiencias previas en televisión y estrategias para afrontar la convivencia, además de enviar un mensaje directo a sus seguidores para que los apoyen en la votación.

Jonathan Fierro, actor barranquillero de 37 años, es recordado por su victoria en Protagonistas de novela en 2017. Su trayectoria incluye participaciones en producciones como La Ley del Corazón 2, Enfermeras, Paraíso Blanco y proyectos en la plataforma Vix.

Un modelo y el ganador de 'Protagonistas de Novela' en 2017 sueñan con entrar al reality - crédito @canalrcn/IG

Fierro ha construido una carrera que abarca tanto la actuación como la experiencia en realities, consolidándose como una figura reconocida en el medio.

Pipe Ojeda, originario de Bucaramanga y con 33 años, se ha destacado como creador de contenido y participante en realities de competencia deportiva. Su presencia en estos formatos le ha permitido desarrollar una imagen de perseverancia y fortaleza, cualidades que ahora busca demostrar en un entorno de convivencia más exigente.

Por su parte, Tebi Bernal, de Medellín, suma una amplia experiencia en televisión y redes sociales. Participó en el Desafío Superhumanos 2017 y durante cinco años formó parte de Guerreros, lo que le ha dado una visión clara sobre la dinámica de los realities y la exposición mediática.

Bernal también ha cultivado una comunidad activa en plataformas digitales, donde comparte su día a día y su faceta como influencer.

En cuanto a los límites personales, cada uno estableció claramente lo que no estaría dispuesto a tolerar en la convivencia. Ojeda fue enfático al señalar que el desaseo es su principal límite: “El desaseo, yo sí no puedo con eso”.

Tebi Bernal y Pipe Ojeda también comienzan la disputa en redes sociales para quedarse con el cupo - crédito @canalrcn/IG

Bernal manifestó que solo reaccionaría si se le falta al respeto: “Si de pronto llegan a faltarme el respeto; obviamente, pues ahí sí, uno indudablemente se va a incomodar y eso es lo único que no toleraría”.

Fierro, por su parte, advirtió que no aceptará gritos ni órdenes de otros participantes: “No toleraré los gritos ni toleraría que me den como órdenes a mandarme, como, como haz esto, haga eso, es que usted... No”.

Entre los aspirantes también destaca Jair Alexis Cuero Muñoz, que sobresale en la lucha olímpica y ha representado a Colombia en varios campeonatos internacionales.

Del ámbito deportivo y fitness también figura Duván Niño, entrenador personal y considerado en redes sociales como un modelo a seguir por su constancia y carisma.

Alexis Cuero y Duván Niño, esperan conseguir el cupo a la casa estudio con el apoyo de sus seguidores - crédito @canalrcn/IG

Niño, actualmente comprometido, busca sorprender a la audiencia con su actitud estratégica y su capacidad para conectar tanto con los famosos como con los televidentes.

En representación del deporte y la vida saludable resalta Santiago Ríos, nacido en Medellín y popular en el entorno digital. Ríos ha sido apodado “el novio de Colombia” tras su paso por otros realities y, pese a encontrarse soltero, no descarta encontrar el amor durante su posible estadía en la competencia.

Estas son las estrategias de los participantes

Consultados por Infobae Colombia sobre las razones que los impulsan a buscar un lugar en La casa de los famosos Colombia, los tres aspirantes coincidieron en que el desafío personal y la oportunidad de conectar con el público son factores determinantes.

Fierro reconoció que el incentivo económico fue un elemento importante: “Me ofrecieron un buen pago. Hay que ser sincero, la plata siempre llama. Y segundo, porque bueno, es, es... Me gustan todos esos mierderos, me gusta estar ahí en primera fila viendo cómo se arma, cómo la gente discute, pelea y me lo disfruto”, afirmó el actor.

Este es el tercer grupo de aspirantes a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

Ojeda, en tanto, destacó el atractivo de enfrentarse a una convivencia con personalidades diversas y egos elevados: “Me parece un reto bien interesante estar con tanta gente, con diferentes personalidades, egos muy altos. Ese tipo de convivencia me parece dura, pero eso es lo que me llamó la atención”, explicó el creador de contenido.

Bernal subrayó que la estrategia principal es la supervivencia dentro del formato: “La estrategia allí es sobrevivir. Entonces, más que enfocarse uno en el amor, tiene que llegar es a ganarse eso. Y creo que por eso es que vamos todos”, señaló el influencer, que no descarta que puedan surgir relaciones, pero considera que el objetivo es mantenerse en competencia.

Duván Niño se caracteriza por su actitud positiva y su deseo de aprovechar cada oportunidad. Considera que participar en el reality es una forma de sumar experiencias a su vida.

“Vivir una experiencia más, que es la esencia de la vida, vivir experiencias, aprovechar las oportunidades”, expresó al referirse a su motivación principal.

Se describe como una persona competitiva, pero busca mantener la armonía en la convivencia, aunque reconoce que puede perder la calma en situaciones tensas, su objetivo es “tratar de alivianar las cosas para que no pasen a mayores”.

Así van las votaciones de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

Alexis Cuero afronta el reto con la misma mentalidad de quien se enfrenta a un campeonato. La invitación al reality le resultó atractiva por la posibilidad de salir de su rutina y descubrir aspectos desconocidos de sí mismo.

“Quisiera conocer más de mí, porque yo sé que puedo averiguar cosas que no he sabido de mí mismo”, afirmó. Su estrategia se basa en la disciplina y el análisis, cualidades desarrolladas en el deporte, y en mostrarse extrovertido y auténtico ante el público. Alexis considera que su experiencia como atleta le permitirá adaptarse a la competencia y sorprender a los espectadores.

Santiago Ríos apuesta por su autenticidad y su capacidad para conectar con las personas. Su estrategia no se centra únicamente en el juego, sino en aprovechar sus virtudes personales para ganarse el cariño tanto del público femenino como masculino.

“No es simplemente la estrategia, es aprovechar las virtudes que se tiene... porque hay que aprovechar las virtudes que nos dio Dios y la vida”, explicó. Santiago se define como una persona sin filtros ni máscaras, convencido de que su originalidad será su mayor fortaleza dentro de la casa.

Respecto a los límites en la convivencia, rechaza la altanería, la grosería y el lenguaje obsceno, y considera que es posible ser franco y sincero sin recurrir a la ofensa. Además, señala que no aceptaría que se traigan conflictos externos al juego.

En cuanto a la convivencia, establece un límite claro: no toleraría que alguien tome la comida ajena, ya que para él el respeto por las pertenencias de los demás es fundamental.

Diferencias con otros realities en los que estuvieron

Comienzan a circular los primeros nombres de los posibles participantes de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Al comparar esta experiencia con sus participaciones anteriores en realities, tres de los aspirantes identificaron diferencias clave. Fierro apuntó que, aunque el formato de ‘Protagonistas’ tenía un enfoque actoral, la esencia de la convivencia se mantiene, pero ahora el reto es ganarse al público a través de la autenticidad y la conexión emocional.

Por su parte, Ojeda remarcó que, en esta ocasión, la convivencia será más intensa y con prioridades distintas, ya que el foco está completamente en la interacción entre los participantes. Bernal recordó su paso por ‘Guerreros’, donde la competencia y los conflictos eran constantes, y aseguró que esa experiencia lo ha preparado para afrontar cualquier situación dentro de la casa.