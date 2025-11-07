Colombia

Resultados Súper Chontico Millonario Noche 6 de noviembre: todos los números ganadores de hoy

Esta lotería realiza su sorteo los jueves a las 21:30 horas. A continuación se presentan los números más recientes que resultaron ganadores

Guardar
El sorteo colombiano de Súper
El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves.

El Súper Chontico Millonario se transmite en directo a las 21:30 horas (hora de Colombia) cada jueves a través del canal TelePacífico. Este sorteo deriva de los populares chances Chontico Día y Chontico Noche.

Para participar, los jugadores seleccionan un número de cuatro cifras, y los premios dependen tanto del monto apostado como de la cantidad de aciertos obtenidos en el sorteo.

A continuación te dejamos los números ganadores del sorteo realizado este jueves 6 de noviembre de 2025. El único comprobante admitido para reclamar el premio es el boleto ganador, por lo que debe conservarlo si resulta premiado.

Resultados Súper Chontico Millonario Noche

  • Fecha: jueves 6 de noviembre 2025
  • Sorteo: 6348
  • Combinación ganadora: 7 0 2 8
  • Quinta: 2

Horarios de los diferentes sorteos de la lotería del Chontico

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La lotería del Chontico realiza otros dos sorteos que se llevan a cabo diariamente, distribuidos de acuerdo con el horario establecido para cada uno:

  • Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.
  • Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.
  • Súper Chontico Millonario Noche: este sorteo se realiza únicamente los jueves en punto de las 21:30 horas (hora de Colombia.

Temas Relacionados

Súper Chontico MillonarioResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Sinuano Día y Noche resultados 6 de noviembre: números ganadores de ambos sorteos

Se trata de la lotería más importante de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero su apuesta

Sinuano Día y Noche resultados

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este viernes 7 de noviembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué autos

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este 7 de noviembre

La restricción vehicular en Medellin cambia diariamente y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como último número de la placa

Pilas: Así rotará el pico

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

La reconocida actriz afirmó que está en contra de las banderas feministas y del movimiento Me Too

Amparo Grisales aseguró que el

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 7 de noviembre

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Que no te tomen por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría masacrado a cinco

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

ENTRETENIMIENTO

Amparo Grisales aseguró que el

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Tía de Alejandra Villafañe hizo duro pronunciamiento contra Raúl Ocampo: así reaccionaron las redes sociales

Alejandra Ávila escogió a “las suyas” en ‘MasterChef Celebrity: dejó por fuera a Valentina Taguado

Ela Minus y su carrera contra el tiempo en 2025, entre conciertos y su nominación al Latin Grammy: “Lo que yo hago es pop, dentro de todo”

Deportes

Hugo Rodallega hizo su descargo

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”

Millonarios perdería a Leonardo Castro por lo que queda de 2025: esta es su lesión y el reemplazo ante Envigado

Directivos del fútbol colombiano vuelven a traicionar a los jugadores: se negaron a firmar acuerdo laboral

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

América de Cali venció a Boyacá Chicó en Tunja y se metió al grupo de los ocho en la Liga BetPlay