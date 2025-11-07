Resultados Súper Chontico Millonario Noche 6 de noviembre: todos los números ganadores de hoy

El Súper Chontico Millonario se transmite en directo a las 21:30 horas (hora de Colombia) cada jueves a través del canal TelePacífico. Este sorteo deriva de los populares chances Chontico Día y Chontico Noche.
Para participar, los jugadores seleccionan un número de cuatro cifras, y los premios dependen tanto del monto apostado como de la cantidad de aciertos obtenidos en el sorteo.
A continuación te dejamos los números ganadores del sorteo realizado este jueves 6 de noviembre de 2025. El único comprobante admitido para reclamar el premio es el boleto ganador, por lo que debe conservarlo si resulta premiado.
Resultados Súper Chontico Millonario Noche
- Fecha: jueves 6 de noviembre 2025
- Sorteo: 6348
- Combinación ganadora: 7 0 2 8
- Quinta: 2
Horarios de los diferentes sorteos de la lotería del Chontico
La lotería del Chontico realiza otros dos sorteos que se llevan a cabo diariamente, distribuidos de acuerdo con el horario establecido para cada uno:
- Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.
- Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.
- Súper Chontico Millonario Noche: este sorteo se realiza únicamente los jueves en punto de las 21:30 horas (hora de Colombia.