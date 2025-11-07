Resultados Súper Chontico Millonario Noche 6 de noviembre: todos los números ganadores de hoy

El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves.

El Súper Chontico Millonario se transmite en directo a las 21:30 horas (hora de Colombia) cada jueves a través del canal TelePacífico. Este sorteo deriva de los populares chances Chontico Día y Chontico Noche.

Para participar, los jugadores seleccionan un número de cuatro cifras, y los premios dependen tanto del monto apostado como de la cantidad de aciertos obtenidos en el sorteo.

A continuación te dejamos los números ganadores del sorteo realizado este jueves 6 de noviembre de 2025. El único comprobante admitido para reclamar el premio es el boleto ganador, por lo que debe conservarlo si resulta premiado.

Resultados Súper Chontico Millonario Noche

Fecha: jueves 6 de noviembre 2025

Sorteo: 6348

Combinación ganadora: 7 0 2 8

Quinta: 2

Horarios de los diferentes sorteos de la lotería del Chontico

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La lotería del Chontico realiza otros dos sorteos que se llevan a cabo diariamente, distribuidos de acuerdo con el horario establecido para cada uno:

Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico .

Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.

Súper Chontico Millonario Noche: este sorteo se realiza únicamente los jueves en punto de las 21:30 horas (hora de Colombia.