Petro celebró nueva incautación de droga “sin muertes” para enviar mensaje a sus detractores: “Uno de los mayores días de incautación en mi Gobierno”

Petro afirmó que su gobierno ha sido uno de los que mayor cantidad de incautaciones ha ejecutado en contra del narcotráfico - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La incautación de 7,5 toneladas de cocaína en una operación conjunta de la Fuerza Pública colombiana y autoridades francesas fue celebrada por el presidente Gustavo Petro, que, en sus redes sociales exaltó el impacto de este golpe al narcotráfico internacional.

“Colombia ayuda a incautar 7,5 toneladas de cocaína en mar y tierra sin muertes”, especificó el mandatario al referirse a lo conseguido en la jornada.

En palabras textuales de Gustavo Petro la operación involucró dos frentes de acción que sumó el decomiso de las 7,5 toneladas de material ilíctio.

“En el día jueves, con ayuda de inteligencia naval, se logró una incautación con autoridades francesas en el océano Atlántico de 7,1 toneladas de cocaína, conjuntamente con una operación terrestre del ejército en Arauca, Cravo Norte, donde estaba embodegadas 0,4 toneladas de cocaína”.