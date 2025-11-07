Colombia

Petro celebró nueva incautación de droga “sin muertes” para enviar mensaje a sus detractores: “Uno de los mayores días de incautación en mi Gobierno”

En coordinación con las Fuerzas Públicas colombianas, las autoridades francesas confiscaron 7,5 toneladas de cocaína en el oceáno Atlántico

Guardar
Petro afirmó que su gobierno
Petro afirmó que su gobierno ha sido uno de los que mayor cantidad de incautaciones ha ejecutado en contra del narcotráfico - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La incautación de 7,5 toneladas de cocaína en una operación conjunta de la Fuerza Pública colombiana y autoridades francesas fue celebrada por el presidente Gustavo Petro, que, en sus redes sociales exaltó el impacto de este golpe al narcotráfico internacional.

“Colombia ayuda a incautar 7,5 toneladas de cocaína en mar y tierra sin muertes”, especificó el mandatario al referirse a lo conseguido en la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En palabras textuales de Gustavo Petro la operación involucró dos frentes de acción que sumó el decomiso de las 7,5 toneladas de material ilíctio.

“En el día jueves, con ayuda de inteligencia naval, se logró una incautación con autoridades francesas en el océano Atlántico de 7,1 toneladas de cocaína, conjuntamente con una operación terrestre del ejército en Arauca, Cravo Norte, donde estaba embodegadas 0,4 toneladas de cocaína”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGustavo Petro cocaínaIncautación cocaínaNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Euro abre a la baja hoy en Colombia: precio en este inicio del fin de semana

En Europa los mercados mostraron cautela ante la persistente preocupación por las valoraciones tecnológicas

Euro abre a la baja

Siga EN VIVO el tercer día de audiencia contra Juan Carlos Suárez, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno

Siendo las 8:30 a. m. del 7 de noviembre, hoy continúa la audiencia contra el hombre al que señalan de estar implicado en el asesinato contra el estudiante de Los Andes la noche de Halloween

Siga EN VIVO el tercer

Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El partido por el Grupo G lleva 25 minutos, en donde por el momento Colombia muestra superioridad física en una lucha intensa, pero sin situaciones claras de gol

Colombia vs. El Salvador EN

Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

La “Tricolor” se prepara para lo que serán los dos partidos de preparación para el Mundial de 2026, mientras espera el sorteo del certamen orbital el 5 de diciembre de 2025

Néstor Lorenzo destapó las cartas:

Dólar en Colombia hoy 7 de noviembre: en cuánto amaneció el TRM según el Banco de la República

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar en Colombia hoy 7
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W expuso infidelidad

Luisa Fernanda W expuso infidelidad de la pareja de su mejor amiga, un coach de vida, y reveló las pistas que daba para desconfiar

Sebastián Caicedo defiende a Abelardo de la Espriella tras críticas de figuras públicas: “Superan el bajo nivel de argumentación”

Pipe Bueno sorprendió a Luisa Fernanda W con una cita secreta en un crucero de Disney

Valka reveló por qué salió de ‘La casa de Alofoke’: “Nunca he sido manipulada por nadie, jamás”

Jorge Rausch molestó a Carolina Sabino durante ‘MasterChef Celebrity’: “Mal gusto tu comentario”

Deportes

Colombia vs. El Salvador EN

Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17

Así fue la comparación entre Luis Díaz y Willington Ortiz, leyenda de la selección Colombia: “Se está acercando”

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”