Este es el túnel más largo de Colombia: reducirá a la mitad los tiempos de viaje entre Medellín y la costa

Colombia desarrolla una de las infraestructuras viales más ambiciosas de su historia: el túnel del Toyo, que contará con una longitud principal de 9,7 kilómetros y, cuando entre en operación se convertirá en en la infraestructura de este tipo más extensa de América.

Este proyecto hace parte de uno de los desarrollos de ingeniería más ambiciosos del país que redefine el concepto de conectividad en el occidente colombiano.

El Túnel del Toyo está ubicado en la llamada Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, moderna carretera que busca unir a Medellín con la región del Urabá antioqueño y facilitar la salida del país hacia el Caribe.

La obra principal no solo destaca por su tamaño, sino por los retos técnicos y la organización financiera que ha exigido desde su inicio en 2018.

La puesta en servicio del Túnel del Toyo en diciembre de 2026 e inicios de 2027 marcará una transformación en la conexión entre Medellín y el Urabá además de que su paso será clave para conectar con el Caribe. El recorrido entre ambos puntos pasará de cerca de ocho horas a solo cuatro y media, agilizando el tránsito de pasajeros y el transporte de carga.

Transformación de la movilidad hacia el Caribe

El corredor vial donde se construye el Túnel del Toyo suma un total de 18,2 kilómetros y alberga diversas estructuras:

El túnel central de 9,7 kilómetros.

Seis túneles menores que agregan 3 kilómetros de recorrido.

16 puentes con una extensión total de 1,3 kilómetros

4,4 kilómetros de vías a cielo abierto.

Cuando entre en operación, la vía completa tendrá 37,7 kilómetros.

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín concluyeron en junio de 2025 el revestimiento en concreto del túnel principal, con lo que la primera etapa del proyecto alcanzó un 99 % de avance.

En términos técnicos, la megaestructura fue revestida con más de 160.000 metros cúbicos de concreto y 12.000 toneladas de acero. El túnel también incorpora sistemas de drenaje, pavimento especializado y materiales granulares, todo pensado para garantizar durabilidad y seguridad en el paso subterráneo.

Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) trabaja en la instalación de los sistemas electromecánicos y los equipos complementarios necesarios para la obra.

Además, el segundo tramo de la obra avanza en dos sectores. El primero, de 10,3 kilómetros, comprende cinco túneles (con 3,7 kilómetros en total), un puente de 172 metros y 6,3 kilómetros de vías a cielo abierto; su progreso es del 61 %.

El último segmento completará el recorrido hacia la región del Urabá, terminando la arteria vial más relevante entre el interior del país y el Caribe.

La expectativa es que, al cierre de 2026 o inicios de 2027, los colombianos y visitantes dispongan de una vía moderna, ágil y eficiente, que acorte distancias y detone nuevas dinámicas para el desarrollo del oeste del país.

Algunos obstáculos políticos y logísticos han acompañado el desarrollo de la obra, pero las autoridades locales han subrayado que la integración regional y el impacto en la competitividad de Antioquia y de Colombia justifican el esfuerzo y la inversión.

Una inversión histórica y un esfuerzo conjunto regional

La inversión en el tramo 1 del Túnel del Toyo supera los 2,7 billones de pesos, con un aporte de 870.000 millones por parte de Medellín, ciudad que participa en el financiamiento pese a estar fuera de su jurisdicción.

Para el alcalde Federico Gutiérrez, este esfuerzo constituye “un símbolo de progreso, de lo que significa Colombia y Antioquia”.

Según las proyecciones, permitirá un ahorro anual de 51.000 millones de pesos en costos operativos para el sector transportador y aumentará la velocidad promedio de desplazamiento en un 90 %, con registros de hasta 80 km/h para vehículos livianos y de 60 km/h para vehículos pesados.

Otros impactos positivos contemplados por las autoridades incluyen:

Conectar a Cañasgordas con Medellín en apenas 1,5 horas.

Permitir enlaces entre Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia en 37 minutos.

Reducir el trayecto entre Santa Fe de Antioquia y la región de Urabá a 3,5 horas.

Acortar en 25 kilómetros la distancia entre algunos de estos corredores estratégicos.

Por la magnitud de los beneficios, el Túnel del Toyo se perfila como una vía indispensable para la integración del interior con los puertos del Caribe, abriendo nuevas oportunidades para el comercio y el turismo en la región.

Una obra que comenzó hace años

Desde su inicio en 2018 y luego de 6 años será una realidad.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resaltó la importancia de la obra para la región y la capital: “Antioquia y su corazón, la capital Medellín, cumplieron con el compromiso pactado en este tramo que estaba bajo nuestra responsabilidad”.