Hombre que habría sido asesinado por soldados en Antioquia era “el ‘loquito del pueblo”: esto dicen los vecinos

El caso, que involucra acusaciones de uso excesivo de la fuerza, ha sido confirmado por el Ejército Nacional, que informó sobre la captura de los uniformados

Nueve soldados fueron capturados por
Nueve soldados fueron capturados por responsabilidad en crimen de un ciudadano en municipio de Antioquia - crédito Europa Press

El teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez, el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba, el soldado profesional Miguel Ángel Caicedo, y los soldados Fabián Alberto Rojo, Brayan Stiven Osorio, Jhonn Edwin Quejada, Neider de Jesús Oyola y Divian Fernando Ruiz, fueron capturados por el crimen de Esneider Flórez Manco, en la base militar Antorcha, ubicada en el municipio de Frontino, departamento de Antioquia, el 7 de octubre de 2025.

El caso, que involucra acusaciones de uso excesivo de la fuerza, ha sido confirmado por el Ejército Nacional, que informó sobre la captura de los uniformados y su separación inmediata de las funciones, en medio de una investigación que avanza bajo la supervisión de la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar y Policial, fue puesto en conocimiento de la opinión pública por el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de la red social.

En el mensaje, se le notificó que el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ordenó informar al mandatario sobre lo sucedido y detallar las acciones adoptadas para esclarecer los hechos.

Petro expresó que “he querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violación de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares”.

El presidente Gustavo Petro informó
El presidente Gustavo Petro informó sobre el presunto asesinato de un civil por parte de militares - crédito @petrogustavo/X

La FM recogió testimonios de habitantes de la zona. Uno de ellos describió a Flórez Manco como “una persona totalmente indefensa”, y añadió que: “Era, como dicen por ahí en los pueblos, el ‘loquito del pueblo’. La gente sabía que él andaba por ahí caminando y gritaba sus vainas”.

Este perfil coincide con la versión de que el joven se encontraba merodeando la base militar cuando fue interceptado por los uniformados.

Testigos interrogados por el medio de comunicación relataron que Flórez Manco llegó gritando a la base y que, tras acercarse a la unidad, “los suboficiales y los soldados empezaron a cogerlo a golpes, lo mataron a punta de golpes y lo botaron al río. Hasta hace dos días se encontraron con el cuerpo. Y hasta hoy, cuando se tuvo conocimiento, al parecer mismos soldados de esa unidad fueron los que pusieron en conocimiento al comandante de la Brigada”.

Soldados serán judicializados por crimen
Soldados serán judicializados por crimen de civil en batallón de Antioquia - crédito Europa Prees

Este relato fue clave para que, tras el hallazgo del cuerpo, se interpusiera la denuncia ante la Fiscalía y se emitieran las órdenes de captura contra los militares presuntamente implicados. La FM también informó que la víctima presentaba signos de tortura, un dato que agrava la gravedad de los hechos y que será central en las investigaciones judiciales en curso.

El Ejército Nacional emitió un comunicado en el que “rechaza tajantemente estos comportamientos que afectan la imagen institucional, y no tolerará que integrantes de la Fuerza en servicio activo actúen en contra de la Constitución, la ley y las políticas institucionales, por lo que se solicita a la Justicia que adelante las acciones tendientes a dar claridad sobre los presentes hechos y asimismo que se adopten las decisiones que en derecho correspondan”, según su comunicación oficial.

Soldado transmitió en vivo desde
Soldado transmitió en vivo desde TikTok y abandonó su puesto de vigilancia en una base militar en Tolemaida - crédito Colprensa

Estos hechos ponen en el ojo de las autoridades y de la opinión pública a la institución castrense debido a este tipo de comportamientos, la ética y los valores que promulgan, además, de los más recientes casos en los que han sido condenados algunos de sus uniformados por la Justicia Penal Mliitar al confirmarse, que cometieron delitos desde abandonar el puesto en guardia, hasta robar armamento incautado y acciones sexuales, mientras deberían estar atendiendo las labores de su servicio.

