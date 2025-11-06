Colombia

Sinuano Día resultados 6 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Se trata de la lotería más importante de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero su apuesta

Guardar
Resultados del último sorteo del
Resultados del último sorteo del Sinuano Día (Jovani Pérez/Infobae)

Sinuano Día dio a conocer los resultados del primer sorteo del día llevado a cabo este jueves 6 de noviembre de 2025.

Se trata de la lotería más importante de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha del sorteo: jueves 6 de noviembre de 2025.
  • Número del sorteo: 13.175.
  • Números ganadores: 5 8 6 9.
  • La quinta: 6.

A que hora se juega el Sinuano Día

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos diariamente:

  • el primero, Sinuano Día, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas;
  • y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas.

Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.
  • Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.
  • Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.
  • Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

Plan de premios del Sinuano

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

SinuanoSinuano DíaSinuano Nochecolombia-loteríascolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

40 años del Palacio de Justicia, así fue la dramática súplica del presidente de la Corte Suprema de Justicia para un cese al fuego: “Es de vida o muerte”

En medio de la operación militar, el presidente de la Corte Suprema pidió al aire, a través de Radio Todelar, que cesaran los combates para garantizar la vida de magistrados y funcionarios dentro del edificio

40 años del Palacio de

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Brasil de la Fórmula 1: Norris defiende el liderato ante Piastri, y Verstappen se aferra al milagro

El emblemático trazado de Interlagos, en São Paulo, será testigo de una batalla clave en el mundial de pilotos

Hora y dónde ver en

Cuarenta años del Palacio de Justicia: estas son las once personas que salieron con vida y nunca aparecieron

Eran empleados, visitantes y una militante del M-19, que desaparecieron luego de la retoma militar del Palacio de Justicia, pero cuyos nombres siguen vivos en la memoria

Cuarenta años del Palacio de

Qué tuvo que ver Pablo Escobar en la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 hace 29 años

Mientras alias Popeye indicó que el capo del narcotráfico había financiado la toma, declaraciones de antiguos integrantes del movimiento guerrillero niegan nexos con el criminal

Qué tuvo que ver Pablo

Petro insistió en que jamás dijo que la toma del Palacio de Justicia era una “genialidad” del M-19, pese a evidencia: “Partida de mentirosos”

El presidente de la República, empeñado en imponer su relato en las redes sociales a 40 años del ataque contra el poder judicial en el país, pretende descalificar un término que, en entrevistas pasadas, utilizó para referirse al hombre que organizó la incursión armada

Petro insistió en que jamás
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Al Gobierno Trump no le

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Hija de Karina García por

Hija de Karina García por qué no comparte contenido de su mamá en ‘La mansión de Luinny’: “No se preocupen”

La Segura se refirió a su reciente cirugía estética: “Recuerden que yo tuve biopolímeros”

Violeta Bergonzi recibió distinción en el Congreso y este fue su emotivo mensaje: “No tiene sentido vivir sin servir a los demás”

Melissa Gate le lanzó indirecta a Altafulla tras su ingreso a ‘La casa de lo Alofoke’: “Me gano este reality porque sí”

Carolina Sabino reveló cuál fue el peor plato que hizo en ‘Masterchef Celebrity’: “Los chefs me dijeron ¿qué es esa vaina?”

Deportes

Hora y dónde ver en

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Brasil de la Fórmula 1: Norris defiende el liderato ante Piastri, y Verstappen se aferra al milagro

Técnico argentino llegaría a la Liga BetPlay: este es el perfil del nuevo timonel que dirigiría en Bogotá

Juan Fernando Quintero respaldó a Marcelo Gallardo previo al Superclásico ante Boca: “Nunca le soltaríamos la mano”

Deportivo Pasto podría correr la misma suerte de Deportivo Pereira: Ministerio del Trabajo lo tiene en la mira

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17