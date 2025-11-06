Colombia

“Presencias, Justicia y Silencio”: este será el concierto-ritual con el que se conmemorarán los 40 años de la toma del Palacio de Justicia

Este evento de entrada gratuita busca honrar a las víctimas, resignificar el duelo y el ejercicio de la memoria mediante el arte

Guardar
Se alzará un gran altar
Se alzará un gran altar de muertos, inspirado en la tradición mexicana, símbolo de memoria, dignidad y amor por los ausentes - crédito Q-Arte

La conmemoración de los cuarenta años de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá tendrá este sábado un carácter simbólico y artístico en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia.

A partir de las 4:00 p.m. del sábado 8 de noviembre, el espacio se transformará en un escenario de memoria y reconciliación con el concierto Presencias – Justicia y Silencio, una ceremonia musical y ritual abierta al público, que busca honrar a las víctimas y resignificar el duelo colectivo a través del arte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento es organizado por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia bajo la dirección y curaduría de María Belén Sáez de Ibarra.

Esta conmemoración propone un espacio de escucha, respeto y transformación interior, donde la música abre un tiempo de silencio y recogimiento para los ausentes - crédito cortesía

La propuesta integra música, danza y un altar de muertos, en una vigilia sonora que invita a la reflexión y a la esperanza. La entrada será libre, y quienes asistan podrán llevar la fotografía de un ser querido desaparecido o fallecido para sumarla al altar, en un gesto íntimo y colectivo de memoria.

El programa musical se articula en dos partes. La primera estará a cargo de la pianista Manuela Osorno, quien interpretará cuatro piezas de compositoras latinoamericanas: Ritos, Momentum y Mística, de Tania León, y Transiciones, de Jacqueline Nova.

La segunda parte del concierto estará dedicada a Altar de Muertos, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, interpretada por el Cuarteto Q-Arte, integrado por Juan Sebastián León, Liz Ángela García, Sandra Arango y Diego García, nominados a los Latin Grammy y reconocidos por su enfoque experimental y transdisciplinar.

Esta obra, de treinta y ocho minutos de duración, se presentará junto a una acción coreográfica de treinta bailarines de la compañía Teatro Danza Pies del Sol, quienes, ataviados con vestimentas ceremoniales y penachos inspirados en la tradición mesoamericana, realizarán ritos de conmemoración y llamado a los ausentes.

El espacio estará colmado de
El espacio estará colmado de velas blancas, pétalos, retratos, mariposas negras, papeles judiciales intervenidos y un diamante dorado vacío - crédito Q-Arte

El altar de muertos, inspirado en la tradición mexicana, presidirá la escena con velas, retratos, mariposas negras, papeles judiciales intervenidos y un diamante dorado vacío, símbolo de la ausencia luminosa y de la esperanza.

María Belén Sáez de Ibarra, curadora del ciclo, subraya la dimensión ética y política de la ceremonia: “Lo que ocurrió en el Palacio de Justicia sigue siendo una narración fragmentada. Las versiones se superponen, se contradicen, se borran. Algunas secuencias han sido reconstruidas, pero la impunidad prevalece. A cuarenta años, aún es necesario nombrar la ausencia, restituir la dignidad y levantar un altar para las víctimas y su memoria”.

El altar de muertos que se erigirá en el escenario del Auditorio León de Greiff, será un puente entre la vida y la muerte, entre la injusticia y la reconciliación espiritual. El público podrá colocar fotografías de sus seres queridos, en una invitación a honrar a las víctimas desde el amor, la alegría y el orgullo por los ausentes.

El concierto PRESENCIAS – Justicia y Silencio se presenta como un acto de reparación simbólica y restitución espiritual de la memoria colectiva, donde el arte, la música y la danza se convierten en lenguajes de verdad y caminos hacia la reconciliación.

El concierto se abrirá con
El concierto se abrirá con un recital de piano interpretado por la pianista Manuela Osorno, dedicado a cuatro obras - crédito Q-Arte

La ceremonia, realizada en alianza con el Conservatorio de Música UNAL, la Fundación Carlos H. Urán y la compañía Teatro Danza Pies del Sol, propone un espacio de escucha, respeto y transformación interior, en el que la música abre un tiempo de silencio y recogimiento para los ausentes y un tiempo de esperanza para los vivos.

El programa completo es el siguiente:

Primera Parte:

Recital de piano, interpretado por Manuela Osorno Chávez (Colombia)

Obra: Momentum (1984), de la cubana Tania León

Duración: 7 minutos

Obra: Ritual (1987), de la cubana Tania León

Duración: 9 minutos

Obra: Mística (2003), de la cubana Tania León

Duración: 11 minutos

Obra: Transiciones (1964-1965), de la colombiana Jacqueline Nova

Duración: 15 minutos

Segunda parte:

Altar de muertos (1996-1997), de la mexicana Gabriela Ortíz

Duración: 38 minutos

Intérpretes: Cuarteto de cuerdas Q-Arte

Temas Relacionados

Palacio de JusticiaToma del palacio de justicia40 años de la toma del Palacio de JusticiaConcierto gratisAltar de muertosColombia-Noticias

Más Noticias

Dorado Mañana, resultados último sorteo 6 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Canción de Kris R & Geezydee desata debate en el Congreso colombiano: así buscan proteger a los menores

Karina Espinosa y Sonia Bernal Sánchez ponen en la mira a las letras explícitas en la música e impulsan una iniciativa que busca advertir el material con mensajes sensibles

Canción de Kris R &

Registraduría anunció la apertura de inscripción de cédulas para las elecciones del 2026: dónde puede hacerlo

Durante dos jornadas en noviembre, los ciudadanos podrán registrar su cédula en puntos habilitados, para facilitar el acceso al proceso electoral y promover la participación en los comicios del año entrante

Registraduría anunció la apertura de

Se reveló el histórico equipo del fútbol colombiano al cual podría llegar Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

La competencia entre clubes de la Liga Betplay por el atacante tumaqueño es intensa a dos meses de terminar el 2025

Se reveló el histórico equipo

Familia de B King inaugura fundación en memoria del fallecido cantante: “La idea es ayudar”

Stefanía Agudelo y la madre del artista transforman el duelo por la muerte de Bayron Sánchez en una iniciativa solidaria que busca brindar protección y bienestar

Familia de B King inaugura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan audios de las disidencias

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

La firme decisión de Lina

La firme decisión de Lina Tejeiro sobre su futuro en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que sorprende a sus seguidores

Canción de Kris R & Geezydee desata debate en el Congreso colombiano: así buscan proteger a los menores

Familia de B King inaugura fundación en memoria del fallecido cantante: “La idea es ayudar”

Creador de ‘La casa de Alofoke’ le dijo mentirosa a Karina García: “No conozco su talento”

Influenciadora se fue en contra de ‘Masterchef Celebrity’ y los jurados por la eliminación de Patty Grisales: “Qué porquería”

Deportes

Se reveló el histórico equipo

Se reveló el histórico equipo del fútbol colombiano al cual podría llegar Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

Vestido de rojo y verde: así presumieron Independiente Medellín y Atlético Nacional las imágenes del nuevo estadio Atanasio Girardot

Leyenda del Real Madrid y la selección de Alemania defendió a Luis Díaz tras su expulsión en el PSG vs. Bayern: “Es un error”

Qué pasará con el partido Pereira vs Medellín tras el anuncio de MinTrabajo de abrir investigación al equipo de Risaralda

Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver en Colombia a Jhon Jáder Durán por la Europa League