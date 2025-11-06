“Niña o niño”: Ana María Estupiñán reveló el género y nombre de su primer hijo en una celebración familiar

La actriz compartió con sus seguidores una emotiva fiesta donde anunció el género del primer bebé que espera junto a su esposo Mattias Bylin - Crédito @Ana & Matty /YouTube

La expectativa en torno a la vida personal de Ana María Estupiñán alcanzó un nuevo punto cuando la actriz compartió con sus seguidores no solo el género, sino también el nombre de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Mattias Bylin.

La revelación, efectuada a través de un video publicado en su canal de Youtube y en Instagram, estuvo marcada por una atmósfera de alegría, ternura y conexión familiar, elementos que identifican la relación de la pareja con su comunidad digital.

El anuncio del embarazo de Ana María Estupiñán, reconocida por su papel en la novela Rigo, se realizó el 29 de octubre.

La actriz, de 33 años, y su esposo, con quien lleva seis años de matrimonio, han compartido cada etapa de este proceso con sus seguidores, quienes han estado atentos a cada novedad a través de sus proyectos digitales, como el canal Ana & Matty.

Ocho días después de dar a conocer la noticia del embarazo, la pareja decidió revelar el género del bebé en una celebración íntima, rodeados de familiares y amigos. La decoración, preparada en detalle, combinó ositos y una paleta de tonos rosados y azules, transmitiendo elegancia y calidez.

El video, que inicia con la pareja probando distintos métodos para adivinar el género, muestra a Ana María Estupiñán apostando por un niño, “Tengo la sospecha”, dice Ana María, mientras que Mattias Bylin se inclinaba por la posibilidad de una niña, guiado por sus sueños y antecedentes familiares “no sé si es revelación divina, pero creo que es una niña”, añadió él.

Antes de la publicación del video, la actriz compartió en Instagram: “¡Amigooooooos ya pasó! Este momento fue muy especial para nosotros y no podíamos dejar de compartirlo con ustedes. Nos reímos, lloramos y todavía seguimos celebrando la noticia”.

La cuenta regresiva para el lanzamiento del video mantuvo en vilo a su comunidad, que incluso especuló sobre el género del bebé, analizando detalles como el tamaño de la panza y cambios en el aspecto físico, además de comentar sobre métodos caseros para predecir si sería niño o niña.

Durante la celebración, la pareja involucró a sus familiares en una dinámica especial: cada uno dejó su huella, azul o rosada, en un cuadro con un árbol sin ramas, simbolizando la unión y el apoyo familiar en este momento.

En las imágenes, Ana María Estupiñán lució un vestido largo blanco, mientras que Mattias Bylin vistió pantalón blanco y camiseta beige, reforzando la estética del evento.

El momento culminante llegó cuando, al revelar el género, papeles azules volaron por el salón, anunciando la llegada de un niño. La escena se vivió entre lágrimas, risas y aplausos, reflejando la emoción compartida por la pareja y sus seres queridos.

“Es algo que a mí me dio mucha esperanza, y hoy veo el resultado de esa promesa cumplida en la vida de mi esposo y en la mía. Dios nunca llega tarde, siempre cumple sus promesas. Así que quiero animarlos a que confíen en él y le crean cuando Él hace una promesa porque él va a cumplir, muchas gracias, los amamos”, expresó la actriz.

“La parte más hermosa de la vida 🦋“, ”Mi niña hermosa te sigo hace mucho, y que lindo verte en esta etapa, que Dios guarde tu embarazo y su nacimiento ❤️“, ”bendiciones infinitas, par de bellos", “Felices !!!! Por la llegada de este bello Ángel 🤍“, ”Qué bello es nuestro Dios 💙. Príncipe hermoso. Felicidades“, dicen los comentarios de los internautas.

La celebración no solo se limitó a la revelación del género. Al final del video, la pareja compartió con sus seguidores el nombre elegido para su hijo: Emanuel. La decisión de publicar una versión extendida del momento permitió que su comunidad digital apreciara cada detalle de la celebración, reforzando el vínculo construido a lo largo de los años.