Miguel Uribe Londoño afirmó que Medicina Legal “destruyó” el cadáver de su hijo: “Ya no había nada que hacer”

El precandidato presidencial compartió vivencias personales tras casi tres meses de la muerte de Miguel Uribe Turbay, además de reiterar denuncias sobre el débil esquema de seguridad de su hijo

De acuerdo con Uribe Londoño, el cadáver de su hijo terminó destruido y por eso no abrieron el ataúd - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay, entonces senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, fue víctima de un ataque criminal durante un acto público en el barrio Modelia, en Bogotá.

Su muerte, ocurrida el 11 de agosto de 2025, ha dejado una huella de profundo dolor en su familia, especialmente en su esposa, hijos y padre, que continúan afrontando las consecuencias emocionales de la tragedia.

En una entrevista concedida al abogado Juan José Castro para el videopódcast Vamos pa’ eso, Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay y actual precandidato presidencial por el Centro Democrático, compartió detalles íntimos sobre el proceso de duelo por la muerte de su hijo.

El precandidato presidencial afirmó que él y su hijo eran inseparables - crédito Miguel Uribe Londoño / Instagram

Dijo que su fe católica ha estado a prueba por esta situación y el fallecimiento de su esposa Diana Turbay, madre de Miguel Uribe Turbay, al señalar: “Soy católico, creo en Dios. Es muy difícil para mí, que he pasado por dos tragedias que he tenido que vivir, pero decidí que yo no iba a revisar mis creencias. (...) las cosas que pasan es por la voluntad de Dios. No tengo explicación de por qué he tenido que vivir lo que he tenido que vivir, pero sigo aferrado a Dios y camino con Dios todos los días para que me proteja, porque sé que estoy en peligro”.

Aprovechó el espacio para referirse a una supuesta responsabilidad del presidente Gustavo Petro en el crimen, al afirmar que su hijo solicitó protección en más de 30 ocasiones y no recibió una respuesta adecuada. “Era un hecho que Petro no le quería dar protección a Miguel. Petro es el responsable político de la muerte de Miguel”, sostuvo durante la entrevista.

Aseguró que el esquema de seguridad proporcionado a su hijo era insuficiente en comparación con otros candidatos y mencionó que estos hechos han sido documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Miguel Uribe Londoño insistió en la responsabilidad política del presidente Gustavo Petro en el crimen - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - @migueluribel/X

“Petro celebró la muerte de Miguel. Petro lo hostigó hasta más no poder. Petro decía: ‘Miguel es el nieto de un presidente que torturó 10.000 personas’, con ese lenguaje violento. ¿Qué sucede? El senador Miguel Uribe Turbay debe desaparecer y esos son dos trinos de 40, que están documentados, están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miguel sabía que estaba en peligro, pero afortunadamente no tuvimos cómo darle una mayor seguridad”, aseveró.

Relató también detalles personales en torno a los días previos al ataque. El día anterior, ambos compartieron un momento en el carro entre la casa y la oficina de su hijo, experiencias que ahora, según sus palabras, forman parte de los recuerdos más significativos de su relación.

“El día que él se murió, cuando yo me recostaba encima del ataúd de Miguel, lo que estaba pidiendo, lo que yo estaba pensando es que yo quería estar metido en este cajón con Miguel. Ese es mi puesto. Yo no tengo más vida. A mí se me acabó la gana de vivir. Yo vivía para él. El dolor es inmenso. Me acompañará hasta el fin de mis días”, sostuvo.

Tras la muerte, Uribe Londoño narró cómo vivió las honras fúnebres y describió el dolor de no poder despedirse de su hijo como hubiera deseado, debido a las condiciones en que fue entregado el cadáver tras los procedimientos en Medicina Legal.

Miguel Uribe Londoño aseguró que no demandará al Estado por lo que le ocurrió a su hijo - crédito Fernando Vergara/Foto AP

“Yo quería estar pegado de él. Lo que hubiera querido era estarle tocando la mano. Lo que pasa es que el cadáver de él no lo pudimos exponer porque como nos obligaban a que Miguel tenía que ir a Medicina Legal. Y en Medicina Legal destruyeron ese cadáver. Eso fue grotesco. Eso no ha debido pasar. Eso no tenía por qué pasar. Ya no había nada que hacer. Debieron simplemente cumplir la formalidad de recibirlo y devolverlo. No te puedo narrar lo que yo vi. Terrible. Es en este caso la peor escena de todas. Por eso tuvimos que cerrar el ataúd”, apuntó en su relato.

Uribe Londoño finalizó afirmando que no demandará al Estado por lo que le pasó a su hijo. Lo que sí pide es mayor contundencia en las penas a los implicados en el magnicidio y que se conozca el nombre del que “dio la orden”.

